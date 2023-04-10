Мова — не проблема. Почему главный украинизатор Украины — это Путин

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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ УКРАИНИЗАТОР УКРАИНЫ — ЭТО ПУТИН.

Ну как я могу остаться в стороне от "языковой дискуссии", которую начал новый министр образования Лисовой? Это он вместо презентации обществу собственной концепции образования, которая поднимет Украину к странам-лидерам в социальной и технологической сферах. Кстати, аргумент господина министра в пользу украинского бестолков и неубедителен, и это свидетельствует, что в публичных дискуссиях он не специалист.

Так вот, в детстве я 11 лет прожил в Новосибирске. Но школу оканчивал в Полтаве. И имею в аттестате пятерку и по языку, и по литературе.

Это что, меня учителя в угоду министерству учить язык заставили? Вовсе нет. Я просто хотел читать фантастику. А в книжных магазинах и библиотеках найти фантастику на украинском было гораздо легче, чем на русском. Да еще и издательство "Всесвiт" умудрялось издавать украинские переводы современной западной литературы быстрее, чем это появлялось на русском! Вот я и читал, овладевая языком.

Украинский язык должен приходить вежливо и с пользой

Пример из настоящего. Мои читатели, видимо, заметили, что в большинстве постов я перешел на украинский. Потому что этого время от времени требовали от меня наглые комментаторы? Снова нет. Дело в том, что отнюдь не интеллектуальный искусственный интеллект ФБ меня регулярно банит за "риторику вражды". И я решил проверить, изменится ли что-нибудь, если буду писать на украинском. Эксперимент продолжается.

В обоих приведенных мной примерах украинский приходит не по принуждению, гарантирующему обратный результат, а естественным образом — как удобный инструмент для удовлетворения насущной потребности. Это и есть рецепт для всех наших власть имущих, озабоченных "языковым вопросом": создавайте условия, делайте все от вас зависящее, чтобы украинский был нужным, полезным, эффективным, модным. Тогда само попрет, и никто не остановит.

Кстати, а кто-то слышал, чтобы к изучению английского кого-то принуждали? Да и китайский почему-то начали в мире усиленно изучать… Интересно, почему?

В конце концов, больше всего для распространения украинского языка в Украине в последнее время сделал бункерный фюрерок Путин и его сошедшее с ума окружение. Но они заслуживают не отличия от Минобразования, а приговора от суда в Гааге. Потому что методы имеют значение.

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