Відкосити від мобілізації. Чому подорожчала такса

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В результаті справжніх героїв, хлопців, подвиги яких я можу розписувати протягом багатьох днів, але ви все одно не повірите, хлопців, з якими я пишаюся просто носити один шеврон, — з важкими пораненнями на милицях відправляють назад у війська з "обмеженою придатністю".

Водночас здорові молоді бики повертаються після піврічного забігу по госпіталях (ціною платників податків) із непридатністю внаслідок гострої реакції на стрес. І звільняються.

Потім ще забіг на МСЕК, вирішені інвалідності, і вуаля — коло замкнулося. Гидко це все так, що хочеться вити, коли бачиш цю х*рню на власні очі.

Бачу новину, що когось затримали на хабарі. Можу тільки сумно посміхнутися, бо те ж прізвище, яке я бачив на висновках ВЛК у 2014-му, я бачу і зараз. А теж саджали з помпою, новини вирували, блогери били в клавіатури. У результаті бачу, що звання підросло.

Причина проста, як мукання. Несуть, дають, пхають у руки, просять і вмовляють узяти. Мільйони доларів — і нуль звернень про вимагання хабара — а раптом завтра знадобиться. Кругова порука маже як кіптява, я беру чиюсь руку, а відчуваю лікоть.

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