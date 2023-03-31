Американская Африка. Какие страны континента не попали под влияние КНР и РФ и поддерживают Украину

Не менее 16 стран Африки имеют потенциал для сотрудничества с США. Однако российско-украинская война и здесь провела четкий водораздел между полюсами силы. Фокус разбирался, в какой мере Африку контролируют Китай и Россия, насколько крепкими остаются позиции США и чем интересна Африка для самого могущественного государства мира.

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В конце марта вице-президент США Камала Харрис посетила три страны Африки – Гану, Танзанию и Замбию. Это первый дипломатический визит высшего представительского уровня США в Африку за длительный период. В последний раз из президентов в Африку наведывался еще Барак Обама, посетивший Кению в далеком 2015 году. После этого африканская политика Вашингтона как бы замерла и получила новую жизнь только в 2022 году.

За последний год Африку стали посещать ТОП-чиновники США и даже была возобновлена работа саммита США-Африка на самом высоком уровне. В Риме в начале марта состоялась встреча военных руководителей 43-х африканских стран с американскими военными для обсуждения вопросов поставки оружия и проведения совместных военных учений.

Африка в сфере влияния РФ и КНР

Фокус уже писал об интересах РФ в Судане и различных формах ее проникновения в другие государства Черного континента. Также в наших материалах отражалась экономическая экспансия в Африку Китайской народной республики. Обе стороны разыгрывают карту ресентимента и комплексов этих государств, связанных с их колониальным прошлым. Китай использует привлекательность инфраструктурных проектов, Россия традиционно работает с теми, для кого власть является самоцелью и кто готов ее сохранять любой ценой.

Однако, несмотря на стереотипы, в Африке есть мощная группа стран с демократической формой правления и развитой экономикой. Такие государства имеются по обе стороны Сахеля (Сахель – переходная территория между пустыней и саваннами). Конечно, эти понятия относительны и далеки от идеала, однако мир не статичен, и в процессе развития они смогут достичь значительных высот — если, конечно, не сойдут с курса.

Африка не живет прошлым, а уверенно и с большими надеждами смотрит в будущее Фото: Pexels

Естественно, что африканские демократии в собственной политике ориентируются на США. Американский дипломат Р. Стит выделяет 16 демократических государств на Африканском континенте, очевидно имеющих потенциал к сотрудничеству с США. Однако российско-украинская война провела более четкий водораздел между полюсами силы. И мы видим, что российскую агрессию осудили 29 африканских стран. Вся правда в том, что не все демократии выступают на стороне США — мы уже писали раньше о ЮАР и ее истории взаимоотношений с разными геополитическими полюсами. Также и не все авторитарные режимы спешат безоговорочно поддерживать КНР и РФ.

Африканские "столпы демократии"

Гана является одним из самых развитых, стабильных и демократических государств региона. Эта страна является одним из трех государств континента, которое чаще всего становилось членом Совбеза ООН (является им и сейчас). Конечно, политическая система в этом государстве не идеальна – время от времени происходят военные перевороты. Однако все познается в сравнении.

Бывшая британская колония, Гана тесно сотрудничает с США и Великобританией в военной и оборонной сферах. Сотрудничество с могущественными гегемонами позволяет Гане сохранять свой суверенитет в крайне не простой обстановке в регионе. Так, вокруг этого государства, на территории его соседей, действует печально известная ЧВК "Вагнер". Сама же Гана пока успешно противостоит проникновению на свою территорию незаконных вооруженных формирований.

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Другим частым членом Совбеза ООН является Нигерия – крупнейшая экономика Африки. Ключевой экспортной статьей страны (следовательно, и основой доходной частью ее бюджета) является нефть. Однако рост доходов от экспорта энергоресурсов нивелируется взрывным ростом населения, которое за последнее столетие увеличилось в десятки раз. Не удалось Нигерии и сохранить суверенитет над всеми территориями. В пределах государства действует исламистская террористическая группировка Боко Харам. Поэтому для государства важно наладить свою составляющую безопасности, чтобы уравновесить экономическое развитие и другие аспекты деятельности государства.

