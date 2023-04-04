Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: какой ответ ожидать от России

Несмотря на незначительную реакцию Кремля на вступление скандинавских стран в НАТО, исследователи уверены, что Москва еще сыграет свою карту. Она рассматривает расширение Североатлантического союза как угрозу своей безопасности.

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Когда весной прошлого года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, реакция России была отрицательной, но сдержанной. Она состояла только из слов, а не из действий – по всей вероятности, из-за того, что Россия была занята войной против Украины. Однако не стоит считать, что РФ воздержится от ответных действий в будущем. Кремль четко обозначил свою позицию много лет назад: членство Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь последствия. Президент Финляндии Саули Нииностио в интервью в феврале 2022 года проиллюстрировал подход России, напомнив о предупреждении Владимира Путина от 2016 года: "Когда мы сейчас смотрим через границу, мы видим на другой стороне финна. Если Финляндия вступит в НАТО, мы увидим врага" .

Фокус перевел статью Николаса Локкера и Хели Хаутала об изменении ситуации в регионе из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Как мы утверждаем в недавнем докладе Центра новой американской безопасности, будущее расширение НАТО навсегда изменит архитектуру европейской безопасности и подорвет геополитические позиции России. Москва воспримет эти изменения как угрозу своей безопасности и, скорее всего, ответит на них, что создаст проблемы для НАТО как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе союзникам необходимо будет противостоять попыткам Москвы подорвать позиции НАТО в регионе Северных стран – Балтии и Арктики, в том числе посредством разнообразных тактик "серой зоны" и более агрессивного ядерного позиционирования, направленного на компенсацию потерь в обычном военном потенциале. В долгосрочной перспективе НАТО должна планировать действия по возрождающейся России, поскольку эта страна в конце концов возобновит свои конвенционные силы на Севере и адаптирует свою военную позицию в ответ на присутствие НАТО в Финляндии и Швеции.

Новые фланги, новые страхи

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО северо-западный фланг России становится более уязвимым. Ее граница с альянсом будет простираться от Северного Ледовитого океана до Балтийского моря, почти полностью окольцеванного странами НАТО. Москву беспокоит, территория альянса расширится вблизи стратегически важного Кольского полуострова на севере и приблизится ко второму по размеру российскому городу Санкт-Петербургу, расположенному на побережье Балтийского моря. Россия может подозревать, что альянс сконцентрирует больше военных ресурсов вдоль финско-российской границы. Кроме того, Россия сочтет более рискованным проведение своих военно-морских операций в Балтийском море или будет беспокоиться об угрозах для своего Калининградского эксклава, который вскоре будет окружен странами-членами НАТО.

Кольский полуостров имеет ключевое значение для национальной безопасности России.

Завышенная уязвимость русских военных объектов на Кольском полуострове имеет особенное значение для восприятия опасности Россией. Расположенный к востоку от Северной Норвегии и Финляндии, Кольский полуостров имеет ключевое значение для национальной безопасности России. Здесь базируется Северный флот России, в состав которого входят подлодки с баллистическими ракетами, гарантирующие ядерный потенциал страны для нанесения второго удара, а также ударные подлодки и надводные корабли, оснащенные крылатыми ракетами, которые помогут России перехватить американские конвои с подкреплением на пути к удару. Европы. Потери, причиненные конвенционным вооруженным силам России в Украине, увеличат зависимость Москвы от ее ядерных сил и, следовательно, повысят значение Кольского полуострова для российских военных планировщиков. Кроме того, расположение Кольского полуострова рядом с возрождающейся западной конечной точкой Северного морского пути будет способствовать тому, что безопасность региона станет жизненно важным интересом России в ближайшие годы.

Один из примеров взгляда российских военных на членство Финляндии и Швеции в НАТО можно найти в публикации Министерства обороны РФ с декабря 2022 года. Авторы статьи, посвященной современным вызовам военной безопасности России в Арктике, отмечают, что даже если вступление Финляндии и Швеции в НАТО в основном является юридической формальностью, поскольку их отношения с НАТО уже установлены, это следует рассматривать как непосредственный вызов для России. Они приводят две причины такой оценки. Во-первых, на территории Финляндии и Швеции могут быть размещены войска, вооружение и оборудование НАТО. Во-вторых, НАТО может разместить в Финляндии "оперативно-тактические ракетные комплексы", что создаст угрозу как военно-промышленному комплексу Архангельской области, так и транспортной инфраструктуре. В статье утверждается, что Россия должна подготовиться к этим возможным рискам, наращивая свои силы в этом районе, а также планируя дальние высокоточные удары по целям в Финляндии и Швеции.

