Военный билет появится в "Дії", но повесток не будет, — Минцифры

Когда точно в приложении станет доступен электронный военный билет, пока неизвестно.

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В государственном приложении "Дія" не будут присылать повестки военнообязанным. В то же время команда проекта планирует "рано или поздно" внедрить электронный военный билет. Об этом в интервью изданию The Village рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

"Что касается повесток, то их в "Дії" не будет", — сказал представитель Минцифры.

По словам Баника, еще до начала полномасштабной войны правительством велась работа по приведению реестра военнообязанных в электронный вид. В рамках этого процесса появилась возможность сменить место прописки через "Дію".

"Мужчине нужно было сняться с военного учета и встать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в "Дії", мы просто будем извещать, что определенный гражданин сменил адрес", — рассказал Баник.

Также представитель Минцифры прокомментировал принятие Кабинетом министров постановления №1487, которое разрешает использовать мобильное приложение для подачи личных данных в военкоматы.

"(Это решение) просто урегулировало вопросы некоторых актов, которые хаотично принимали после 2014 года, и мы продолжаем упорядочивать эти вопросы", — заверил Баник.

В то же время чиновник отметил, что военный билет в приложении рано или поздно появится, однако сейчас работа над этим в Минцифры не ведется.

Напомним, Кабинет Министров Украины 30 декабря 2022 года дополнил правила постановки мужчин на воинский учет постановлением №1487. Военкомы вправе искать призывников путем подворового обхода, но для этого нужно разрешение от мэра, сельского или поселкового главы.

В декабре главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что нужды в массовой мобилизации на территории страны пока нет.