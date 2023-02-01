Новий наступ Росії точно буде. Вже зрозуміло розрахунковий час
"В останні кілька днів ми чуємо про те, що Росія готує наступ чисельним потенціалом військ приблизно 200 тис. Звучить ця цифра від низки західних офіційних осіб, а також аналітичних агентств. Але є в цих заявах дуже важливий нюанс". Думка.
Річ в тому, що всі вони поверхневі, навіть ті, які мають аналітичний характер, і не мають мінімальної глибини розгляду цього питання і загалом проблеми концентрації такого угруповання та його забезпечення в Росії навіть шляхом примусової загальної мобілізації.
Спочатку хочу привітати російські окупаційні війська з черговим рекордом знищених їх військовослужбовців. Так, у січні 2023 року кількість знищених окупантів перевищила 21 тис. Тобто навіть за найскромнішими припущеннями загальні втрати з пораненими та полоненими у РОВ склали 50-60 тис.
Як ви розумієте, ці втрати російське командування мало протягом січня компенсувати для збереження інтенсивності бойових дій і стабільності оборони окупованих територій. Тобто приплив до підрозділів РОВ за січень становив ці самі 50-60 тис.
Але не відволікаємось та звернемо увагу на цифру 200 тисяч. По суті, це 2 місяці репресивних мобілізаційних процесів у Росії. З іншого боку, а хіба восени 2022 року ми бачили не те саме? Призов 300 тис. за 3 місяці та… І, власне, що? Якийсь серйозний прорив? Протягом останніх 4 місяців російське командування було зайняте тим, що гарячково компенсувало втрати особового складу у зоні бойових дій саме мобілізованим ресурсом. А чим більше в зоні БД їх ставало, тим вищими були втрати. І середній показник втрат 200/300/400 зараз стабільні 50 тис.
Тобто, призиваючи на місяць 100 тисяч, ти маєш розуміти, що цього ж місяця ти маєш компенсувати втрати у 50 тисяч. І наступного місяця теж.
І якщо виходити з таких втрат особового складу російських військ, то в лютому завершиться ресурс вересневих мобілізованих і на березень потрібна нова партія.
З такими показниками втрат ви ніколи не зможете організувавши мобілізацію на 200 тисяч, зібрати ударну групу для наступу. Оскільки така мобілізація є достатньою для компенсації втрат на найближчі 2-3 місяці, а не для наступальної операції.
Тобто наступу не буде? Ні. Буде. Це їхня маніакально-фанатична мета. Але для цього їм потрібний більший мобілізаційний ресурс — 150-200 тисяч на місяць. Навряд чи показник 200 тис/місяць у Росії може бути досяжним, а ось 150 тис./міс. вони з тріском, але зможуть забезпечити.
Так, російське командування зможе компенсувати втрати у зоні БД та паралельно формувати ударне угруповання. Але на це йому знадобиться від 2 до 4 місяців. Тобто до травня РОВ справді зможуть сформувати ударне угруповання для наступу. Але тут є нюанс. Навряд чи командування РОВ так довго чекатиме. А це означає, що наступ вони можуть розгорнути неповноцінно сформованими підрозділами без потенційного ресурсу компенсації втрат. Інакше кажучи, якщо наступ провалиться, сил та засобів у них не буде.
Є ще один дуже важливий момент — відсутність у Росії можливості забезпечувати нові підрозділи штатною комплектацією техніки. Адже 200 тис., це, на хвилинку, близько 250 БТГр, або 2750 танків, 8250 ББМ і таке інше. Тобто, навіть їм це зрозуміло, що це все нереальні цифри.
Але не забуваємо, що нинішній потенціал РОВ в Україні — це підрозділи 8, 49, 58 ОВ, 22 АК, 35, 36 ОВ ВВО, 3 АК та інші. Загальна їх кількість активної бойової частини від 100 до 120 БТГр, залежно від ступеня боєздатності та присутності на лінії боєзіткнень і зони БД загалом. Тому той наступ, що задумує РОВ найближчим часом, це буде потенціал тих 100-120 БТГр, які зараз розміщені в Україні і які в процесі наступу отримуватимуть постійну компенсацію втрат підрозділів, оскільки Росія більше не здатна. Але й із цим буде непросто.
Зараз Кремль підходить саме до тієї межі, у якій зазвичай опиняється загнаний у кут щур. Вона починає атакувати, чудово розуміючи, що все одно здохне. У такій фазі вона особливо небезпечна, адже не зважає навіть на своє власне життя. Але результат для неї буде один.Важливо