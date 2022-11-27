Последствия саммита G-20. При каких условиях ЮАР станет дверью в Африку для Украины

Украина практически не работает с Африканским континентом: геополитические реалии не позволяли добраться так далеко от родного дома. Однако на саммите G-20 украинцы контактировали, в частности, с ЮАР. Станет ли эта страна дверью для украинского экспорта в Черный континент?

Related video

В этом году Украину пригласили принять участие в саммите клуба влиятельнейших государств мира — G-20. Формально возглавил делегацию президент Украины Владимир Зеленский, получивший возможность выступить онлайн во вторник. Физически на саммите присутствовали украинские дипломаты во главе с послом Украины в Индонезии. И физическое присутствие в таких случаях играет довольно важную роль, ведь позволяет установить неформальные контакты с дипломатами государств, которые "принимают решения" в разных уголках планеты.

Приглашение на Бали для нашего государства — это возможность наладить связи со странами, с которыми раньше не было возможности вести общие дела. Одной из таких является Южная Африка, воздержавшаяся при голосовании Генассамблеи ООН по репарациям для нашего государства. Однако обиды – это не путь дипломатии. Задачей этой области человеческой деятельности является разобраться, "почему" и пытаться предотвратить такое в будущем.

Чем живет Южно-Африканская республика, каковы интересы у одного из самых развитых государств Африканского континента? А главное, как наладить экономические связи Украины и ЮАР и в чем их выгоды?

Какой путь прошла Южная Африка за тридцать лет

ЮАР недовольна своим местом в глобальном мире и твердо намерена получить больше. Государство прошло трансформацию от режима апартеида, при котором темнокожие подвергались сегрегации по расовому принципу, до идеала левых либеральных активистов, борцов за права чернокожих и основного партнера Китайской народной республики в Африке.

Смену режима в ЮАР мировое сообщество воспринимало со значительным энтузиазмом. Она прошла почти синхронно с крахом коммунистического блока и многим казалась очередным шагом на пути к глобальному установлению мира и свободы.

Однако, как отмечает Мерл Липтон, исследовательница Южной Африки из Университета Сассекса (Великобритания) реальность оказалась более сложной. Во внутренней политике практически все преемники легендарного Нельсона Манделы становились участниками коррупционных скандалов, они обвинялись в злоупотреблении властью и даже мракобесии (как Табо Мбеки, который в борьбе со СПИДом предпочитал местных шаманов, а не официальную медицину).

[ + – ] В 1994 году первые всеобщие свободные выборы в стране выиграл местный аналог Махатмы Ганди – Нельсон Мандела, который был идеологом ненасильственного сопротивления режиму апартеида. Фото: Pexels

В своей внешней политике ЮАР придерживается принципов антиколониализма, субъектности Африки и невмешательства глобальных бывших метрополий с "белым" руководством по делам суверенных государств Африки. На практике это вылилось в сотрудничество с такими странами, как Ливия, Иран и Китай.

В течение следующих десятилетий ЮАР поддерживала ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) в Западной Сахаре, Организацию освобождения Палестины на Ближнем Востоке и режим Роберта Мугабе в соседнем Зимбабве. Такие дипломатические реверансы несколько охладили отношение к стране со стороны США и других ведущих западных стран, благодаря давлению которых, собственно, и был свергнут режим апартеида.

[ + – ] Европейские страны (Великобритания, Франция, Германия) демонстрируют активный интерес к сотрудничеству с ЮАР Фото: Getty Images [ + – ] Европейские страны (Великобритания, Франция, Германия) демонстрируют активный интерес к сотрудничеству с ЮАР [ + – ] Европейские страны (Великобритания, Франция, Германия) демонстрируют активный интерес к сотрудничеству с ЮАР

Страна, на которую возлагали надежды как воплощение стремлений постколониальных государств к свободе, демократическому устройству и правам человека, стала защитником авторитарных режимов и адвокатом диктаторов, о чем в частности говорилось в ежегодном отчете Human Rights Watch за 2009 год (после 2-летнего членства ЮАР в Совету Безопасности ООН).

