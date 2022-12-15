"Мені вистачить": Залужний відповів, чи потрібна нова хвиля мобілізації в Україні

Українській армії потрібні не сотні тисяч мобілізованих, а техніка та боєприпаси — людських ресурсів для продовження війни достатньо, заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Наразі в Україні немає потреби проводити масштабну мобілізацію для продовження війни проти РФ — насамперед зараз потрібні боєприпаси та військова техніка. Про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи потрібно в Україні проводити чергову хвилю мобілізації, Залужний заявив: "Ми вже проводимо все як є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Мені вистачить. Мені не потрібні сотні тисяч".

При цьому головнокомандувач ЗСУ наголосив на потребі українських сил оборони в танках, БТР, БМП та боєприпасах.

"Зверніть увагу, я зараз (говорю навіть) не про F-16 (американські винищувачі — ред.)", — сказав Залужний.

Генерал наголосив на тому, що брак зброї є найбільшою проблемою у ЗСУ наразі.

"З наявними ресурсами я не можу проводити нових великих операцій, хоча ми зараз працюємо над однією. Вона на підході, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів", — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Залужний спрогнозував, що російські війська знову здійснять спробу наступу на Київ, а незабаром Кремль мобілізує ще 200 тисяч солдат.

Раніше міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Україна може мати справу з дефіцитом боєприпасів через те, що зразки радянської зброї закінчуються в усьому світі.