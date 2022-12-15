"Мне хватит": Залужный ответил, нужна ли новая волна мобилизации в Украине

Украинской армии нужны не сотни тысяч мобилизованных, а техника и боеприпасы — человеческих ресурсов для продолжения войны достаточно, заявил главнокомандующий ВСУ.

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На данный момент в Украине нет необходимости проводить масштабную мобилизацию для продолжения войны против РФ — прежде всего сейчас нужны боеприпасы и военная техника. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Отвечая на вопрос журналиста о том, нужно ли в Украине проводить очередную волну мобилизации, Залужный заявил: "Мы уже проводим все как есть. У нас достаточно людей, и я ясно вижу, что у меня есть. Мне хватит. Мне не нужны сотни тысяч".

При этом главнокомандующий ВСУ подчеркнул нужду украинских сил обороны в танках, БТР, БМП и боеприпасах.

"Обратите внимание, я сейчас (говорю даже) не про F-16 (американские истребители — ред.)", — сказал Залужный.

Генерал акцентировал внимание на том, что нехватка оружия является самой большой проблемой в ВСУ на данный момент.

"С имеющимися ресурсами я не могу проводить новые большие операции, хотя мы сейчас работаем над одной. Она на подходе, но вы ее еще не видите. Мы используем гораздо меньше снарядов", — добавил главнокомандующий.

Напомним, в этом же интервью Залужный спрогнозировал, что российские войска снова предпримут попытку наступления на Киев а вскоре Кремль мобилизирует еще 200 тысяч солдат.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом боеприпасов из-за того, что образцы советского оружия заканчиваются во всем мире.