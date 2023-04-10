Снова про мову. В чем разница между русификацией и культурной дипломатией

Related video

"Важным первым шагом в разработке политики и стратегии есть понимание, как именно настоящее возникло из прошлого". Генерал Герберт МакМастер.

Те, кто считают русскоязычность граждан Украины нормой, с которой нужно просто смириться, не хотят видеть, что она стала результатом продолжительной политики России в Украине, а не просто созревала сама по себе в силу каких-либо внутренних процессов в нашей стране. Эта российская политика не была просто культурной дипломатией с целью расширять собственные достижения в мире. Русификация была и остается инструментом построения и удержания российского влияния на некогда завоеванных территориях.

Российские армия, язык, вера — чужды Украине, привнесены сюда с целью ее завоевания и уничтожения. Поэтому с целью самосохранения украинская оборонная стратегия должна включать меры по их вытеснению украинскими армией, языком, верой.

Источник.