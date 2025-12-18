В Верховной Раде — как в Армии: при каких условиях можно согласиться на повышение зарплаты народных депутатов

Я поддерживаю повышение заработной платы депутатам Верховной Рады Украины. Но при условии соблюдения четких и логичных правил учета оснований выплаты этой зарплаты.

Предпосылкой для начисления зарплаты должно быть:

ежедневное распоряжение Председателя о выполнении мероприятий по депутатской деятельности;

ежедневный приказ председателей фракций на выполнение распоряжения Председателя о выполнении мероприятий по депутатской деятельности;

ежедневный приказ руководителей комитетов и подкомитетов на выполнение распоряжения Председателя и председателей фракций о выполнении мероприятий по депутатской деятельности;

ежедневное донесение фракций, групп и каждого депутата отдельно о выполнении мероприятий по депутатской деятельности с личной подписью;

записи в журнал ведения депутатской деятельности (должен вестись отдельно за группу, фракцию, комитет, подкомитет и любые другие формы их объединений), с возможностью кросс-сверки учетных данных.

Відео дня

Необходимыми условиями для выполнения мероприятий депутатской деятельности следует считать:

пребывание депутата в районе выполнения задач — перечень территориальных границ которого нужно определять ежемесячно отдельным приказом Председателя ВР до 5-го числа за прошедший месяц, то есть имущественные комплексы и объекты с указанием их территориальных границ по кадастровой карте в сетке MGRS — и иметь документальное подтверждение ежеминутного там пребывания от начала до конца мероприятия;

пребывание депутата в пределах первого эшелона выполнения депутатской деятельности внутри района выполнения задач — то есть в условной зоне от 1 до 5 метров от графически и географически неопределенной (но необходимой) линии соприкосновения депутата с полномочиями (уровня кабинет — стол — монитор-зал) — и иметь документальное подтверждение ежеминутного там пребывания от начала до конца мероприятия;

наличие у депутата базовой депутатской подготовки (сертификат принимается исключительно из специализированного учебного центра, ОО "Трускавец" не считается);

наличие у депутата профессиональной депутатской подготовки;

наличие у депутата допуска к ведению депутатской деятельности, о чем объявлено ежедневным приказом;

данные отдельного учета места пребывания депутата в каждый конкретный день, о чем объявлено отдельным приказом Председателя ВР;

перечень функциональных обязанностей депутата, который доведен им под подпись, но меняется ежедневно, поскольку содержит в себе норму о безусловном выполнении распоряжений руководителя;

четко описан перечень мероприятий депутатской деятельности, за который осуществляется выплата, который содержит примерно 7% мероприятий, из которых состоит работа депутата.

Факты выполнения мероприятий депутатской деятельности должны подтверждаться:

ежедневным донесением депутата о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;

ежедневным донесением руководителя подкомитета, в который входит депутат, о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;

ежедневным донесением руководителя комитета, в который входит депутат, о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;

ежедневным донесением руководителя фракции, в которую входит депутат, о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;

итоговым донесением, которое ложится в основу ежедневной записи в журнал ведения депутатской деятельности Верховной Рады Украины;

протоколами заседаний, согласительных советов, участия в любых собраниях, встречах, разговорах и т.д;

проектами нормативно-правовых актов, которые обработаны конкретным депутатом.

Важно

Военным не добавили ни копейки: почему проект бюджета называют унижением ВС

Основаниями для осуществления выплаты следует считать:

заявку на выплату, которая содержит согласование руководителя подкомитета, комитета, фракции и утверждается председателем ВР, и содержит в себе в графе основания весь вышеупомянутый перечень документов, надлежащим образом зарегистрированный в номенклатуре дел, распечатанный, прошитый и пронумерованный, который ведется отдельно в каждом органе депутатского управления и дублирует вышеупомянутую информацию;

заключение внутрипроверочной комиссии, которая рассматривает основания для выплаты заработной платы по каждому депутату отдельно, относительно законности осуществления выплаты.

Таким образом депутатом, который выполняет мероприятия депутатской деятельности, следует считать депутата который:

Находится в конкретный день в составе Верховной Рады (о чем имеет документальное подтверждение). Находится в конкретный день внутри конкретно определенного района выполнения депутатских задач (о чем имеет документальное подтверждение). Находится в конкретный день внутри неконкретно определенного (но существующего) первого эшелона выполнения депутатской деятельности. Получил четко определенные приказы и распоряжения руководства осуществлять выполнение мероприятий депутатской деятельности (о чем имеет документальное подтверждение). Выполнял мероприятия депутатской деятельности из перечня утвержденных мероприятий (о чем имеет документальное подтверждение). Надлежащим образом задокументировал основания выполнения мероприятий, их временной промежуток, место их выполнения и их результат, о чем имеет выписки из соответствующих учетных документов за каждый день выполнения мероприятий отдельно и может их приобщить к заявке на выплату.

Периодом выполнения мероприятий депутатской деятельности следует считать их начало, их выполнение и конец по каждому отдельно. В случае начала выполнения мероприятия в одни сутки, а окончания в следующие (например, начало мероприятия "рассмотрение обращения избирателей в соответствии с требованиями и в порядке, установленном Законом Украины "Об обращениях граждан" начался в 22:00, а закончился в 04:00"), то считать выплату нужно за двое суток.

Также необходимо предусмотреть систему лишения депутатской зарплаты за месяц совершения проступка, к которым следует отнести:

нарушение депутатской дисциплины;

непребывание в четко определенном месте в четко определенный срок;

отказ выполнять распоряжения руководителя;

пребывание в состоянии опьянения;

самовольное оставление Верховной Рады;

совершение других действий (бездействия), которые имеют признаки административного или уголовного правонарушения по приказу руководителя;

в случае непредоставления надлежащих доказательств участия в выполнении мероприятий депутатской деятельности.

Сразу после введения данной системы необходимо создать Управление Внутреннего Аудита, которому предоставить полномочия проводить проверки законности выплаты депутатской зарплаты. Проверки должны проводиться несистемно, приводить к полному блокированию работы Верховной Рады до завершения и в случае выявления отсутствия (или двусмысленности) хотя бы одного из оснований выплаты конкретному депутату за конкретный день — привлечение всего руководящего состава к уголовной ответственности, а депутата — к материальной и административной.

Именно эта прозрачная, логичная и легкая в администрировании и исполнении система (и без всяких преувеличений или гиперболизации, она выглядит именно так) успешно функционирует в наиболее эффективном учреждении Украины, поэтому не вижу никакой причины, почему бы не распространять этот ведущий опыт в порядке солидарности Парламента и Армии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно