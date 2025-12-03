Бюджет-2026: зарплаты депутатов повысили на 120 тыс. грн, а для военных "денег не нашлось"

3 декабря Верховная Рада Украины приняла решение о повышении выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен. Теперь каждому нардепу ежемесячно будут выделять по 200 тысяч гривен на "работу с избирателями", содержание приемных и другие служебные нужды.

Об этом стало известно из финального заключения Бюджетного комитета по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год, фото которого обнародовал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. В документе указано, что народным депутатам будут возмещать расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных зарплат, которые не подлежат налогообложению. Кроме того, законопроект дополняет пункт о приостановлении на 2026 год действия отдельных положений закона о статусе народного депутата именно в части возмещения депутатских расходов.

Скан финального заключения Бюджетного комитета по законопроекту о государственном бюджете на 2026 год Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

В комментариях к законопроекту Алексей Гончаренко подчеркнул, что в проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено повышение зарплат военным, и отметил важность этого вопроса. По его словам, достойная оплата труда военных является ключевой для мотивации и поддержания боеспособности армии. Депутат отметил, что средства на другие статьи бюджета, в частности на депутатские возмещения и другие нужды, найти можно, а на военных — нет. Он подчеркнул, что повышение зарплат защитникам страны следует рассматривать не как расходы, а как инвестицию в безопасность государства.

"Если в проекте бюджета нет повышения зарплат военных, на другое можно даже не рассматривать, потому что некому уже будет платить зарплату", — отметил чиновник.

Свою позицию относительно законопроекта высказал также подполковник ВСУ и заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Он отметил, что отсутствие в бюджете на 2026 год повышения зарплат военным является серьезной проблемой и нарушением приоритетов государства в вопросе обеспечения обороноспособности. По его словам, армия удерживается именно на мотивации и достойной оплате труда военных, и пренебрежение этим приводит к ухудшению морально-психологического состояния личного состава и уменьшению количества желающих служить. Жорин также подчеркнул, что аргументация относительно "дыры в бюджете" выглядит недостаточно убедительно, ведь средства на другие менее критические расходы были предусмотрены.

Публикация Максима Жорина на странице в Telegram Фото: Скриншот

Напомним, что 3 декабря Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год 257 голосами "за". Против проголосовали 37 парламентариев, воздержались 24, не голосовали — 27.