На востоке континента, неподалеку от "Африканского рога", расположена Кения. Государство играет очень важную роль в транспортном сообщении региона, ведь именно через его порт Момбаса происходит логистика товаров (в том числе продовольствия из Восточной Европы) в другие соседние государства региона, не имеющие доступа к морю. Кения является одним из наиболее развитых государств Африки. При ВВП около $110 млрд долларов внешняя торговля страны достигает около $21 млрд. И хотя самый крупный товарооборот страны с Китаем, директор Африканской программы Фонда Карнеги Зайнаб Усман обращает внимание на структуру внешней торговли и инвестиций страны. А тут ситуация совсем другая, ведь Кения в основном импортирует из Китая сырье, а вместе с США Найроби планирует развивать производство продукции. В Кении надеются, что технологические компании США, которые будут вынуждены перенести свое производство из Китая, наконец-то разместят его именно в их стране.

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Однако транспортное лидерство Кении намерена подвергнуть сомнению Танзания, которая тоже имеет мощный морской порт Дар-эс-Салам. Поводом являются протесты в Кении, спровоцированные существенным ростом стоимости продовольствия – отголосок российской агрессии против Украины. Протесты, продолжающиеся несколько последних недель, вызывают беспокойство у перевозчиков, чем не прочь воспользоваться "добрые соседи", любезно предлагая им альтернативу в качестве своих логистических услуг.

Танзания пытается продвигать Дар-эс-Салам как логистический центр на протяжении многих лет, однако последний год стал переломным во внешней политике страны. После смерти предыдущего прокитайского президента Джона Магуфули новая лидер страны Самия Хасан резко развернула курс страны в сторону США. Американская дипломат Мишель Гэвин надеется, что происходящие последние два года демократические сдвиги в Танзании в конце концов поспособствуют налаживанию плодотворного сотрудничества между странами и распространению их взаимодействия на весь регион. Именно для работы в этом направлении государство посетила вице-президент США Камала Харрис.

Того же мнения Мишель Гэвин и о Замбии. В этом государстве тоже недавно сменилась власть, полностью развернув внешнеполитический курс страны. Эксперт считает, что Замбия может стать витриной демократии для многих находящихся на перепутье государств. Страна должна продемонстрировать, как демократическое устройство существенно улучшает ситуацию с безопасностью.

Старший научный сотрудник Африканской программы Кристофер Вандом считает демократическую Замбию одним из ключевых звеньев в глобальном "Зеленом переходе", ведь страна владеет многими ценными ресурсами. Он также надеется, что страна станет надежным союзником Запада в Африке.

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Одним из самых надежных союзников США в регионе является королевство Марокко. Государство с многосотлетней историей только в XX веке на короткое время попало в колониальную зависимость от Франции и Испании. И то в форме протектората/доминиона. В конце концов, восстановив полную независимость, королевство не пошло по мейнстримным течениям и, в отличие от большинства арабских стран, в Холодной войне заняло проамериканскую позицию. Возможно, определенную роль сыграло то, что именно Марокко стало первым государством, признавшим США еще в далеком 1776 году. Также в Марокко состоялся первый визит на континент президента США. Это был Ф. Д. Рузвельт в рамках Касабланской конференции 1943 г. А возможно, причины более обыденны и прозаичны. Рабат претендует на земли Западной Сахары еще с середины XX ст. А местные силы государственного сопротивления ориентировались на Москву. Так что ставка Марокко была понятна и, как показала история, она была правильной.

Сейчас Марокко добилось признания США суверенитета королевства над этой территорией, удачно "продав" нормализацию отношений с Израилем в рамках Авраамовых соглашений. Рабат – надежный союзник Вашингтона в регионе. Государства осуществляют сотрудничество в торговле и военной сфере. Марокко поддерживает баланс в регионе, действуя в противоположность Алжиру, Мали и другим антиамериканским силам. Понятно, что это выгодно США. Само же королевство, заручившись такой мощной поддержкой, претендует на политико-экономическое лидерство в регионе Западной Африки. Рабат инвестирует в инфраструктуру южных соседей, таким образом проникая в зону "южнее Сахеля". Обычно сотрудничество с Вашингтоном возлагает на государство определенные обязанности, которые невыносимы для многих. Это сохранение демократических принципов на определенном уровне. Здесь руководящая династия королевства проявила настоящие чудеса политической гибкости, когда во время арабской весны 2011 года отдала парламенту часть полномочий, сохранив при этом стратегический контроль над государственной властью. Таким образом, монархия в Марокко сохранила и власть, и могущественного союзника, плоды этого решения королевство пожинает до сих пор.

