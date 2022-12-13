"Скрещивают пальцы": в начале 2023 года у РФ могут закончиться пригодные боеприпасы, — Reuters

В США считают, что использование старых запасов сопряжено с риском, поскольку они могут не взорваться при попадании в цель.

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Россия начала использовать боеприпасы, которым десятки лет. У них очень высокая частота отказов. Об этом заявил анонимный высокопоставленный военный чиновник США, пишет Reuters.

По словам чиновника, многие боеприпасы, которые сейчас используют ВС РФ, были изготовлены более 40 лет назад. Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что она обратилась к Ирану и Северной Корее за большей огневой мощью, поскольку она истощает свои регулярные запасы боеприпасов.

Высокопоставленный военный чиновник США подсчитал, что к началу 2023 года Россия израсходует полностью исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков.

"Мы оцениваем это по скорострельности, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракеты", — сказал чиновник.

По его словам, это возможно уже к началу 2023 года. При этом использование старых запасов сопряжено с риском. Так, российские военные "скрещивают пальцы", надеясь, что старые боеприпасы взорвутся при приземлении.

Издание пишет, что Москва также пытается получить сотни баллистических ракет от Ирана и предлагает Тегерану взамен беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.

Как заявила представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, Лондон почти уверен, что Москва хочет получить оружие от Пхеньяна и других стран под санкциями.

Ранее Фокус писал, что генерал США заявил, что ВСУ смогут деоккупировать Крым уже в августе. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что в преддверии ключевой фазы освобождения полуострова украинские войска будут наносить удары по штабам и логистике ВС РФ.

Еще напомним, что Зеленский предложил РФ вывести войска из Украины на Рождество. По словам главы государства, Россия может хотя бы попытаться доказать всему миру, что она способна отказаться от агрессии, о чем в последнее время заговорили в Москве.