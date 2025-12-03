"Роздуті штаби": Безугла пояснила, чому підтримала збільшення виплат нардепам замість зарплат ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що підтримала збільшення виплат парламентарям у держбюджеті на 2026 рік на 120 тисяч грн. При цьому заклики натомість підвищити зарплати військовим нардепка назвала популізмом.

Своє рішення підтримати збільшення виплат нардепам у бюджеті 2026 року Безугла пояснила в Telegram-каналі 3 грудня. На її думку, це зменшить ризики корупції.

Нардепка наголосила, що всі у Верховній Раді повинні мати лише "біле" забезпечення, та запевнила, що сама ніколи не отримувала "конвертів".

"Підвищення офіційного грошового забезпечення для зменшення ризику корумпованості колег — це відвертий крок до цивілізованого розуміння, хто такий державний діяч і що та як він має отримувати за свою діяльність, а не популістичних лозунгів відмови від офіційної зарплати та "чорного кешу" за лобістські правки у закони тощо", — написала Безугла.

Відео дня

Безугла пояснила, чому підтримала збільшення виплат нардепам Фото: Скриншот

Водночас депутатка назвала популістськими пропозиції збільшити натомість грошове забезпечення військовослужбовців, оскільки для цього потрібно "незрівнянно більше коштів" та аудит щодо того, "хто воює, хто ні, чому досі роздуті штаби, скільки десятків тисяч "пристроєних" родичів героїчно захищають тилові міста та склади тощо".

"Ми маємо бути відвертими, і за належного опрацювання та перерозподілу виділених на Міноборони коштів можна суттєво підняти грошове забезпечення як військовим у тилу, так і на фронті. Але з Сирським це зробити неможливо", — заявила Безугла, звинувативши в корупції командування української армії.

Нардепка стверджує, що в разі звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського аудит нібито викриє "багатомільярдну годівницю у війську".

"Жоден із нардепів, які заявляли про потребу у збільшенні зарплати військовим, не говорив про вищезазначене", — сказала парламентарка.

Допис Мар'яни Безуглої про виплати нардепам і зарплати військових Фото: скриншот

Виплати нардепам в бюджеті-2026: деталі

Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2026 рік під час пленарного засідання 3 грудня. "За" проголосували 257 депутатів. В державному бюджеті на 2026 рік визначено доходи в розмірі 2,918 трлн грн та 4,781 трлн грн видатків. На сектор безпеки в оборони закладено 27,2% ВВП — 2,806 трлн грн.

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко опублікував скан-копії фінального висновку Бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, в якому зазначено, що виплати парламентарям підвищили на 120 тис. грн. Згідно з документом, наступного року кожен нардеп щомісяця отримуватиме 200 тис. грн на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби. При цьому Гончаренко наголосив, що підвищення зарплат військовим в бюджеті не передбачено. Підполковник ЗСУ та заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав відсутність підвищення зарплат військовослужбовцям зневагою та порушенням пріоритетів держави.