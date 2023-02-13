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Мнения Российско-украинская война

Откосить от мобилизации. Почему подорожала такса

"Все говорят о реформе военно-врачебных комиссий. Кратко сообщу, что рыночек уже сформирован. От 3 до 5 тысяч долларов — негодность призывника, примерно столько же — непригодность того, кто уже служит. Ничего не поделаешь — армейские зарплаты выросли, спрос диктует предложение". Мнение.

Антон Колумбет
Антон Колумбет
Военнослужащий ВСУ, заместитель головы Муниципальной стражи Киева
eye 26
ввк взятка, мобилизация, сколько стоит откосить от армии, откосить от мобилизации
Фото: ГБР | Рынок откоса от армии сформирован. 3-5 тысяч долларов — негодность призывника, примерно столько же — за того, кто уже служит
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В итоге настоящих героев, ребят, подвиги которых я могу расписывать в течение многих дней, но вы все равно не поверите, ребят, с которыми я горжусь просто носить один шеврон — с тяжелыми ранениями на костылях отправляют обратно в войска с "ограниченной годностью".

Тем временем здоровые молодые быки возвращаются после полугодового забега по госпиталям (ценой налогоплательщиков) с непригодностью в результате острой реакции на стресс. И увольняются.

Затем еще забежал на МСЭК, решенные инвалидности, и вуаля — круг замкнулся. Рыготно это все так, что хочется выть, когда видишь эту херню воочию.

Вижу новость, что кого-то задержали на взятке. Могу только грустно улыбнуться, потому что ту самую фамилию, которую я видел на выводах ВВК в 2014-м, я вижу и сейчас. А тоже сажали с помпой, новости бурлили, блогеры били в клавиатуры. В результате вижу, что звание подросло.

Причина проста, как мычание. Несут, дают, толкают в руки, просят и уговаривают взять. Миллионы долларов — и ноль обращений о вымогательстве взятки — а вдруг завтра понадобится. Круговая порука мажет как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую локоть.

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