Вырванные челюсти и пробитые животы. Здесь лютое рубалово, кормящее войну жирной смертью

Related video

Думал, что я так надсадно рыгаю от контузии, но нет, просто после очередного боевого выхода посмотрел новости, оказывается, у нас все хорошо и мы почти побеждаем. У меня на немытых руках несколько суток подряд была кровь раненых и двухсотых — вырванные челюсти, пробитые животы, рваные бока, посеченные ноги и руки, не говоря о пулевых…

Отмороженные пальцы ног, руки, уже не заряжавшие магазин, пучки не чувствовали патроны. Три дня без сна, на земле, без воды — мы грызли лед из обрезанных бутылок. Адреналин очень сушит.

По нам работало практически все, кроме фосфора. Бьют точно, профессионально и квалифицированно, бьют так, что ты не можешь даже подползти до 300-х, а они просто истекают кровью и быстро замирают.

П*доры перепахивают артиллерией посадки, поля, делают это методично, планово и со знанием. Когда сбросили с дронов, я видел, будто в медленном кино, что в окопе, в 2 метрах от меня, они возгораются и взрываются. Я жив, а два молодых парня 21 и 23 хрипят под моими ногами в по-восточному черной ночи. И ты уже ничего не можешь поделать. Ничего. А перед выездом ты говорил с ними о чем-то там, у них была хорошая пацанская бравада, сильный стержень, я не слышал, чтобы они когда-то роптали, всегда лезли в самое сердце... Им бы только жить начинать... И после отбитой атаки собственноручно вытаскивал их из окопа, положил и они лежали с откинутыми головами у несобранных подсолнухов, замерших с семенами внутри своих лиц, как метафора убитой потенциальности. И голос руководителя операции звучал чисто, ровно, без скачков волнения: "Парни, позицию нужно удержать". Ты слышал его и становилось на сердце ровно — кто-то там думает о тебе, ты не одинок в этой промерзшей навеки яме, поддерживает артой, когда уже не в силах. Ты его никогда не видел, но после движа хотел подойти и познакомиться, и только… его рация умолкла — 200. Когда срезали с него шлем — вдавленная вглубь яма в голове.

Те, кто говорят об улучшении, просто не понимают, что говорят. Сейчас, когда я пишу это под капельницей, смотрю в облупленный потолок импровизированного госпиталя, именно сейчас и теперь кого-то тянут живого или нет, уклоняются от прилета или до мозоля давят на гашетку пулемета. Теперь! Мне иногда просто хочется лечь, положить где-то голову и подождать, когда вагнеры зайдут сюда, посмотреть, как будут пету*ить в темных углах этих дуболомных оптимистов.

Сейчас как никогда следует быть внимательным к армии, к ее запросам, потому что у многих усталость наложилась на усталость и так много раз, она уже стала твоей сестрой, надо сконцентрироваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на победе, не расслабляться. Сейчас здесь мясорубка, и это не метафора, как 10 раунд бокса, где победу одержит выносливый, но вся команда должна работать на это. Этим парням не нужно рассказывать о патриотизме и духе нации, потому что они являются воплощением этого, еще и могут одолжить, у кого маловато, им не нужно говорить "держитесь" или "молимся за вас". Нужны антидроновые пушки, мавики, машины, все инструменты, которыми можно двухсотить. Это сообщение (sic!) не является просьбой о помощи, хочу чтобы вы понимали: нет перекоса в победу, есть дикое, осатанелое и лютое рубалово, где уже никто ни на что не обращает внимания, а кормит войну жирной смертью. Vae victis — горе побежденным. Помните это!

Источник

Важно