В декабре 2022 года стало известно, что Марокко готово поставлять Украине оружие. Скорее всего, Рабат выторгует себе за это довольно символическое и дипломатически важное решение привилегии при модернизации собственной армии.

Возможности для Украины

Указанные государства представляют собой "дипломатические столпы", на которых базируется влияние США в регионе. Как видно из представленной краткой характеристики, все они довольно самодостаточны и возглавляют различные рейтинги. Снова, как и во время Холодной войны, США "берут качеством" союзников. Однако голосование на сессиях Генеральной ассамблеи ООН по российско-украинской войне (а именно оно сейчас является основным признаком дипломатического разделения мира) показывает, что и с количеством в США проблем нет, ведь Украину поддерживает большинство африканских стран (больше всего – 29 из 54 в октябре 2022 года) года).

Африка – это континент, на котором начало свой исторический путь человечество. Регион со значительным нереализованным потенциалом, которому прочат великое будущее. Реально за этим набором пафосных выражений стоит немалый список проблем, которые часто никто даже не пытается решить. До войны Украина игнорировала африканскую политику – у нас нет даже дипломатических представительств в большинстве государств континента. Однако именно акцент на Африке стал одним из ключевых (конечно, помимо доблести ВСУ) в заключении "Зернового соглашения", которое позволило разблокировать наши морские порты. В 2022 году состоялось первое турне по Африке украинского главы МИД. Выход на африканский континент может стать одним из положительных последствий украинской победы, которую так все мы ждем.

США еще и не начинали

Несмотря на то, что Африку часто называют "черным" континентом, на самом деле около трети его территории населяют арабы. Они проживают в основном на территории самой большой в мире пустыни Сахары. Именно по этому принципу геополитические зоны в своих официальных документах разделяет континент Государственный департамент США.

Украину поддерживает большинство африканских стран (больше всего – 29 из 54 в октябре 2022 года) Фото: Pexels

"Зона к северу от Сахеля" является колыбелью человеческой цивилизации, она большую часть времени была в центре человеческой истории и лишь последние столетия оттеснена на второй план более ловкими странами Европы и Северной Америки. Прошлое "зоны к югу от Сахеля" известно гораздо меньше. Там, как считается, возникло первое существо, которое можно назвать человеком, однако о цивилизационном прошлом этого региона мира известно значительно меньше. Эти процессы активно исследуются именно сейчас, однако это не столь существенно, ведь Африка не живет прошлым, а уверенно и с большими надеждами смотрит в будущее. И то, каким будет ее будущее в перспективе ближайшего поколения, решается именно сейчас. Авторитарные режимы традиционно делают ставку на элиты – узкую группу людей, принимающую решение. США же больше действуют на широкие общественные массы, обещая блага именно им.

Учитывая дипломатическую активность США за последние годы, можно сказать, что экономическая экспансия КНР и военная РФ в регионе стали следствием отсутствия конкуренции. США свое сражение за Африку "еще не начинали". А сейчас как раз ведется подготовка к этому началу. США уже образовали финансовый фонд для стран Африки размером в $55 млрд, который больше российского ($12,5 млрд) и китайского ($40 млрд) вместе взятых. Вашингтон предлагает странам Африки подключаться к их инициативе "Построения лучшего мира" (B3W) в противовес китайскому BRI. Можно не сомневаться, что будут и другие инициативы, направленные на привлечение африканских государств к сотрудничеству с западным миром. И здесь свою роль может сыграть и Украина — уже с собственной инициативой Grain from Ukraine.