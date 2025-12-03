Рада приняла закон, который больше не защищает русский язык в Украине
Верховная Рада проголосовала за закон, который приводит ряд украинских законов в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Этим законом русский язык исключается из перечня тех языков, который должен защищаться в Украине.
Отмечается, что русский язык имеет историческое доминирование и не требует специальной защиты. Об этом говорится на сайте Рады.
Закон разработали в Минкульте во исполнение поручения правительства. Он основывается на официальном переводе Хартии, сделанном МИД в январе 2024 года.
Издание lb.ua объясняет, что именно меняет закон. Ранее термин "regional or minority languages" был переведен как "региональные языки или языки меньшинств" с русского языка. Из-за этого была неправильная трактовка — якобы Хартия защищает "языки национальных меньшинств", а не "языки, носители которых являются численным меньшинством".
Новый перевод устраняет возможность для политических манипуляций относительно статуса украинского языка. Также изъят "молдавский" язык, поскольку Молдова официально признала румынский государственным.
Какие языки поддерживает Украина, в соответствии с обновленными правилами?
Государство будет применять режим поддержки к таким языкам:
- белорусский;
- болгарский;
- гагаузский;
- крымскотатарский;
- новогреческий;
- немецкий;
- польский;
- румынский;
- словацкий;
- венгерский;
- чешский;
- иврит.
Также этим голосованием вносятся изменения в три закона Украины — "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа".
Конституционный Суд в 2021-м году потребовал от государства четко определить ее официальный перевод. Там отмечали, что старый перевод противоречит нормам законодательства, а Хартия может использоваться для политического давления на статус украинского языка.
Что изменится после принятия:
- Украина начнет официально применять корректный перевод Хартии, устраняя противоречия, на которые годами указывали эксперты и Конституционный Суд.
- Режим поддержки будет распространяться только на те языки, которые реально нуждаются в защите.
- Русский язык не будет получать статус "угрожаемого", соответственно — не будет иметь особых преференций в публичной сфере.
Напомним, в конце октября нардеп Владимир Вятрович обратил внимание, что Рада собиралась снять с рассмотрения на пленарном заседании правительственный законопроект о приведении украинского законодаства в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. В то же время 11 ноября было предоставлено повторное заключение Комитета ВРУ.
Ранее сообщалось, что в Украине 81% граждан желают убрать русский язык из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе.