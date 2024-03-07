"Тепер ти щебечеш українською". Чому виник мовний скандал після інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній

Христина звинуватила всіх, хто будував культурні мости між Росією та Україною, в тому, що тепер на їхніх руках і серцях кров. Марія не погодилася з нею, і в підсумку розмова вийшла доволі емоційною і різкою.

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Уже другу добу резонансне інтерв'ю співачки Христини Соловій, яке вона дала Маші Єфросиніній в її авторській програмі "Екзамен" розбурхує українське суспільство. І справа не тільки в тому, що артистка розповіла подробиці свого особистого життя, а й перепалка, яка вибухнула між гостею та ведучою щодо російської мови та російської культури.

Про зайву толерантність і кров на руках

Зокрема Христина розкритикувала тих діячів українського шоу-бізнесу, які раніше більше орієнтувалися на російську аудиторію.

"По-моєму, ми занадто толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть із тобою", — сказала співачка, чим викликала щире здивування у співрозмовниці.

Пояснюючи свої слова, Соловій згадала українську журналістку Емму Антонюк, яка "наїхала" на Єфросиніну за те, що та говорила російською.

Емма Антонюк про Єфросиніну

"Зараз ти щебечеш зі мною українською і ми про це навіть не говоримо, це само собою зрозуміло", — продовжила Соловій.

"Ти вважаєш, що я через Емму почала говорити українською? — запитала Маша.

"Ні, я не вважаю, що через Емму. Я вірю, що ти це зробила щиро... Ми даємо своїм людям шанс стати на бік українства і відчути себе українцями... Ми даємо час, і це толерантно", — продовжила артистка.

На її думку, всі мають відповідати за те, що будували культурні мости між Росією та Україною.

"За те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і за те, що розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них у всіх на руках, на серці і на душі завжди буде кров", — наголосила Соловій, після чого виникла незручна пауза.

Зі свого боку Єфросиніна назвала оціночними слова Христини про цілий період у 30 років формування країни, усередині якої запит на все, що називалося мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, формувався на запитах аудиторії. І аудиторія просила зовсім іншого. Марія зазначила, що "артист завжди відповідає запиту" і вважала звинувачення публічних людей у тому, що на їхніх руках кров, серйозними та несправедливими. На зауваження Христини про те, що невже мала трапитися війна з Росією, щоб Україна остаточно "відчепилася" від радянського спільного минулого і почала розмовляти рідною мовою, Єфросиніна нагадала, що останні п'ять років усі проєкти і шоу вела українською мовою, і її діти без проблем перейшли на неї.

Закінчуючи тему, ведуча зазначила, що слова Христини про толерантність виглядають лицемірством з огляду на її категоричну позицію. Зі свого боку артистка заявила, що вона виросла в сім'ї, де її з дитинства "вчили ненавидіти русню і все російське".

Навколо мовного питання розгорілася справжня суперечка

Реакція громадськості

Всього за добу інтерв'ю зібрало понад 500 тисяч переглядів, і думки глядачів розділилися. Якщо одні підтримали Соловій, то інші категорично засудили її.

"Христина це просто гравець на чужих почуттях та емоціях, не більше. Вона вміло знаходить болючі місця і б'є по них і отримує від цього задоволення. Позиція Святослава Вакарчука абсолютно зрозуміла після цього інтерв'ю", "Буду говорити про себе, у мене, як у людини зі 100% оброслого середовища, не було ніякого запиту на російське. Був запит на якісне українське. У 90-ті це якісне українське було представлено "ТНМК", Білик, Пономарьов, "Скрябін". Ніхто не казав "я не розумію цього Скрябіна чи ТНМК його українською", просто всі тащилися і кайфували на концертах. А потім різні потапи заполонили все пиришками-пупиришками. І придумали виправдання, що на це був запит від глядача. Але такого запиту не було! Люди просто хавали те, що дають. Коли після 2014 року нарешті знову пішов ріст україномовного контенту, то вс*ались мені і більшості українців ці пухирці", "Щодо мовного питання, цікаво вийшло, — Марія висловилася, а Христині не дала до кінця свою думку донести. І ще один момент: був запит публіки на російську мову. Серйозно? Чи був вибір? Можливо, саме ЗМІ і втюхували це, бо за це добре платили? Я, як дитина 90-х, вибору не мала: мені показували ранеток, моя прекрасна няня, і блакитний вогник, навіть у мюзиклах УКРАЇНСЬКИХ українці грали другорядні ролі, а головні ролі діставалися кому? — ой, як непередбачувано — російським акторам...", "Перший раз дивлюся випуск і мене не нудить від тих зефірних страждань, солоденького лиття багна в наші вуха. Ми так звикли, що всі артисти прекрасні, що це інтерв'ю просто жбурнуло рожеві окуляри геть. Спасибі Марії та Христині, що були такими, як є", "Христина дуже важка людина, як я бачу. Така розтопче і піде далі. Я розумію, чому з Вакарчуком у неї не склалося працювати і чому він перестав з нею спілкуватися. Трохи людяності потрібно мати", — пишуть під відео.

Інтерв'ю стало настільки резонансним, що свою думку про нього висловили й низка відомих блогерів, волонтерів, діячів шоу-бізнесу.

Христина вже прокоментувала критику, опублікувавши звернення у себе в акаунті Х (Twitter)

"Дорогі друзі та недруги, шанувальники та хейтери! Розмовляти російською — ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України. В інтерв'ю я говорю виключно про медійних людей, які після 2014 року продовжували створювати русский мир в Україні своєю творчістю, своєю працею", — заявила вона.

Раніше Фокус писав, чому Христина Соловій розірвала стосунки з Вакарчуком.