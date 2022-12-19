Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали о новой волне и кого призывают в первую очередь

Представитель командования Сухопутных войск Роман Горбач сообщил, что темпы мобилизации в стране снизились, а количество людей, которых призывают на войну, напрямую зависит от ситуации на фронте.

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В Украине в первую очередь мобилизируют людей, которые имеют военный опыт, в приоритете — участники АТО или ООС. Также призывают и тех, кто не имеет боевого опыта, но перед отправкой на фронт они должны пройти обучение на протяжении как минимум одного месяца. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга.

Он уточнил, что сроки обучения бойцов без опыта зависят от специальности, длительность может быть намного больше.

По словам Горбача, для доукомплектования подразделений ВСУ нужны практически все специальности. Однако больше всего призывают стрелков и танкистов.

"Но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше", — сказал представитель командования.

Будет ли новая волна мобилизации?

Роман Горбач рассказал, что темпы мобилизации в Украине снизились. Однако новой волны призыва на фронт после нового года не ожидается. Он отметил, что мобилизация в стране проводится с момента полномасштабного вторжения РФ.

"Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале", — сказал он.

По его словам, количество людей, которых призывают на войну, напрямую зависит от ситуации на фронте. Однако все показатели являются плановыми и просчитываются Генштабом. Мобилизация в стране проводится планово с учетом проведенной мобилизации в России.

"Сейчас мы работаем в соответствии с планом и никаких волн не предвидится. Мы как до нового года призываем, так будем призывать и после нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано", — заявил Горбач.

Напомним, 16 декабря в ГУР рассказали, что мобилизация в РФ позволит провести новое наступление в Украине. Представитель разведки Андрей Юсов считает, что Россия обладает многочисленной армией, поэтому ВСУ нужно как следует подготовиться.

15 декабря советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в рядах ВСУ состоит 1 млн человек. По его словам, российское командование планирует расширить свою группировку в Украине до 400 тысяч человек.