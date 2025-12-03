Підтримайте нас RU
Економіка

Бюджет-2026: зарплати депутатів підвищили на 120 тис. грн, а для військових "грошей не знайшлося"

Зарплата військових
ВР підвищила зарплати депутатам на 120 тис. грн, але не передбачила у бюджеті зміни для військових. | Фото: Depositphotos

3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень. Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби.

Про це стало відомо з фінального висновку Бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, фото якого оприлюднив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. У документі зазначено, що народним депутатам відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі трьох місячних зарплат, які не підлягають оподаткуванню. Крім того, законопроєкт доповнює пункт про зупинення на 2026 рік дії окремих положень закону про статус народного депутата саме в частині відшкодування депутатських витрат.

Скан фінального висновку Бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік
Скан фінального висновку Бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік
Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

У коментарях до законопроєкту Олексій Гончаренко підкреслив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не передбачено підвищення зарплат військовим, і наголосив на важливості цього питання. За його словами, гідна оплата праці військових є ключовою для мотивації та підтримки боєздатності армії. Депутат зазначив, що кошти на інші статті бюджету, зокрема на депутатські відшкодування та інші потреби, знайти можна, а на військових – немає. Він наголосив, що підвищення зарплат захисникам країни слід розглядати не як видатки, а як інвестицію у безпеку держави.

"Якщо в проєкті бюджету немає підвищення зарплат військових, на інше можна навіть не розглядати, бо нікому вже буде платити зарплату", — зауважив посадовець.

Свою позицію щодо законопроєкту висловив також підполковник ЗСУ та заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Він зазначив, що відсутність у бюджеті на 2026 рік підвищення зарплат військовим є серйозною проблемою та порушенням пріоритетів держави у питанні забезпечення обороноздатності. За його словами, армія утримується саме на мотивації та гідній оплаті праці військових, і нехтування цим призводить до погіршення морально-психологічного стану особового складу та зменшення кількості охочих служити. Жорін також підкреслив, що аргументація щодо "діри в бюджеті" виглядає недостатньо переконливо, адже кошти на інші менш критичні видатки були передбачені.

Скриншот публікації Максима Жоріна на сторінці в Telegram
Публікація Максима Жоріна на сторінці в Telegram
Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 3 грудня Верховна рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік 257 голосами "за". Проти проголосували 37 парламентарів, утрималися 24, не голосували — 27.

