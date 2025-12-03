Бюджет-2026: зарплати депутатів підвищили на 120 тис. грн, а для військових "грошей не знайшлося"

3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень. Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби.

Про це стало відомо з фінального висновку Бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, фото якого оприлюднив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. У документі зазначено, що народним депутатам відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі трьох місячних зарплат, які не підлягають оподаткуванню. Крім того, законопроєкт доповнює пункт про зупинення на 2026 рік дії окремих положень закону про статус народного депутата саме в частині відшкодування депутатських витрат.

Скан фінального висновку Бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

У коментарях до законопроєкту Олексій Гончаренко підкреслив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не передбачено підвищення зарплат військовим, і наголосив на важливості цього питання. За його словами, гідна оплата праці військових є ключовою для мотивації та підтримки боєздатності армії. Депутат зазначив, що кошти на інші статті бюджету, зокрема на депутатські відшкодування та інші потреби, знайти можна, а на військових – немає. Він наголосив, що підвищення зарплат захисникам країни слід розглядати не як видатки, а як інвестицію у безпеку держави.

"Якщо в проєкті бюджету немає підвищення зарплат військових, на інше можна навіть не розглядати, бо нікому вже буде платити зарплату", — зауважив посадовець.

Свою позицію щодо законопроєкту висловив також підполковник ЗСУ та заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Він зазначив, що відсутність у бюджеті на 2026 рік підвищення зарплат військовим є серйозною проблемою та порушенням пріоритетів держави у питанні забезпечення обороноздатності. За його словами, армія утримується саме на мотивації та гідній оплаті праці військових, і нехтування цим призводить до погіршення морально-психологічного стану особового складу та зменшення кількості охочих служити. Жорін також підкреслив, що аргументація щодо "діри в бюджеті" виглядає недостатньо переконливо, адже кошти на інші менш критичні видатки були передбачені.

Публікація Максима Жоріна на сторінці в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 3 грудня Верховна рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік 257 голосами "за". Проти проголосували 37 парламентарів, утрималися 24, не голосували — 27.

Також Фокус писав, що цього дня нардепи проголосували за закон, який більше не захищає російську мову в Україні.