"Рада хоче капітуляції України": Стерненко розкритикував бюджет-2026 через зарплати військових

Український волонтер і блогер Сергій Стерненко заявив, що ухвалений нардепами бюджет України на 2026 рік загрожує державі знищенням. Він обурився відсутністю підвищенням зарплат військовим на тлі збільшення фондів депутатів і видатків на телемарафон.

Допис із критикою державного бюджету 2026 року Сергій Стерненко опублікував на сторінці у Facebook 3 грудня. Волонтер звинуватив Верховну Раду у прагненні до "капітуляції та знищення України як держави".

"Народні депутати жадають, щоб російські військові катували та вбивали цивільне населення, щоб злочин геноциду набув ще більшого масштабу, щоб наша нація не мала шансів на виживання", — написав Стерненко.

Він зазначив, що в бюджеті-2026 закладено гроші на телемарафон "Єдині новини" та збільшення виплат для народних депутатів, але на підвищення забезпечення військових коштів немає.

"Є й інше пояснення — депутати ігнорують реальність. В такому разі вони недалекоглядні та розумово відсталі, неспроможні скласти 2+2 люди, які явно не усвідомлюють масштабів загрози, яка нині нависла над нашою державністю", — обурився волонтер.

Стерненко зауважив, що серед депутатів є й гідні люди, але, на думку блогера, їхніх голосів замало для ухвалення рішень.

Державний бюджет 2026: як розподілені кошти

У бюджет України на 2026 рік, ухвалений Верховною Радою 3 грудня, заклали 2,806 трлн грн на сектор безпеки й оборони. За інформацією від народних депутатів та ЗМІ, на фінансування телемарафону "Єдині новини" та пов'язаних з ним інформаційних проєктів у держбюджеті України 2026 року закладено суму понад 1,5 млрд грн.

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко 3 грудня опублікував фінальний висновок бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік з якого виходить, що виплати нардепам підвищили на 120 тисяч грн — до 200 тисяч. Гончаренко зазначив, що підвищення зарплат військовим при цьому не передбачено.

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що підтримала збільшення виплат нардепам замість зарплат ЗСУ, оскільки для підвищення плати військовим потрібно "незрівнянно більше коштів". Також нардепка вважає, що військо потребує аудиту, щоб з'ясувати, "хто воює, хто ні, чому досі роздуті штаби, скільки десятків тисяч "пристроєних" родичів героїчно захищають тилові міста та склади тощо".