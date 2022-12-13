"Схрещують пальці": на початку 2023 року у РФ можуть закінчитися придатні боєприпаси, — Reuters

У США вважають, що використання старих запасів пов'язане з ризиком, оскільки вони можуть не вибухнути при попаданні в ціль.

Related video

Росія почала використати боєприпаси, яким десятки років. Вони мають дуже високу частоту відмов. Про це заявив анонімний високопоставлений військовий чиновник США, пише Reuters.

За словами чиновника, багато боєприпасів, які зараз використовують ЗС РФ, було виготовлено понад 40 років тому. Сполучені Штати звинувачують Росію в тому, що вона звернулася до Ірану та Північної Кореї за більшою вогневою міццю, оскільки вона виснажує свої регулярні запаси боєприпасів.

Високопоставлений військовий чиновник США підрахував, що до початку 2023 року Росія витратить повністю справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників.

"Ми оцінюємо це за скорострільністю, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракети", — сказав чиновник.

За його словами, це можливо вже на початку 2023 року. У цьому використання старих запасів пов'язані з ризиком. Так, російські військові "схрещують пальці", сподіваючись, що старі боєприпаси вибухнуть під час приземлення.

Видання пише, що Москва також намагається отримати сотні балістичних ракет від Ірану і пропонує Тегерану замість безпрецедентного рівня військової та технічної підтримки.

Як заявила представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд, Лондон майже впевнений, що Москва хоче одержати зброю від Пхеньяну та інших країн під санкціями.

Раніше Фокус писав, що генерал США заявив, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим уже у серпні. Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес розповів, що напередодні ключової фази звільнення півострова українські війська будуть завдавати ударів по штабах і логістиці ЗС РФ.

Ще нагадаємо, що Зеленський запропонував РФ вивести війська з України на Різдво. За словами глави держави, Росія може хоча б спробувати довести усьому світу, що вона здатна відмовитися від агресії, про що останнім часом заговорили у Москві.