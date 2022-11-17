Как Байден и Си Цзиньпин делили мир. Россию исключают из общества влиятельных стран

15-16 ноября на райском острове Бали Индонезия собрала лидеров крупнейших экономик мира. И хотя саммит планировали посвятить постпандемической теме, геополитика вышла на первое место. Большая встреча лидеров Китая и США, а также "украинский вопрос" стали главными событиями саммита "Большой двадцатки".

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Эксперты говорят, саммит G-20 оказался беспрецедентным: на старте не была понятна ни повестка дня, ни порядок выступающих. Так же сложно было прогнозировать, подпишут ли участники итоговое коммюнике.

Ощущался некий раскол. В частности, страны ЕС и НАТО, Австралия выступали в поддержку Украины и четко высказывали необходимость осудить агрессию России, в то время как Китай, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР заняли достаточно осторожную позицию. Но и она не позволила представителю России появиться ни за столом переговоров, ни на совместном фото. Президент РФ Владимир Путин на Бали не прилетел, хотя приглашение и было у него в кармане, а вместо себя прислал министра иностранных дел Сергея Лаврова — с которым общаться мало кто захотел.

Индонезия, как председательствующая страна, пыталась выступить неким миротворцем. Хотя ее трудно назвать другом демократического мира, скорее – наоборот. У Индонезии тесные отношения с Россией, ее президент Джоко Видодо регулярно говорит по телефону с Путиным, а накануне саммита лоббировал смягчение критики России. Эксперты даже допускали, что Видодо некоторые свои заявления согласовывал с Кремлем. Например, о том, что "группа двадцати не может быть политическим форумом, а экономическим".

Но как раз политика вышла на первый план.

Во-первых, из-за приглашения для выступления Владимира Зеленского, президента страны, на которую напала РФ, и игнорирования России. "Россия — это государство-изгой", – такую публичную оценку на старте саммита дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Во-вторых, из-за исторической встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Три часа с синхронным переводом вместо последовательного они говорили о двусторонних отношениях и об устройстве мира — возможно, уже после Путина.

Джо Байден и Си Цзиньпин: встреча двух миров

Встреча американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина готовилась несколько недель, как пишет Wall Street Journal, во время закулисных переговоров. Причиной такой коммуникации стал ранее состоявшийся визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. После него Пекин частично разорвал связи с администрацией Белого дома. В окружении Си говорили: "Восток поднимается, а Запад падает", Китаю суждено вернуть себе "законное место" великой державы.

Договориться о встрече лидеров на Бали удалось. Накануне разговора неназванный американский дипломат поделился с журналистами несколькими наблюдениями. Первое – "Китаю не нравится бездумная российская риторика и активность". Второе – "Нет сомнения, что Китай удивлен и смущен тем, как воюет Россия".

Всего же тем для обсуждения было несколько: разногласия по поводу Тайваня, способы ослабления конфликта Китая и США. Как говорят источники Wall Street Journal, у Байдена и его советников сложилось впечатление, что у Китая нет непосредственных планов вторжения на Тайвань, Китай стремится к стабильности и предсказуемости – он хочет вести бизнес и расширять экономическое сотрудничество.

[ + – ] Джо Байден и Си Цзиньпин на саммите G-20: диалог восстановлен, наметилась некая стабильность в отношениях, несмотря на кардинально разные позиции Фото: Getty Images

По результатам встречи Байден на пресс-конференции сказал: были "открытые и откровенные обсуждения с господином Си". Другими словами, диалог восстановлен, наметилась некая стабильность в отношениях, несмотря на кардинально разные позиции.

"Ключевым является то, что у Байдена и Си общая позиция относительно недопущения использования ядерного оружия и угроз ядерной безопасности, – говорит Фокусу эксперт-международник Вадим Трюхан. – Си дал это понять публично, а не кулуарно, как в Самарканде. Он сказал, что Китай не будет толерантен к угрозе применения ядерного оружия. И это для России очень плохой сигнал. Вместе с тем, у Китая другая оценка самой войны, которую начала РФ против Украины. Если Байден публично осуждает агрессию РФ и призывает прекратить войну, вывести войска, то Си и на Бали заявил, что ответственность за войну, в том числе, лежит на США и НАТО, которые якобы не пошли на удовлетворение определенных требований России".

Трюхан обращает внимание, что Китай призывает к переговорам, что для России в данной ситуации, когда она терпит поражение на фронтах, приемлемо.

