Військовий квиток з'явиться у "Дії", але повісток не буде, — Мінцифри

Коли точно в додатку стане доступний електронний військовий квиток, поки що невідомо.

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У державному додатку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов'язаним. У той же час, команда проєкту планує "рано чи пізно" впровадити електронний військовий квиток. Про це в інтерв'ю виданню The Village розповів керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

"Щодо повісток, то їх у "Дії" не буде", — сказав представник Мінцифри.

За словами Баніка, ще до початку повномасштабної війни урядом велася робота щодо приведення реєстру військовозобов'язаних в електронний вигляд. У межах цього процесу з'явилася можливість змінити місце прописки через Дію.

"Чоловікові потрібно було знятися з військового обліку та стати на облік в іншому місці, тому цього часто уникали, щоб повістка їх не знайшла. А якщо міняти місце реєстрації в "Дії", ми просто повідомлятимемо, що певний громадянин змінив адресу", — розповів Банік.

Також представник Мінцифри прокоментував ухвалення Кабінетом міністрів постанови №1487, яка дозволяє використовувати мобільний додаток для подання особистих даних до військкоматів.

"(Це рішення) просто врегулювало питання деяких актів, які хаотично ухвалювали після 2014 року, і ми продовжуємо впорядковувати ці питання", — запевнив Банік.

Водночас чиновник зазначив, що військовий квиток у додатку рано чи пізно з'явиться, проте зараз робота над цим у Мінцифри не ведеться.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 30 грудня 2022 року доповнив правила постановки чоловіків на військовий облік ухвалою №1487. Військкоми вправі шукати призовників шляхом подворового обходу, але для цього потрібен дозвіл від мера, сільського чи селищного голови.

У грудні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що потреби масової мобілізації на території країни поки немає.