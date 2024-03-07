"Теперь ты щебечешь на украинском". Почему возник языковой скандал после интервью Христины Соловий Маше Ефросининой

Христина обвинила всех, кто строил культурные мосты между Россией и Украиной, в том, что теперь на их руках и сердцах кровь. Мария не согласилась с ней, и в итоге разговор получился довольно эмоциональным и резким.

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Уже вторые сутки резонансное интервью певицы Христины Соловий, которое она дала Маше Ефросининой в ее авторской программе "Экзамен" будоражит украинское общество. И дело не только в том, что артистка рассказала подробности своей личной жизни, но и перепалка, которая разразилась между гостьей и ведущей относительно русского языка и российской культуры.

Об излишней толерантности и крови на руках

В частности Кристина раскритиковала тех деятелей украинского шоу-бизнеса, которые раньше больше ориентировались на российскую аудиторию.

"По-моему, мы слишком толерантны со своими людьми, особенно с теми, кто когда-то ошибся. Даже с тобой", – сказала певица, чем вызвала искреннее удивление у собеседницы.

Объясняя свои слова, Соловий вспомнила украинскую журналистку Эмму Антонюк, которая "наехала" на Ефросинину за то, что та говорила на русском.

Эмма Антонюк о Ефросининой

"Сейчас ти щебечешь со мной по-украински и мы об этом даже не говорим, это само собой понятно", – продолжила Соловий.

"Ты считаешь, что я из-за Эммы начала говорить по-украински? – спросила Маша.

"Нет, я не считаю, что из-за Эммы. Я верю, что ты это сделала искренне… Мы даем своим людям шанс стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцами… Мы даем время, и это толерантно", – продолжила артистка.

По ее мнению, все должны отвечать за то, что строили культурные мосты между Россией и Украиной.

"За то, что они пытались сидеть на двух стульях и за то, что размывали границы. Они все за это ответственны. У них у всех на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь", – подчеркнула Соловий, после чего возникла неловкая пауза.

В свою очередь Ефросинина назвала оценочными слова Кристины о целом периоде в 30 лет формирования страны, внутри которой запрос на все, что называлось искусством, культурой, музыкой, телевидением, формировалось на запросах аудитории. И аудитория просила совсем другого. Мария отметила, что "артист всегда отвечает запросу" и посчитала обвинения публичных людей в том, что на их руках кровь, серьезными и несправедливыми. На замечание Христины о том, что неужели должна была случиться война с Россией, чтобы Украина окончательно "отцепилась" от советского совместного прошлого и начала говорить на родном языке, Ефросинина напомнила, что последние пять лет все проекты и шоу вела на украинском языке, и ее дети без проблем перешли на него.

Заканчивая тему, ведущая отметила, что слова Кристины о толерантности выглядят лицемерием, учитывая ее категорическую позицию. В свою очередь артистка заявила, что она выросла в семье, где ее с детства "учили ненавидить русню и все российское".

Вокруг языкового вопроса разгорелся настоящий спор

Реакция общественности

Всего за сутки интервью собрало свыше 500 тысяч просмотров, и мнения зрителей разделились. Если одни поддержали Соловий, то другие категорически осудили ее.

"Христина это просто игрок на чужих чувствах и эмоциях, не больше. Она умело находит болезненные места и бьет по ним и получает от этого удовольствие. Позиция Святослава Вакарчука абсолютно понятна после этого интервью", "Буду говорить о себе, у меня, как человека из 100% обросшей среды, не было никакого запроса на русское. Был запрос на качественное украинское. В 90-е это качественное украинское было представлено "ТНМК", Билык, Пономарев, "Скрябин". Никто не говорил "я не понимаю этого Скрябина или ТНМК на его украинском", просто все тащились и кайфовали на концертах. А потом разные потапы заполонили все пырышками-пупырышками. И придумали оправдание, что на это был запрос от зрителя. Но такого запроса не было! Люди просто хавали то, что дают. Когда после 2014 наконец снова пошел рост украиноязычного контента, то вс*ались мне и большинству украинцев эти пупырышки", "Что касается языкового вопроса, интересно получилось, – Мария высказалась, а Христине не дала до конца свою мысль донести. И еще один момент: был запрос публики на русский язык. Серьезно? Был ли выбор? Возможно, именно СМИ и втюхивали это, потому что за это хорошо платили? Я, как ребенок 90-х, выбора не имела: мне показывали ранеток, моя прекрасная няня, и голубой огонек, даже в мюзиклах УКРАИНСКИХ украинцы играли второстепенные роли, а главные роли доставались кому? — ой, как непредсказуемо – русским актерам…", "Первый раз смотрю выпуск и меня не тошнит от тех зефирных страданий, сладенького литья багульника в наши уши. Мы так привыкли, что все артисты прекрасны, что это интервью просто швырнуло розовые очки прочь. Спасибо Марии и Кристине, что были такими, как есть", "Христина очень тяжелый человек, как я вижу. Такая растопчет и пойдет дальше. Я понимаю, почему с Вакарчуком у нее не сложилось работать и почему он перестал с ней общаться. Немного человечности нужно иметь", – пишут под видео.

Интервью стало настолько резонансным, что свое мнение о нем выразили и ряд известных блогеров, волонтеров, деятелей шоу-бизнеса.

Христина уже прокомментировала критику, опубликовав обращение у себя в аккаунте Х (Twitter)

"Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры! Разговаривать на русском — ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать русский мир в Украине своим творчеством, своим трудом", – заявила она.

Ранее Фокус писал, почему Христина Соловий разорвала отношения с Вакарчуком.