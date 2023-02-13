Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Відкосити від мобілізації. Чому подорожчала такса

"Усі говорять про реформу військово-лікарських комісій. Коротко повідомлю, що риночок уже сформований. Від 3 до 5 тисяч доларів — непридатність призовника, приблизно стільки ж — непридатність того, хто вже служить. Нічого не поробиш — армійські зарплати зросли, попит диктує пропозицію". Думка.

Антон Колумбет
Антон Колумбет
Військовослужбовець ЗСУ, заступник голови Муніципальної варти Києва
eye 469
ввк хабар, мобілізація, скільки коштує відкосити від армії, відкосити від мобілізації
Фото: ГБР | Ринок відкосу від армії сформований. 3-5 тисяч доларів - непридатність призовника, приблизно стільки ж - за того, хто вже служить
Related video

В результаті справжніх героїв, хлопців, подвиги яких я можу розписувати протягом багатьох днів, але ви все одно не повірите, хлопців, з якими я пишаюся просто носити один шеврон, — з важкими пораненнями на милицях відправляють назад у війська з "обмеженою придатністю".

Водночас здорові молоді бики повертаються після піврічного забігу по госпіталях (ціною платників податків) із непридатністю внаслідок гострої реакції на стрес. І звільняються.

Потім ще забіг на МСЕК, вирішені інвалідності, і вуаля — коло замкнулося. Гидко це все так, що хочеться вити, коли бачиш цю х*рню на власні очі.

Бачу новину, що когось затримали на хабарі. Можу тільки сумно посміхнутися, бо те ж прізвище, яке я бачив на висновках ВЛК у 2014-му, я бачу і зараз. А теж саджали з помпою, новини вирували, блогери били в клавіатури. У результаті бачу, що звання підросло.

Причина проста, як мукання. Несуть, дають, пхають у руки, просять і вмовляють узяти. Мільйони доларів — і нуль звернень про вимагання хабара — а раптом завтра знадобиться. Кругова порука маже як кіптява, я беру чиюсь руку, а відчуваю лікоть.

Джерело

Важливо
Achtung, Panzer! Як зміниться розклад сил після постачання танків Abrams і Leopard-2
Achtung, Panzer! Як зміниться розклад сил після постачання танків Abrams і Leopard-2