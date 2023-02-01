Новое наступление России точно будет. Уже понятно расчетное время

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Дело в том, что все они поверхностные, даже те, которые аналитического характера, и не несут минимальной глубины рассмотрения данного вопроса и в целом проблемы концентрации такой группировки и ее обеспечения в России даже путем принудительной всеобщей мобилизации.

Для начала хочу поздравить российские оккупационные войска с очередным рекордом уничтоженных их военнослужащих. Да, в январе 2023 количество уничтоженных оккупантов превысило 21 тыс. То есть даже по самым скромным предположениям общие потери с ранеными и пленными у РОВ составили 50-60 тыс.

Как вы понимаете, эти потери российское командование должно было в течение января компенсировать для сохранения интенсивности боевых действий и стабильности обороны оккупированных территорий. То есть приток в подразделения РОВ за январь составил эти самые 50-60 тыс.

Но не отвлекаемся и обратим внимание на цифру 200 тысяч. По сути это 2 месяца репрессивных мобилизационных процессов в России. С другой стороны, а разве осенью 2022 мы видели не то же самое? Призыв 300 тыс. за 3 месяца и… И, собственно, что? Какой-то серьезный прорыв? В течение последних 4 месяцев российское командование было занято тем, что лихорадочно компенсировало потери личного состава в зоне боевых действий именно ресурсом мобилизованных. А чем больше в зоне БД их становилось, тем выше были потери. И средний показатель потерь 200/300/400 — сейчас стабильные 50 тыс.

То есть, призывая в месяц 100 тысяч, ты должен понимать, что в этот же месяц ты должен компенсировать потери в 50 тысяч. И в следующем месяце тоже.

И если исходить из таких потерь личного состава российских войск, то в феврале завершится ресурс сентябрьских мобилизованных и на март нужна новая партия.

С такими показателями потерь вы никогда не сможете, организовав мобилизацию на 200 тысяч, собрать ударную группу для наступления. Поскольку такая мобилизация достаточна для компенсации потерь на ближайшие 2-3 месяца, а не для наступательной операции.

То есть наступления не будет? Нет. Будет. Это их маниакально-фанатичная цель. Но для этого им необходим больший мобилизационный ресурс — 150-200 тысяч в месяц. Вряд ли показатель в 200 тыс/месяц в России может быть достижим, а вот 150 тыс/мес они с треском, но смогут обеспечить.

Таким образом, российское командование сможет компенсировать потери в зоне БД и параллельно формировать ударную группировку. Но на это ей понадобится от 2 до 4 месяцев. То есть к маю РОВ и вправду смогут сформировать ударную группировку для наступления. Но и здесь есть нюанс. Вряд ли командование РОВ будет так долго ждать. А это значит, что наступление они могут развернуть неполноценно сформированными подразделениями без потенциального ресурса компенсации потерь. Иными словами, если наступление провалится, сил и средств у них не будет.

Есть еще один очень важный момент — отсутствие у России возможности обеспечивать новые подразделения штатной комплектацией техники. Ведь 200 тыс., это, на минуточку, около 250 БТГр, или 2750 танков, 8 250 ББМ и так далее. То есть даже им это понятно, что это все нереальные цифры.

Но не забываем, что нынешний потенциал РОВ в Украине — это подразделения 8, 49, 58 ОВА, 22 АК, 35, 36 ОВА ВВО, 3 АК и прочие. Общая их численность активной боевой части от 100 до 120 БТГр, в зависимости от степени боеспособности и присутствия на лини боестолкновений и зоны БД в целом. Поэтому то наступление, что замышляет РОВ в ближайшее время, это будет потенциал тех 100-120 БТГр, которые сейчас размещены в Украине и которые в процессе наступления будут получать постоянную компенсацию потерь подразделений, поскольку на большее Россия не способна. Но и с этим будет непросто.

Сейчас Кремль подходит именно к той черте, у которой обычно оказывается загнанная в угол крыса. Она начинает атаковать, прекрасно понимая, что все равно сдохнет. В такой фаза она особо опасна, ведь не считается даже со своей собственной жизнью. Но исход для нее будет один.

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