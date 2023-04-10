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Мнения

Снова про мову. В чем разница между русификацией и культурной дипломатией

"Те, кто считает русскоязычность граждан Украины нормой, с которой нужно просто смириться, не хотят видеть, что она стала результатом продолжительной политики России в Украине, а не просто созревала сама по себе". Мнение.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
Народный депутат, экс-глава Украинского института национальной памяти
eye 138
флаг Украины, война в Украине, война с РФ, война с Россией, украинская символика
Фото: Getty Images | Русификация была и остается инструментом построения и удержания российского влияния на некогда завоеванных территориях
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"Важным первым шагом в разработке политики и стратегии есть понимание, как именно настоящее возникло из прошлого". Генерал Герберт МакМастер.

Те, кто считают русскоязычность граждан Украины нормой, с которой нужно просто смириться, не хотят видеть, что она стала результатом продолжительной политики России в Украине, а не просто созревала сама по себе в силу каких-либо внутренних процессов в нашей стране. Эта российская политика не была просто культурной дипломатией с целью расширять собственные достижения в мире. Русификация была и остается инструментом построения и удержания российского влияния на некогда завоеванных территориях.

Российские армия, язык, вера — чужды Украине, привнесены сюда с целью ее завоевания и уничтожения. Поэтому с целью самосохранения украинская оборонная стратегия должна включать меры по их вытеснению украинскими армией, языком, верой.

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