В Африку приходит Китай

В Претории прислушивались к китайскому прагматизму. В 90-х годах прошлого столетия Поднебесная начала свою экономическую экспансию на Африканском континенте – и ЮАР стала воротами Китая в Африку.

В 2010 году Южная Африка была приглашена в BRICS — организацию, где Китай, РФ, Индия и Бразилия пытались предложить альтернативу американской стратегии глобального развития. В настоящее время торговля внутри этой организации составляет 59% импорта и 41% экспорта страны (94% этого оборота осуществляется именно с Китаем). По словам посла КНР в ЮАР Чэня Сяодуна, товарооборот между странами в 2021 году составил $54 млрд, из них $33 млрд составил экспорт ЮАР, который вырос на 60% в год (при этом в целом товарооборот за год удвоился). Такие цифры роста предопределяются выходом из "ковидных локдаунов" в 2021 году. Однако высокий уровень экономического сотрудничества между странами сохраняется уже 13 лет подряд — все это время Китай является экономическим партнером ЮАР №1. Интересно, что с соседями по Африканскому континенту ЮАР мало торгует (только 16% от внешнеторгового оборота).

Важно

Двойной удар. Пока Москва бьет по Украине, Китай отбирает территории у Британии

В 2013 году ЮАР присоединилась к личной инициативе Си Цзиньпина — "Один пояс — один путь" (BRI). Таким образом, Южная Африка стала активным участником возрожденного "Движения неприсоединения". Интересно, что китайские эксперты Молебогенг Мила Моньямане и Мики Эдни признают неравноправие экономических отношений, ведь КНР экспортирует в ЮАР преимущественно товары с большой добавленной стоимостью, в такие же отрасли Поднебесная и осуществляет преимущественно свои инвестиции, в то же время из Южной Африки скачиваются финансы и сырье. с низкой добавленной стоимостью.

С другой стороны, КНР является крупнейшим инвестором Южной Африки и активно создает в стране рабочие места. Так, в 2021 году КНР инвестировала $25 млрд из $41,15 млрд общих прямых иностранных инвестиций в страну. В основном они касались транспортной инфраструктуры, а также промышленности. Китайская компания Beijing Automotive Industry holding является одним из самых крупных инвесторов южно-африканской экономики. Страны развивают сотрудничество по туризму. КНР финансирует образовательные проекты в ЮАР, в том числе изучение китайского языка.

Однако не все инвестиции и проекты успешны. Так в 2014 году тогдашний президент Зума положил начало совместному с Китаем инвестиционному проекту построения Атомных электростанций до 2030 года. Стоит отметить, что техническая поддержка проекта должна была осуществляться Росатом. Однако уже нынешний президент ЮАР отказался от этого проекта, якобы из-за его слабой рентабельности.

Несмотря на тесные связи с КНР, ЮАР сохраняет активные экономические отношения также и с Евросоюзом — один из десяти его стратегических партнеров во всем мире (на ЕС приходится 22% внешней торговли ЮАР). Это осуществляет определенные коррективы во внешней политике.

Важно

Восхождение Поднебесной. Что будет, если завтра Китай займет место США

В конце концов ЮАР осудила вторжение РФ в Украину как акт грубого нарушения международного права, однако через несколько дней отозвала свою инициативу. Исполнительный директор Южно-Африканского института международных отношений Элизабет Сидиропулос считает причиной такого выпада попытку сохранить нейтралитет. В Африке настороженно и с подозрением относятся к бывшим метрополиям в виде коллективного мероприятия, поэтому есть определенное недоверие к их инициативам. Другую причину называет местная оппозиция, указывающая на возможный коррупционный шлейф, простирающийся в этом вопросе от связей провластной партии с Москвой еще с советских времен.

