Рада приняла закон, который больше не защищает русский язык в Украине

Верховная Рада проголосовала за закон, который приводит ряд украинских законов в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Этим законом русский язык исключается из перечня тех языков, который должен защищаться в Украине.

Отмечается, что русский язык имеет историческое доминирование и не требует специальной защиты. Об этом говорится на сайте Рады.

Закон разработали в Минкульте во исполнение поручения правительства. Он основывается на официальном переводе Хартии, сделанном МИД в январе 2024 года.

Издание lb.ua объясняет, что именно меняет закон. Ранее термин "regional or minority languages" был переведен как "региональные языки или языки меньшинств" с русского языка. Из-за этого была неправильная трактовка — якобы Хартия защищает "языки национальных меньшинств", а не "языки, носители которых являются численным меньшинством".

Новый перевод устраняет возможность для политических манипуляций относительно статуса украинского языка. Также изъят "молдавский" язык, поскольку Молдова официально признала румынский государственным.

Какие языки поддерживает Украина, в соответствии с обновленными правилами?

Государство будет применять режим поддержки к таким языкам:

белорусский;

болгарский;

гагаузский;

крымскотатарский;

новогреческий;

немецкий;

польский;

румынский;

словацкий;

венгерский;

чешский;

иврит.

Также этим голосованием вносятся изменения в три закона Украины — "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа".

Конституционный Суд в 2021-м году потребовал от государства четко определить ее официальный перевод. Там отмечали, что старый перевод противоречит нормам законодательства, а Хартия может использоваться для политического давления на статус украинского языка.

Что изменится после принятия:

Украина начнет официально применять корректный перевод Хартии, устраняя противоречия, на которые годами указывали эксперты и Конституционный Суд.

Режим поддержки будет распространяться только на те языки, которые реально нуждаются в защите.

Русский язык не будет получать статус "угрожаемого", соответственно — не будет иметь особых преференций в публичной сфере.

Напомним, в конце октября нардеп Владимир Вятрович обратил внимание, что Рада собиралась снять с рассмотрения на пленарном заседании правительственный законопроект о приведении украинского законодаства в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. В то же время 11 ноября было предоставлено повторное заключение Комитета ВРУ.

Ранее сообщалось, что в Украине 81% граждан желают убрать русский язык из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе.