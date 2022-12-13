Радянські запаси закінчуються: ЗСУ можуть зіткнутися з дефіцитом боєприпасів, — МЗС Литви

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні країни мають надати Україні сучасне озброєння. Зокрема, ЗСУ потребують танків, далекобійних ракет і авіації.

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Україна може зіткнутися з дефіцитом боєприпасів через те, що зразки радянської зброї закінчуються у всьому світі. Тому країни Заходу мають забезпечити українські війська сучасними системами озброєння. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Baltijas Balss.

Політик зазначив, що радянська зброя, якою користуються ЗСУ, закінчується не лише в Україні, а й у всьому світі. Крім того, системи та боєприпаси до них вже не виробляються або виробляються у дуже малих кількостях.

"Зрозуміло, що Україна може зіткнутися навіть із елементарним браком боєприпасів", — вважає він.

Ландсбергіс заявив, що західні країни мають надати Україні нові види озброєння. Наприклад, німецькі танки Leopard чи американські Abrams. Глава МЗС Литви додав, що, на думку військових експертів, така зброя могла б змінити ситуацію, що дозволило б ЗСУ зрушити фронт і просунутися далі.

Він зазначив, що фронт на сході України зараз заморожений. За його словами, ситуація складна: багато смертей та мало просування.

"Навіщо потрібні танки? Танки, виготовлені в західних країнах, використовують стандартизовані боєприпаси. Якщо одна країна надає танки, будь-яка інша країна може надати боєприпаси", — сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Також він додав, що Україні необхідні ракети великої дальності та авіація.

Нагадаємо, 13 грудня у Східному угрупованні ЗСУ розповіли, що у російських військ закінчуються боєприпаси 122 та 152 мм калібрів. Таким чином ЗСУ вдалося вийти на паритет із окупантами у питанні артилерії.

Крім того, ЗМІ писали, що на початку 2023 року Росія може закінчити придатні боєприпаси. У США вважають, що використання старих запасів пов'язане з ризиком, оскільки вони можуть не вибухнути при попаданні в ціль.