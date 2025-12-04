"Рада хочет капитуляции Украины": Стерненко раскритиковал бюджет-2026 из-за зарплат военных

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что принятый нардепами бюджет Украины на 2026 год грозит государству уничтожением. Он возмутился отсутствием повышением зарплат военным на фоне увеличения фондов депутатов и расходов на телемарафон.

Сообщение с критикой государственного бюджета 2026 года Сергей Стерненко опубликовал на странице в Facebook 3 декабря. Волонтер обвинил Верховную Раду в стремлении к "капитуляции и уничтожению Украины как государства".

"Народные депутаты хотят, чтобы российские военные пытали и убивали гражданское население, чтобы преступление геноцида приобрело еще больший масштаб, чтобы наша нация не имела шансов на выживание", — написал Стерненко.

Он отметил, что в бюджете-2026 заложены деньги на телемарафон "Единые новости" и увеличение выплат для народных депутатов, но на повышение обеспечения военных средств нет.

"Есть и другое объяснение — депутаты игнорируют реальность. В таком случае они недальновидные и умственно отсталые, неспособные сложить 2+2 люди, которые явно не осознают масштабов угрозы, которая сейчас нависла над нашей государственностью", — возмутился волонтер.

Стерненко отметил, что среди депутатов есть и достойные люди, но, по мнению блогера, их голосов мало для принятия решений.

Стерненко раскритиковал бюджет Украины на 2026 год Фото: скриншот

Государственный бюджет 2026: как распределены средства

В бюджет Украины на 2026 год, принятый Верховной Радой 3 декабря, заложили 2,806 трлн грн на сектор безопасности и обороны. По информации от народных депутатов и СМИ, на финансирование телемарафона "Единые новости" и связанных с ним информационных проектов в госбюджете Украины 2026 года заложена сумма более 1,5 млрд грн.

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко 3 декабря опубликовал финальный вывод бюджетного комитета по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год из которого следует, что выплаты нардепам повысили на 120 тысяч грн — до 200 тысяч. Гончаренко отметил, что повышение зарплат военным при этом не предусмотрено.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что поддержала увеличение выплат нардепам вместо зарплат ВСУ, поскольку для повышения платы военным нужно "несравненно больше средств". Также нардеп считает, что войско нуждается в аудите, чтобы выяснить, "кто воюет, кто нет, почему до сих пор раздутые штабы, сколько десятков тысяч "пристроенных" родственников героически защищают тыловые города и склады и т.д.".