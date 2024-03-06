"Його це образило": Христина Соловій розповіла, чому розірвала стосунки з Вакарчуком (відео)

Співачка зазначила, що до завершення спільної творчої роботи призвели дві причини. Одна з них — це закінчення терміну контракту, а друга — втрата емоційної близькості з виконавцем.

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Українська співачка Христина Соловій розповіла, чому восени 2023 року припинила творчу співпрацю з В'ячеславом Вакарчуком, яка тривала десять років. Розмова про це зайшла під час інтерв'ю, яке виконавиця дала Маші Єфросиніній.

Соловій згадала, що причиною розриву були не скандали чи конфлікти, як про це можна було подумати. У якийсь момент співачка перестала відчувати емоційну близькість із Вакарчуком, який, за її словами, ставав дедалі закритішою людиною.

"Між нами була дуже сильна емоційна близькість. Кілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну, дистанцію. Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу", — сказала виконавиця.

Христина Соловій висловила здогадку, що причиною віддалення між нею та Святославом Вакарчуком могли стати й творчі розбіжності. У якийсь момент артистка в розмові з ним згадала, що хоче шукати свій стиль, щоб її музика не звучала, як треки гурту "Океан Ельзи".

"Думаю, що його це образило", — резюмувала співачка.

Однак справжньою причиною завершення співпраці Соловій і Вакарчука стало закінчення терміну дії контракту.

"У нас немає причин насправді — закінчився контракт. Я чекала, коли він закінчиться. Ми рік не могли узгодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права", — додала Христина Соловій.

Нагадаємо, дещо раніше Христина Соловій підтвердила чутки про роман із Жаданом і повідомила про їхній розрив. Стосунки між Христиною та Сергієм розпочалися напередодні повномасштабної війни, проте тривали вони недовго. На початку стосунків обидва мали других партнерів — Сергій був одружений, а Христина зустрічалася з хлопцем.

А на початку січня ми писали про те, що Соловій судитиметься з російською фігуристкою Навкоючерез крадіжку пісні "Тримай". Співачка заявила, що відстоюватиме в суді свої авторські права, які порушила російська фігуристка.