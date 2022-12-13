Советские запасы заканчиваются: ВСУ могут столкнуться с дефицитом боеприпасов, — МИД Литвы

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что западные страны должны предоставить Украине современное вооружение. В частности, ВСУ нуждаются в танках, дальнобойных ракетах и авиации.

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Украина может столкнуться с дефицитом боеприпасов из-за того, что образцы советского оружия заканчиваются во всем мире. Поэтому страны Запада должны обеспечить украинские войска современными системами вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Baltijas Balss.

Политик отметил, что советское оружие, которым пользуются ВСУ, заканчивается не только в Украине, но и во всем мире. Кроме того, системы и боеприпасы к ним уже не производятся или производятся в очень малых количествах.

"Понятно, что Украина может столкнуться даже с элементарной нехваткой боеприпасов", — считает он.

Ландсбергис заявил, что западные страны должны предоставить Украине новые виды вооружения. Например, немецкие танки Leopard или американские Abrams. Глава МИД Литвы добавил, что, по мнению военных экспертов, такое оружие могло бы изменить ситуацию, что позволило бы ВСУ сдвинуть фронт и продвинуться дальше.

Он отметил, что фронт на востоке Украины сейчас заморожен. По его словам, ситуация сложная: много смертей и мало продвижения.

"Зачем нужны танки? Танки, произведенные в западных странах, используют стандартизированные боеприпасы. Если одна страна предоставляет танки, любая другая страна может предоставить боеприпасы", — сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Также он добавил, что Украине необходима ракеты большой дальности и авиация.

Напомним, 13 декабря в Восточной группировке ВСУ рассказали, что у российских войск заканчиваются боеприпасы 122 и 152 мм калибров. Таким образом ВСУ удалось выйти на паритет с оккупантами в вопросе артиллерии.

Кроме того, СМИ писали, что в начале 2023 года у России могут закончиться пригодные боеприпасы. В США считают, что использование старых запасов сопряжено с риском, поскольку они могут не взорваться при попадании в цель.