Когда Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, реакция России была отрицательной, но сдержанной

Реакция России на расширение НАТО

Уже сейчас мы видим признаки ответных действий России. Российские политики и чиновники уже давно угрожают принять "соответствующие военно-технические меры", если Финляндия и Швеция попытаются вступить в НАТО. В декабре 2022 года, а затем в середине января, министр обороны Сергей Шойгу указал, какие изменения могут произойти. Реформы, запланированные на 2023-2026 годы, будут включать в себя создание армейского корпуса в Республике Карелия у границы с Финляндией, а также воссоздание Московского и Ленинградского военных округов за счет расформирования нынешнего Западного военного округа. Шойгу подчеркнул в декабре, что причиной этих изменений стало "стремление НАТО увеличить свой военный потенциал у российских границ, а также расширить альянс благодаря присоединению Финляндии и Швеции", что заставляет Москву "принять ответные меры и создать соответствующую группировку войск на северо-западе России". Хотя финские аналитики не считают эти события драматическими, они демонстрируют, что, несмотря на сосредоточенность России на Украине, она не перестает реагировать на изменения в североевропейской среде безопасности.

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Несмотря на то, что эти предложения свидетельствуют о намерении отреагировать на предполагаемую угрозу, исходящую от вступления Финляндии и Швеции в НАТО, в краткосрочной перспективе возможности России сделать это с помощью обычных военных средств ограничены. Учитывая постоянную необходимость заниматься войной против Украины, о чем свидетельствуют недавние сообщения о опрокидывании войск из других театров военных действий, в частности из районов, расположенных вблизи Финляндии, Москва пока будет полагаться на тактику "серой зоны", чтобы взорвать позиции НАТО в регионе Северной. Европы, Балтики и Арктики. Недавние события показывают, что это могут быть атаки на критически важную инфраструктуру, таких как трубопроводы, подводные кабели или нефтяные и газовые месторождения, а также террористические акты против западных чиновников. Опасения, что Москва будет снова использовать оружие против просителей убежища, как это было в 2015 и 2016 годах, уже побудили Финляндию начать строительство заборов вдоль границы с Россией. Нельзя исключать также кибератаки и кампании по дезинформации, направленные на Швецию, Финляндию и другие страны, расположенные на укрепленном северо-восточном фланге НАТО.

Ядерное оружие тоже будет занимать ведущее место в российской стратегии до тех пор, пока страна не сможет восстановить свои силы, что продлится десятилетие или больше

Ядерное оружие тоже будет занимать ведущее место в российской стратегии до тех пор, пока страна не сможет восстановить свои силы, что продлится десятилетие или больше. В связи с растущей агрессивной ядерной риторикой Путина после поражения конвенционных вооруженных сил в Украине Россия усилила свое ядерное позиционирование на Крайнем Севере. По сообщениям, Москва перебазировала несколько бомбардировщиков с ядерными боеголовками на Кольский полуостров перед ядерными учениями, включавшими испытания всех трех опор российской ядерной триады в Арктике в октябре прошлого года. Поскольку Россия пытается противостоять очевидной угрозе в Северной Европе, в то время как ее армия скована в других местах, она, вероятно, удвоит агрессивные ядерные сигналы в регионе.

Однако в конечном счете Россия придет в себя. И хотя ее военная слабость может быть временной, изменения в архитектуре европейской безопасности, вызванные ее вторжением, таковы. Поэтому в долгосрочной перспективе Москва, скорее всего, будет постоянно адаптировать свою военную позицию в ответ на присутствие НАТО в Финляндии и Швеции. В одном из последних финских исследований утверждается, что Россия, наконец, отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО укреплением своих сил вблизи Финляндии, хотя и не в таких масштабах, как во времена холодной войны. По оценкам автора, из-за потерь, которые понесла Россия в Украине, и задержки в создании новых сил, вероятнее всего, до 2030-х годов не произойдет значительный рост военной мощи в ближайших окрестностях Финляндии.

Как показывают заявления Шойгу, Россия будет стремиться усилить обычное сдерживание на своем северо-западном фланге, как только у нее появятся для этого возможности, и вполне разумно ожидать таких действий, как усиление защиты в зоне вокруг Кольского полуострова, а также укрепление границы с Финляндией в районе Санкт-Петербурга.

