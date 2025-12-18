В Верховной Раде — как в Армии: при каких условиях можно согласиться на повышение зарплаты народных депутатов
В ВСУ получить зарплату непросто — военный должен соответствовать нескольким десяткам условий. Военнослужащий Антон Колумбет предлагает применить такую же систему к депутатам Верховной Рады Украины, предлагая список из 40 условий, при соблюдении которых он согласен на повышение зарплаты народных избранников.
Я поддерживаю повышение заработной платы депутатам Верховной Рады Украины. Но при условии соблюдения четких и логичных правил учета оснований выплаты этой зарплаты.
Предпосылкой для начисления зарплаты должно быть:
- ежедневное распоряжение Председателя о выполнении мероприятий по депутатской деятельности;
- ежедневный приказ председателей фракций на выполнение распоряжения Председателя о выполнении мероприятий по депутатской деятельности;
- ежедневный приказ руководителей комитетов и подкомитетов на выполнение распоряжения Председателя и председателей фракций о выполнении мероприятий по депутатской деятельности;
- ежедневное донесение фракций, групп и каждого депутата отдельно о выполнении мероприятий по депутатской деятельности с личной подписью;
- записи в журнал ведения депутатской деятельности (должен вестись отдельно за группу, фракцию, комитет, подкомитет и любые другие формы их объединений), с возможностью кросс-сверки учетных данных.
Необходимыми условиями для выполнения мероприятий депутатской деятельности следует считать:
- пребывание депутата в районе выполнения задач — перечень территориальных границ которого нужно определять ежемесячно отдельным приказом Председателя ВР до 5-го числа за прошедший месяц, то есть имущественные комплексы и объекты с указанием их территориальных границ по кадастровой карте в сетке MGRS — и иметь документальное подтверждение ежеминутного там пребывания от начала до конца мероприятия;
- пребывание депутата в пределах первого эшелона выполнения депутатской деятельности внутри района выполнения задач — то есть в условной зоне от 1 до 5 метров от графически и географически неопределенной (но необходимой) линии соприкосновения депутата с полномочиями (уровня кабинет — стол — монитор-зал) — и иметь документальное подтверждение ежеминутного там пребывания от начала до конца мероприятия;
- наличие у депутата базовой депутатской подготовки (сертификат принимается исключительно из специализированного учебного центра, ОО "Трускавец" не считается);
- наличие у депутата профессиональной депутатской подготовки;
- наличие у депутата допуска к ведению депутатской деятельности, о чем объявлено ежедневным приказом;
- данные отдельного учета места пребывания депутата в каждый конкретный день, о чем объявлено отдельным приказом Председателя ВР;
- перечень функциональных обязанностей депутата, который доведен им под подпись, но меняется ежедневно, поскольку содержит в себе норму о безусловном выполнении распоряжений руководителя;
- четко описан перечень мероприятий депутатской деятельности, за который осуществляется выплата, который содержит примерно 7% мероприятий, из которых состоит работа депутата.
Факты выполнения мероприятий депутатской деятельности должны подтверждаться:
- ежедневным донесением депутата о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;
- ежедневным донесением руководителя подкомитета, в который входит депутат, о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;
- ежедневным донесением руководителя комитета, в который входит депутат, о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;
- ежедневным донесением руководителя фракции, в которую входит депутат, о результате выполнения мероприятий депутатской деятельности;
- итоговым донесением, которое ложится в основу ежедневной записи в журнал ведения депутатской деятельности Верховной Рады Украины;
- протоколами заседаний, согласительных советов, участия в любых собраниях, встречах, разговорах и т.д;
- проектами нормативно-правовых актов, которые обработаны конкретным депутатом.
Основаниями для осуществления выплаты следует считать:
- заявку на выплату, которая содержит согласование руководителя подкомитета, комитета, фракции и утверждается председателем ВР, и содержит в себе в графе основания весь вышеупомянутый перечень документов, надлежащим образом зарегистрированный в номенклатуре дел, распечатанный, прошитый и пронумерованный, который ведется отдельно в каждом органе депутатского управления и дублирует вышеупомянутую информацию;
- заключение внутрипроверочной комиссии, которая рассматривает основания для выплаты заработной платы по каждому депутату отдельно, относительно законности осуществления выплаты.
Таким образом депутатом, который выполняет мероприятия депутатской деятельности, следует считать депутата который:
- Находится в конкретный день в составе Верховной Рады (о чем имеет документальное подтверждение).
- Находится в конкретный день внутри конкретно определенного района выполнения депутатских задач (о чем имеет документальное подтверждение).
- Находится в конкретный день внутри неконкретно определенного (но существующего) первого эшелона выполнения депутатской деятельности.
- Получил четко определенные приказы и распоряжения руководства осуществлять выполнение мероприятий депутатской деятельности (о чем имеет документальное подтверждение).
- Выполнял мероприятия депутатской деятельности из перечня утвержденных мероприятий (о чем имеет документальное подтверждение).
- Надлежащим образом задокументировал основания выполнения мероприятий, их временной промежуток, место их выполнения и их результат, о чем имеет выписки из соответствующих учетных документов за каждый день выполнения мероприятий отдельно и может их приобщить к заявке на выплату.
Периодом выполнения мероприятий депутатской деятельности следует считать их начало, их выполнение и конец по каждому отдельно. В случае начала выполнения мероприятия в одни сутки, а окончания в следующие (например, начало мероприятия "рассмотрение обращения избирателей в соответствии с требованиями и в порядке, установленном Законом Украины "Об обращениях граждан" начался в 22:00, а закончился в 04:00"), то считать выплату нужно за двое суток.
Также необходимо предусмотреть систему лишения депутатской зарплаты за месяц совершения проступка, к которым следует отнести:
- нарушение депутатской дисциплины;
- непребывание в четко определенном месте в четко определенный срок;
- отказ выполнять распоряжения руководителя;
- пребывание в состоянии опьянения;
- самовольное оставление Верховной Рады;
- совершение других действий (бездействия), которые имеют признаки административного или уголовного правонарушения по приказу руководителя;
- в случае непредоставления надлежащих доказательств участия в выполнении мероприятий депутатской деятельности.
Сразу после введения данной системы необходимо создать Управление Внутреннего Аудита, которому предоставить полномочия проводить проверки законности выплаты депутатской зарплаты. Проверки должны проводиться несистемно, приводить к полному блокированию работы Верховной Рады до завершения и в случае выявления отсутствия (или двусмысленности) хотя бы одного из оснований выплаты конкретному депутату за конкретный день — привлечение всего руководящего состава к уголовной ответственности, а депутата — к материальной и административной.
Именно эта прозрачная, логичная и легкая в администрировании и исполнении система (и без всяких преувеличений или гиперболизации, она выглядит именно так) успешно функционирует в наиболее эффективном учреждении Украины, поэтому не вижу никакой причины, почему бы не распространять этот ведущий опыт в порядке солидарности Парламента и Армии.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно