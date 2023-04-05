Как Украина покончила с финляндизацией Финляндии. Опыт финнов показал, что нельзя сдаваться России

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"Вы там в Киеве забудьте об интеграции в Европу, тем более в НАТО, потому что Москве это не нравится. Иначе — война".

Конец финляндизации

В 1939 году Москва решила диктовать финской столице, куда ей нужно передвинуть границы своего государства, чтобы это понравилось ей, иначе — война. На самом деле, даже это агрессивное и наглое требование было лишь прикрытием для настоящих, еще более наглых и агрессивных целей Кремля.

В августе 1939 г. СССР и нацистская Германия заключили соглашение, по которому оба тоталитарных режима разделили Европу на сферы влияния. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия попадали под СССР. В первых трех балтийских государствах Кремль быстро привел к власти нужных ему людей, что привело к ликвидации их независимости, вхождению в Союз, а затем к репрессиям против всех несогласных.

Очевидно, подобный сценарий готовили для финнов, и требования относительно границ были только поводом. Отказ Хельсинки выполнять их стал началом войны. Конечно, гибридной, в которой агрессию проявили именно плохие финны. Но были и хорошие финны, образовавшие Финскую демократическую республику, заключившую с СССР договор о сотрудничестве, и призвавшие Красную армию на помощь. Однако отработанная еще со времен войны против УНР технология в этот раз не сработала.

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Масштабное вторжение началось 30 ноября 1939 года. Соотношение сил по всем показателям (количество войск, единиц техники) выглядело безнадежным для Финляндии и убеждало командование Красной армии, что капитуляция станет отличным подарком вождю народов Сталину к его 60 летнему юбилею — 21 декабря. Но советы не учли важнейший фактор, который определил характер этой войны – волю финнов к борьбе. В основе этой воли — развитое национальное сознание, которое консолидировало граждан Финляндии на защиту своего государства.

Солдаты и партизаны беспощадно били захватчиков. Их тактика уничтожения механизированных колонн (вывести из строя первую и последнюю машину, потом зачистить остальные, уже неподвижные) стала классикой, которую впоследствии использовали от УПА до афганских моджахедов и используют в ВСУ в настоящее время. Наступление быстро захлебнулось, а на помощь защитникам пришла зима, вымораживавшая тысячи захватчиков, не готовых к длительной борьбе.

Финны выдержали первый удар, но, к сожалению, не получили нужную им помощь Запада. Поэтому советам удалось прорвать их оборону и наконец-то принудить к переговорам и подписанию мирного соглашения. Финляндия потеряла 10% своей территории, но не стала советской республикой. Цена этой сомнительной для СССР победы была очень высокой — около 130 тысяч убитых, что в 5 раз больше потерь защитников. И главное, Зимняя война продемонстрировала слабость Красной армии всему миру.

Впоследствии, после Второй мировой войны, СССР как победитель навязал финнам ограничения во внешней политике, суть которых сводилась к тому, что их государство не может заключать союзы, на которые не будет согласия Москвы. Таким образом Хельсинки принудили к нейтральному статусу в эпоху Холодной войны, хотя и не превратили в коммунистический сателлит вроде Польской народной республики или, тем более, не инкорпорировали в СССР.

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Сейчас именно такие ограничения со стороны сильной державы по поводу внешней политики более слабой страны называют финляндизацией. Именно этого якобы потребовали в Кремле от Украины перед массовым вторжением 24 февраля. Но мы очень хорошо знаем, как много может стоить украинцам любая договоренность с Россией. Помним, что для Кремля возвращение Украины — главное условие восстановления империи. Потому Украина борется. Уже дольше, чем финны в Зимней войне с СССР, которые продержались 104 дня. Соотношение сил (люди, вооружение, территория) в нашей войне гораздо лучше для нас, чем то, которое было у финнов. Мы, наконец, начали получать нужную военную помощь от Запада. И главное, наше упорство в этой войне не меньше, чем у финнов во времена Зимней. Украинцы продемонстрировали всему миру безосновательность российских претензий на звание второй армии мира, а затем — на роль глобальной силы, с которой вынуждены считаться все.

В конце концов, таким образом, мы запустили конец финляндизации Финляндии. 12 мая 2022 года президент этого государства Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о том, что страна немедленно подаст заявку о вступлении в НАТО. Российская империя теряет свое влияние, отступает и точно исчезнет с карты мира.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО Фото: Getty Images

PS. Финляндия стала членом НАТО.

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