Откосить от мобилизации. Почему подорожала такса

Related video

В итоге настоящих героев, ребят, подвиги которых я могу расписывать в течение многих дней, но вы все равно не поверите, ребят, с которыми я горжусь просто носить один шеврон — с тяжелыми ранениями на костылях отправляют обратно в войска с "ограниченной годностью".

Тем временем здоровые молодые быки возвращаются после полугодового забега по госпиталям (ценой налогоплательщиков) с непригодностью в результате острой реакции на стресс. И увольняются.

Затем еще забежал на МСЭК, решенные инвалидности, и вуаля — круг замкнулся. Рыготно это все так, что хочется выть, когда видишь эту херню воочию.

Вижу новость, что кого-то задержали на взятке. Могу только грустно улыбнуться, потому что ту самую фамилию, которую я видел на выводах ВВК в 2014-м, я вижу и сейчас. А тоже сажали с помпой, новости бурлили, блогеры били в клавиатуры. В результате вижу, что звание подросло.

Причина проста, как мычание. Несут, дают, толкают в руки, просят и уговаривают взять. Миллионы долларов — и ноль обращений о вымогательстве взятки — а вдруг завтра понадобится. Круговая порука мажет как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую локоть.

Источник

Важно