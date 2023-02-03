Штраф или тюрьма: вручение повесток в общественных местах вполне законно, — начальник ТЦК (видео)

За уклонение от подачи учетных данных потенциальный призывник будет привлечен к административной ответственности. А за неявку в часть уклонисту грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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Военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут выдавать повестки в общественных местах и это не противоречит законодательству. Как рассказал в ходе брифинга 3 февраля начальник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Сергей Калугин, вручение повесток на улицах связано с тем, что много военнообязанных фактически проживают не по своей прописке.

На вопрос о законности вручения повесток мужчинам призывного возраста в магазинах, на улицах, в общественном транспорте и т.д, Калугин ответил, что это не запрещено.

"Я могу сказать, что это не запрещено. Не все военнообязанные сидят дома и ждут возле дверей, когда кто-то к ним придет и вручит им повестку", — пояснил Калугин.

Полковник отметил, что согласно ст. 65 Конституции Украины, защита государства и его территориальной целостности является почетной обязанностью каждого гражданина Украины. Поэтому с 24 февраля прошлого года все военнообязанные должны были появиться в территориальных центрах комплектования, предоставить обновленные данные, пройти военную комиссию и после определения степени пригодности, с учетом отсутствия отсрочки, проходить службу в рядах ВСУ.

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Мобилизация на марше. Что не так с военкоматами и учебными центрами ВСУ

"Еще раз подчеркиваю, законом не запрещено вручение повесток в общественных местах", — сказал Калугин.

Что касается законности того, что при вручении повесток на улицах сотрудники военкоматов вписывают фамилии в пустые бланки, полковник ответил, что подобными случаями должны разбираться правоохранительные органы.

"Существуют правоохранительные органы, которые имеют право выяснить личность гражданина Украины и установить категорию военнообязанного. В ней — лица от 18 до 60 лет", — отметил Калугин.

Также полковник рассказал об ответственности так называемых уклонистов:

если потенциальный призывник отказывается подписывать полученную повестку, то требования к нему могут донести в присутствии свидетелей;

если призывник отказывается проходить сверку учетных данных, то он может быть притянут к административной ответственности;

если призывник прошел комиссию и не явился в военную часть для прохождения службы в ВСУ, то в этом случае речь идет об уголовной ответственности. Санкции ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва в период военного положения) подразумевают лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Калугин также уточнил, что на сегодняшний день речь не идет о какой-то очередной "волне мобилизации". По его словам мобилизационные мероприятия в стране проводятся согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №65/2022 от 24 февраля 2022 "О всеобщей мобилизации".

[ + – ] В вручении повесток в общетсвенных местах (смотреть с 05:15)

Напомним, в Украине начали выдавать повестки нового образца. Как рассказал начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев, теперь повестки имеют новые названия военкоматов, больший перечень документов, а также в них добавлено упоминания об ответственности за неявку.