Южная Африка в политике по отношению к Украине пытается усидеть на двух стульях – сохранить дружбу с Китаем (следовательно и одним из его ключевых союзников на тот момент) и одновременно сохранить международное право — в чем ЮАР заинтересована как государство с несильнейшей армией в мире. В целом ЮАР выступает за реформирование Организации Объединенных Наций в надежде получить место постоянного члена в расширенном Совете Безопасности реформированной ООН.

Такая попытка лавировать между каплями дождя привела к двусмысленным последствиям. ЮАР попала в G-20 и BRICS, однако вопрос является ли он самостоятельным игроком хотя бы на Африканском континенте, или уполномоченным представителем Китая нет однозначного ответа.

Как подружить Преторию и Киев

Для Украины ЮАР тоже может при определенных обстоятельствах стать дверью в Африку. В нашей стране значительный экспорт в эту часть мира. Номенклатура экспортируемого товара это жизненно необходимое продовольствие, которое теоретически открывает даже перспективы определенного влияния в регионе. Но для этого нашей дипломатии следует наращивать работу в этом направлении.

Ведь товарооборот между обоими государствами лишь около $100 млн. при этом Украина почти вдвое больше импортировала, чем экспортировала из Южной Африки. Для сравнения с ЕС, который является ключевым торговым партнером Украины в том же 2020 году, товарооборот осуществлялся на уровне $48,1 млрд. Однако в случае с ЮАР, в близкой перспективе было бы хорошо достичь уровня сотрудничества с Египтом ($2,093 млрд в 2021 г.).

Важно

Нефть, фарма и ядерный клуб. Что может дать Украине дружба с Индией

"Африканский дипломатический прорыв" Украины произошел уже в ходе активной военной кампании. Перед вторжением российские чиновники прямо заявляли, что так или иначе большинство стран мира выберет сотрудничество с Москвой вместо малозначимой Украины. Очевидно, что, в частности, имелась в виду и Африка, многие страны которой действительно без сомнений выберут хлеб (в прямом смысле слова), а не ценностные приоритеты.

Если даже самая развитая ЮАР демонстрирует преимущество таких нарративов в своей политике, то что уж говорить о других. Саммит G-20 стал очередной площадкой, можно сказать возможностью для украинской дипломатии проявить себя и в этом регионе. Ведь если с арабской частью Африки у Украины есть хоть какое-то сотрудничество, то Южная остается настоящей Terra Incognita для нашего государства. А это перспективный рынок, заполняемый нашими конкурентами.

Раньше проторенными путями бывшего СССР пользовалась Россия. Теперь для Украины открываются двери для экспорта продовольствия, продуктов добывающей промышленности, ВПК, в конце концов, те же атомные технологии. В 2022 году мир развернулся на 180 градусов и возвращается в атомную энергетику. Почему бы нашему энергоатому не попытаться доделать то, что не смог осуществить Росатом? Претория – идеальный партнер для начала взаимоотношений, ведь несмотря на сотрудничество с Китаем, у нее налажено взаимодействие и с ЕС. В то же время, она является страной с рыночной экономикой и демократическим строем (по американским меркам вообще почти идеальна в этом плане), поэтому Киеву с ней будет гораздо легче найти общий язык, чем с диктаторами вроде Роберта Мугабе, которого сейчас в Зимбабве заменил не менее авторитарный Эммерсон. .

В целом, Украина только начинает знакомиться с Африканским континентом. Нашему государству есть, что предложить этим странам от уже упоминавшегося продовольствия к сотрудничеству в военной сфере. В конце концов, потенциальным африканским партнерам нужно вспомнить, что значительная доля получаемой ими помощи от СССР была украинского производства. РФ же в своем желании восстановить СССР является той же метрополией, которая стремится реинкарнировать свой статус, против чего так борются все страны Африканского континента.

Важно