"Позиция Китая несколько трансформировалась, но он все еще не является союзником для Украины в вопросах борьбы против российской агрессии, – продолжает эксперт. – Более того, накануне саммита Китай голосовал против резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН 94-мя голосами, относительно создания механизма оценки ущерба, причиненного Россией, и выплаты ею репараций. С Китаем еще работы непочатый край".

Украинская позиция: исключить Россию из G-20

Украина была в центре внимания во время саммита. И не только потому, что в первый день его работы, 15 ноября, на Киев и другие города Украины Россия выпустила около ста ракет. Украина фактически задала тон всем дискуссиям. После этого лидеры говорили о продовольственном и энергетическом кризисе, причиной которых считаются действия России.

Еще в апреле Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в ноябрьском саммите "Большой двадцатки". Но на Бали лично не поехал, выступил по видеосвязи. В своей речи Зеленский несколько раз сказал о G-19, таким образом исключив Россию из ее состава, неприемлемости для Украины "Минска-3" и десяти шагах для завершения войны. Они со временем вполне могли бы стать основой плана поствоенного урегулирования системы международных отношений и возвращения к соблюдению международного права.

"Говорить, что все эти пункты уже приняты к работе и взяты за основу преждевременно. После выступления будет идти скрупулезная и тяжелая дипломатическая работа, связанная с поиском государств, которые поддержат позицию Украины, соответственно, эти пункты будут детализироваться в рамках решений, принимаемых на уровне Генеральной ассамблеи ООН, ЕС и других структур", – говорит Трюхан.

Последствия для РФ: Путин остался без союзников

"Путин не поехал на саммит Группы 20, – это не только жалкая трусость. Это поражение, которое, наверное, нельзя сравнивать с Херсоном, но оно очень его напоминает", – говорит дипломат Данило Лубкивский.

Владимир Путин, как и Владимир Зеленский приглашение на саммит получил в начале года. И сомневался, ехать на Бали или нет. Незадолго до саммита президент Зеленский заявил, что не будет присутствовать на мероприятии, если на него приедет Владимир Путин. Кроме того, ряд западных лидеров также заранее отказались садиться за стол переговоров с российским президентом. В результате в Индонезию прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Саммит G20 и доктрина Видодо. Почему Индонезия хочет стать посредником в российско-украинской войне

"Путин не захотел выслушивать критику и не поверил обещаниям о безопасности, которые, как правило, дает принимающая сторона, – продолжает Вадим Трюхан. – Учитывая, как неуверенно выглядел Лавров, которого президент Путин назначил главой российской делегации, можно заметить, что Россия осталась фактически наедине с 19-ю странами. Попытка России сделать хорошую мину при плохой игре не удалась. В том числе с помощью провокативной истории о якобы госпитализации Лаврова, чтобы привлечь к нему внимание мировых медиа. С Лавровым никто не хотел встречаться (он провел переговоры только с главой МИД Китая, генсеком ООН и послом Индии в РФю. – Ред.), ему не дали слова, в его адрес звучала только критика. И тот факт, что глава МИД РФ досрочно покинул саммит, показывает: Россия была и есть в изоляции, и никаких результатов Кремль на Бали не достиг".

[ + – ] Премьер-министр Великобритании Риши Сунак: "Россия — это государство-изгой" Фото: Getty Images

В то же время приезд представителя России в Индонезию мог быть и попыткой россиян не допустить мировой изоляции, чтобы двери в цивилизованный мир оставались приоткрытыми.

Но они, похоже, захлопнулись. И после этого в сторону Украины полетели десятки ракет, демонстрирующие крайнюю раздраженность и самого Путина, и его окружения.

"Саммит на Бали можно сравнивать с саммитом в Брисбене в 2014 году. Тогда с Путиным никто не захотел садиться за один стол. Сейчас международное сообщество пошло гораздо дальше, даже отказавшись от "семейного" фото. В Брисбене Путин стоял сбоку на фото, на Бали вообще отказались от фотографирования, чтобы не стоять рядом с Лавровым, – резюмирует Трюхан. – Для России это дипломатический провал, который показывает, что она должна довольствоваться исключительно обществом государств, не пользующихся уважением в мире, таких как Беларусь, Северная Корея, Иран, некоторых африканских стран, поддерживающих ее в ООН".

"Президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20", – написал после окончания саммита канцлер Германии Олаф Шольц. Он, как и другие лидеры "Большой двадцатки" подписал общее коммюнике. Правда, в нем хотя и осудили войну в Украине, но не назвали Россию агрессором. А также признали, что есть и разные взгляды на ситуацию и санкции.

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