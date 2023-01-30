Вырванные челюсти и пробитые животы. Здесь лютое рубалово, кормящее войну жирной смертью
"Не нужно бойцам рассказывать о патриотизме и духе нации, потому что именно они являются воплощением этого, им не нужно говорить "держитесь" или "молимся за вас". Нужны антидроновые пушки, мавики, машины, все инструменты, которыми можно двухсотить. Это сообщение не просьба о помощи. Хочу, чтобы вы понимали: у нас нет перекоса в победу, есть дикое, осатанелое и лютое рубалово, где уже никто ни на что не обращает внимания, а кормит войну жирной смертью". Мнение.
Думал, что я так надсадно рыгаю от контузии, но нет, просто после очередного боевого выхода посмотрел новости, оказывается, у нас все хорошо и мы почти побеждаем. У меня на немытых руках несколько суток подряд была кровь раненых и двухсотых — вырванные челюсти, пробитые животы, рваные бока, посеченные ноги и руки, не говоря о пулевых…
Отмороженные пальцы ног, руки, уже не заряжавшие магазин, пучки не чувствовали патроны. Три дня без сна, на земле, без воды — мы грызли лед из обрезанных бутылок. Адреналин очень сушит.
По нам работало практически все, кроме фосфора. Бьют точно, профессионально и квалифицированно, бьют так, что ты не можешь даже подползти до 300-х, а они просто истекают кровью и быстро замирают.
П*доры перепахивают артиллерией посадки, поля, делают это методично, планово и со знанием. Когда сбросили с дронов, я видел, будто в медленном кино, что в окопе, в 2 метрах от меня, они возгораются и взрываются. Я жив, а два молодых парня 21 и 23 хрипят под моими ногами в по-восточному черной ночи. И ты уже ничего не можешь поделать. Ничего. А перед выездом ты говорил с ними о чем-то там, у них была хорошая пацанская бравада, сильный стержень, я не слышал, чтобы они когда-то роптали, всегда лезли в самое сердце... Им бы только жить начинать... И после отбитой атаки собственноручно вытаскивал их из окопа, положил и они лежали с откинутыми головами у несобранных подсолнухов, замерших с семенами внутри своих лиц, как метафора убитой потенциальности. И голос руководителя операции звучал чисто, ровно, без скачков волнения: "Парни, позицию нужно удержать". Ты слышал его и становилось на сердце ровно — кто-то там думает о тебе, ты не одинок в этой промерзшей навеки яме, поддерживает артой, когда уже не в силах. Ты его никогда не видел, но после движа хотел подойти и познакомиться, и только… его рация умолкла — 200. Когда срезали с него шлем — вдавленная вглубь яма в голове.
Те, кто говорят об улучшении, просто не понимают, что говорят. Сейчас, когда я пишу это под капельницей, смотрю в облупленный потолок импровизированного госпиталя, именно сейчас и теперь кого-то тянут живого или нет, уклоняются от прилета или до мозоля давят на гашетку пулемета. Теперь! Мне иногда просто хочется лечь, положить где-то голову и подождать, когда вагнеры зайдут сюда, посмотреть, как будут пету*ить в темных углах этих дуболомных оптимистов.
Сейчас как никогда следует быть внимательным к армии, к ее запросам, потому что у многих усталость наложилась на усталость и так много раз, она уже стала твоей сестрой, надо сконцентрироваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на победе, не расслабляться. Сейчас здесь мясорубка, и это не метафора, как 10 раунд бокса, где победу одержит выносливый, но вся команда должна работать на это. Этим парням не нужно рассказывать о патриотизме и духе нации, потому что они являются воплощением этого, еще и могут одолжить, у кого маловато, им не нужно говорить "держитесь" или "молимся за вас". Нужны антидроновые пушки, мавики, машины, все инструменты, которыми можно двухсотить. Это сообщение (sic!) не является просьбой о помощи, хочу чтобы вы понимали: нет перекоса в победу, есть дикое, осатанелое и лютое рубалово, где уже никто ни на что не обращает внимания, а кормит войну жирной смертью. Vae victis — горе побежденным. Помните это!Важно