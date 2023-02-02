Мобилизация на марше. Что не так с военкоматами и учебными центрами ВСУ

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Прослужив уже 11 месяцев в службе персонала и все это время собственными глазами наблюдая определенные военные процессы, возьму на себя смелость изложить свои мнения по поводу кричащих недостатков системы кадрового обеспечения Вооруженных Сил Украины, а именно — где бумажные инструкции и процедуры времен Второй мировой дают лаг.

Путь от гражданина к солдату по состоянию на сегодняшний день завязан на нормативке, которая не менялась уже 50-60 лет. Разрабатывалась она в те далекие времена, когда Советский Союз готовился к броску на Ла-Манш, и, соответственно, включала почти исключительно элементы принуждения. Общая логика следующая: есть мужчина, ему 18, он военнообязанный. Его ставит на учет военкомат, далее призывает на срочную службу, далее он приходит со службы и снова встает на учет, чтобы в случае когда зеленый свисток засвистит вверх, снова встать в ряды. Ключевой элемент этой конструкции — неразрывная связь гражданина с вопросом военного учета. Без учета (и, соответственно, неминуемой службы) ты не устроишься на работу, тебе не дадут жилье, и вообще эта преграда настолько велика, что пренебрегать этим вопросом мог только небольшой процент маргиналов и преступников.

По состоянию на данный момент ситуация совсем другая. Военкомат гражданину был не нужен. Гражданин военкомату, в принципе, тоже — кроме как коррумпированно порешать за учет, продать военный билет и так далее. Некий специфический ЦНАП, который просто есть, да и все.

Как точку входа в войну их никогда не рассматривали — гражданские вообще себе такого представить не могли, а ветераны-резервисты из зоны АТО/ООС всегда подозревали, что в лучшем случае найдут на их месте либо растерянных дежурных, либо воронки (как за небольшими исключениями и произошло).

Любые попытки государства наладить системы электронного военного учета ничем кроме пепла так и не закончились — потому что общество не понимало возможность, а ответственные лица не понимали, как это сделать. Так оно все и осталось — получаем наряд на пополнение, идем в подвал с бумажными картотеками, отбираем по ВУСам, выдаем повестки, увозим. Плюс хроническое недофинансирование всего и вся. Короче, лажа.

Затем началась война, которая окончательно зацементировала действующий порядок вещей, добавив в него еще огромные планы по мобилизации, которые необходимо выполнять принудительным методом, что и вызывает все эти видосы с беготней от повесток и визгами в соцсетях.

Но рассмотрим же дальнейший путь рекрута. Получив повестку, он проходит медосмотр и отправляется в составе команд в учебные центры. Учебные центры сейчас, то есть "учебки", работают экстерном и почти не имеют обучающих мощностей. Грубо говоря, для того чтобы чему-то научить людей, их необходимо собирать в классах, держать вместе, использовать учебные пособия и т. д. Все это требует инфраструктуры, которую постоянно бомбят, и, понятно, что совать пополнение в казармы — это объективно плохая идея.

Поэтому все учатся "базовой пехотной подготовке" — то есть как жить в блиндажах, разбирать автомат… да и, собственно, все. "В части дальше всему научат".

Далее из учебных центров мощно обученный личный состав, большая часть которого прошла десятидневный курс нарядов по кухне, распределяется по военным частям и зачастую на следующий день прибывает в районы выполнения задач — потому что люди чрезвычайно нужны и никто их на ППД держать не собирается.

То есть весь процесс включает в себя кучу проблем. Мобилизуют, чтобы план забить, учат, чтобы план выполнить, отправляют, чтобы наряд на пополнение закрыть.

Но знаете, что? Со всем этим можно работать на месте. Испуганный вражеской пропагандой (потому что нашей я что-то не вижу) мужчина после попадания в правильный боевой коллектив уже через неделю успешно косит врага, а толковый сержант за два занятия превращает вчерашнего маминого пирожка в великолепного минометчика, который кладет по икс-игреку, как рука Господня.

Но. Все это можно делать с нормальными людьми. Неважны пол, возраст, условное состояние здоровья, регион проживания или род занятий. Все это лишь факторы, ведь если человек нормальный, то и солдат из него будет нормальный. Вообще, это называют "комплекс личных морально-деловых качеств", но и так понятно, что ок должен быть нормальным. Не дебил, не ссыкун, не алкоголик, не наркоман, не преступник, не говномут, не истерик, не идиот. Перечислять "не" можно долго.

И вот здесь огромная проблема. И ее причина — два звена отбора, которым безразлично, потому что не нам с ним служить. Проблемный человек виден сразу — и на этапе мобилизации, и в учебном центре. Но это никого не касается — наше дело сделать все, а дальше пусть в частях разбираются. И выходит, что до людей, которым непосредственно вновь созданным солдатом управлять, он доходит безальтернативно, хотя они его и не видели!

Представьте себе, что вы нанимаете человека на работу, вам нужен парикмахер. Вы обращаетесь в рекрутинговое агентство, просите парикмахера и чтобы он дополнительно прошел курсы парикмахеров. Вам присылают механика, прошедшего очень плохие курсы оперных певцов. И на работу вы его взять обязаны, хотя он приезжает пьяный, грязный и прежде всего спрашивает, какая зарплата и где здесь можно похмелиться. Вот это и есть система армейского рекрутинга.

Пополнений все меньше и они все хуже. В последних партиях массово пошли такие персонажи, что иначе как предательством это не назовешь. Больные хроническими заболеваниями, с зависимостями, ментально нестабильные, мотивированные исключительно уже завтра сбежать в больницу и получать зарплату. Треть минимум — не отработает государству форму, которую они надели.

Что нужно сделать? Изменить прежде всего сознание процесса в уме у великих начальников. Работодатель — не Армия. Работодатель — это конкретная воинская часть. И отбирать и набирать людей она должна напрямую, и относиться к себе как к работодателю. Более того, военные части должны конкурировать между собой за рекрутов так же, как работодатели конкурируют за специалистов. Действующее Положение это позволяет, все что для этого нужно сделать — это изменить саму парадигму комплектации. Прекратить считать защиту Родины наказанием для тех, кто вовремя не убежал — и начать считать ее тем, чем она является — ВАЖНОЙ РАБОТОЙ в нынешней УКРАИНЕ. И отбирать на эту работу так же, как и на другие. Потому что с логикой "набрать чтобы что, научить чтобы как, запихать в посадку, про*бать позиции, отбивать умываясь юшкой, а потом смотреть видеообращение" мы далеко не поедем.

[ + – ] На фото счастливый я после знакомства с учебным процессом одного из учебных центров Фото: Фейсбук Антон Колумбет

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