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Москва также, вероятно, начнет действовать более агрессивно в Северной Европе после восстановления своих сил, если не раньше. Более частые провокационные воздушные учения вдоль границ Финляндии и Швеции или преследование западных кораблей в Баренцевом и Балтийском морях могут быть направлены на то, чтобы прощупать оборону НАТО и запугать альянс, что поможет России вернуть преимущество в регионе. Москва может сосредоточить эти маневры на стратегических пунктах, таких как Датские проливы и воды вокруг островов Готланд, Борнхольм и Аландских островов. Демонстрация военного мастерства может также послужить поводом для подтверждения возрожденного статуса великого государства, взорванного неудачными действиями России в Украине. Такие демонстрации повышают риск несчастных случаев, которые могут спровоцировать конфликт. Возобновление военной угрозы для стран Балтии, давно опасающихся российского вторжения, также вполне вероятно. С другой стороны, вступление Швеции и Финляндии облегчит НАТО защиту стран Балтии, тем самым повышая обороноспособность и сдерживание в регионе и способствуя региональной стабильности в Северной Европе.

Любая новая инфраструктура НАТО в Швеции и Финляндии – например, модернизированные аэродромы, разведывательные объекты или, что самое важное, ядерное оружие – только усугубит агрессивную позицию России в регионе Балтии и Арктики. Финляндия уже объявила о размещении самолетов F-35 в Лапландии с 2026 года, а с годами в Северной Европе могут участиться крупномасштабные учения НАТО. С восстановлением России после войны в Украине эти шаги еще больше повысят восприятие Москвой угрозы и заставят ее уделять больше внимания своему северо-западному флангу.

Что НАТО может сделать сейчас

Новый раунд расширения НАТО создает необходимость руководить как краткосрочной, так и долгосрочной эволюцией российской угрозы. В краткосрочной перспективе НАТО вместе с Европейским союзом, национальными правительствами, частными компаниями и отдельными гражданами должно планировать повышение уровня защиты и устойчивости к гибридным угрозам. НАТО следует и дальше демонстрировать свою готовность пропорционально реагировать на гибридные атаки, приписываемые России. В ответ на усиление российского ядерного вызова НАТО должна пересмотреть свою ядерную позицию, включая роль ядерного оружия в расширенном сдерживании и управлении эскалацией, а также подготовкой к ведению боевых действий в условиях возможных ядерных осадков.

В то же время альянс должен планировать противодействие конвенционной угрозе, происходящей от возрождающейся России на Северо-Балтийском театре военных действий, не предпринимая неоправданно провокационных шагов. Интеграция высокоэффективных шведских и финских вооруженных сил в НАТО сама по себе укрепит региональный потенциал сдерживания альянса, но можно сделать и больше. Необходимо изменение командной структуры альянса, пересмотр планирования действий в чрезвычайных ситуациях в регионе, модернизация шведской и финской инфраструктуры подкрепления, проведение новых крупномасштабных учений в Северной Европе и усовершенствование средств на Крайнем Севере, таких как противовоздушная и противоракетная оборона, разведка, наблюдение и реки. Также было бы разумно создать миссию ПВО НАТО в регионе Балтийского моря, опираясь на существующую операцию Baltic Air Policing.

Baltic Air Policing

Союзники также должны работать над созданием комплексной безопасности Северной Европы, которая рассматривает регион как единственный театр военных действий, охватывающий не только Крайний Север, но и Балтийское море и Северную Атлантику. Эти усилия могут включать в себя совместное определение целей регионального потенциала в рамках процесса планирования обороны НАТО, а также объединение возможностей североевропейских союзников по морскому и воздушному наблюдению. Также важно убедить Польшу и Германию принять более активное участие в обеспечении безопасности региона, поощряя их принять свою идентичность как страны Балтийского моря.

Наконец, НАТО должна способствовать формированию в Финляндии и Швеции чувства более широкой солидарности с союзниками, чтобы облегчить им переход от укоренившейся привычки нейтралитета. Хельсинки и Стокгольм долгое время концентрировались прежде всего на собственной территориальной обороне, однако, как новые члены НАТО, они будут нести ответственность за защиту территории союзников в более широком смысле. Чтобы облегчить эту адаптацию, другие союзники по НАТО должны поощрять Финляндию и Швецию вносить значительный вклад в миссии не только на восточном, но и на южном фланге альянса.

Присоединение Финляндии к Швеции может значительно повысить региональную стабильность. Однако альянс не может позволить себе игнорировать сопутствующие риски. Предложенные выше шаги помогут обеспечить готовность НАТО к любому ответу, задуманному Россией.

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Об авторах

Николас Локкер – научный сотрудник Программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности. Его работа посвящена политике европейской интеграции и безопасности, внешней политике России и трансатлантическим отношениям.

Хели Хаутала – кадровый дипломат, в настоящее время находится в отпуске в Министерстве иностранных дел Финляндии. Она является старшим научным сотрудником программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности.