Каждый десятый украинец хочет русский язык официальным в своем регионе, — опрос

По данным социологов, наиболее ощутимые изменения по украинизации официального общения — на юге и востоке Украины. В южных регионах 69% поддерживают полное устранение русского языка, в восточных — 52% против того, чтобы он был официальным.

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По состоянию на февраль 2024 года в Украине 81% граждан желают убрать русский язык из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Динамика отношения к статусу русского языка в Украине", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 12 марта.

Поэтому мягкую украинизацию общества поддерживают более 80% жителей страны, но есть 10%, которые стремятся оставить русский официальным в своем регионе или даже вторым государственным. Кроме того, существуют 3%, которые утверждают, что русский язык должен получить статус второго государственного, а 24% предполагают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают.

В целом по итогам опроса:

66% респондентов выступают за устранение русского из официального общения по всей стране;

24% — за статус второго официального в областях, где большинство населения этого желает;

3% — за статус русского как второго государственного языка;

7% — не смогли определиться.

"Важно отметить, что хотя взгляды респондентов, проживавших в оккупации, несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно сходны. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов. Есть и другие факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях военного времени, которые приводились КМИС ранее", — говорится в отчете по результатам опроса.

Фото: Скриншот

При этом из числа тех, кто выступил за региональный официальный статус русского, 15% ответили, что не поддержали бы такое решение в своей области, 7% сказали, что поддержали бы.

Примечательно, что, по данным КМИС, показатель противников использования русского в официальном общении постепенно рос с 1990-х: в 1997 году он составлял 18%, в 2013-м — 19%, в 2015-м — 21% респондентов.

"Таким образом, на 2024 год в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык или официальным в своей области, или вообще вторым государственным. Зато 81% или желают его устранения из официального общения на всей территории, или против его использования в своем регионе", — говорится в выводах исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого.

Изменения в географическом разрезе

Наиболее ощутимые изменения наблюдаются на Юге и Востоке Украины.

Так, в южных регионах еще в 2015 году 37% хотели видеть русский язык вторым государственным, а 43% считали, что он может стать официальным там, где большинство населения этого желает. Только 13% ответили, что его надо устранить из официального общения.

В феврале 2024 года большинство жителей Юга — 54% — выступают за полное устранение русского языка из официального общения. В то же время до 6% уменьшилась доля тех, кто считает, что русский язык должен получить государственный статус. Остается еще 30% тех, кто считает, что русский язык может стать официальным в отдельных регионах, но из них 15% против, чтобы русский язык был официальным в их регионе. Хотели бы видеть официальным в своем регионе — 12%, не определились — 3%.

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"Таким образом, на Юге 69% поддерживают или полное устранение из официальной сферы, или по крайней мере против, чтобы в их регионе русский язык был официальным. В противовес этому 18% или хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, или вообще стал государственным".

Что касается Востока Украины, то с 3% в 2015 году до 40% стало больше тех, кто поддерживает устранение русского языка из официального общения на всей территории. В то же время с 31% до 6% стало меньше тех, кто выступает за государственный статус русского языка. При этом сейчас 43% считают, что русский язык может быть официальным в отдельных регионах, где большинство этого желает. Из них 12% против того, чтобы русский язык стал официальным в их регионе, 28% — поддерживают такую инициативу, а 2% не определились.

"Итак, на Востоке 52% поддерживают или полное устранение из официальной сферы, или по крайней мере против, чтобы в их регионе русский язык был официальным. В противовес этому 34% или хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, или вообще стал государственным", — уточняют социологи.

Отношение к русскоязычным украинцам

КМИС отмечает, что опрос касался именно официального, а не бытового общения на русском. Среди тех, кто выступает за отсутствие русского языка в официальном общении, 43 участников опроса сообщили, что дома общаются на русском.

"Важно, что в Украине сохраняется преимущественно нормальное (положительное или нейтральное) отношение к русскоязычным согражданам, однако долгосрочным курсом является развитие украинского языка как важной составляющей и символа украинской гражданской нации", — комментирует результаты опроса исполнительный директор КМИС.

Кроме того, Грушецкий обращает внимание на изменение восприятия украинского языка в возрастном разрезе.

"Еще в начале 2000-х годов (на самом деле и позже) украинский язык у многих ассоциировался как язык старших людей и людей из сельской местности (язык "бабушек и дедушек"). Сейчас мы видим, что больше всего настаивают на едином государственном и официальном статусе украинского языка — самые молодые украинцы", — констатирует социолог.

К сведению

Опрос проводился в течение 17-23 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом).

Статистическая погрешность не превышала: 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%.

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