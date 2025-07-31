Квест от "Укрзализныци": как из покупки билетов на поезда сделали головную боль и дискриминацию

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Вместе с 17 коллегами-депутатами из разных фракций подписал обращение к "Укрзализныце" с призывом отменить решение о продаже с 1 августа билетов на популярные поезда внутри Украины только с помощью сервиса "Дія. Підпис".

Напомню, железная дорога под предлогом "борьбы со спекуляцией" решила с 1 августа "на первом этапе" (!) отменить возможность покупать билеты на поезда 105/106 Одесса — Киев, 91/92 Львов — Киев, 29/30 Киев — Ужгород, 12 Львов — Одесса, 27/28 Киев — Чоп как в железнодорожных кассах, так и в Интернете, оставив возможность покупать и возвращать билеты только через "Дію.Підпис".

Но, во-первых, билеты и так являются именными, поэтому для преодоления проблемы так называемой спекуляции достаточно просто проверять соответствие фамилии и действительность билета, для чего у проводников выше упомянутых поездов есть валидаторы.

Во-вторых, главной причиной дефицита билетов является многократное сезонное превышение спроса над предложением. Проще говоря, число желающих купить билеты на запад или юг Украины летом в разы превышает техническую возможность железной дороги дать столько вагонов. И никакие манипуляции с системой продаж эту проблему не решат.

Важно

Проблемы с возвратом: с 1 августа некоторые билеты Укрзализныци будут продавать только через "Дія.Підпис"

В-третьих, и это самое главное — ограничение на покупку билетов в зависимости от наличия у людей "Дії.Підпису" является откровенно дискриминационным и противоправным. На каком основании миллионы людей, у которых нет "Дії.Підпису" и которые не обязаны его иметь, лишаются права свободно покупать билеты в кассе, на сайте железной дороги или в мобильном приложении?!

Я уже не говорю об иностранцах, для которых приобретение обычного билета на поезд в Украине превращается в непростой квест.

Поэтому в своем обращении мы требуем:

безотлагательно отменить решение о продаже и возврате билетов на поезда внутри Украины только при условии верификации личности через "Дію.Підпис";

отменить такие же ограничения, которые действуют для международных рейсов;

провести проверку соблюдения монопольного законодательства в деятельности "Укрзализныци" в связи с искусственным навязыванием сервиса "Дія.Підпис";

реагировать в дальнейшем на применение дискриминационных подходов деятельности "Укрзализныци" и останавливать такие практики.

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