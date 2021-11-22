Восхождение Поднебесной. Что будет, если завтра Китай займет место США

Ситуация в Юго-Восточной Азии в последние годы стабильно обостряется. Особенно жарко сейчас вокруг острова Тайвань. Эксперты ожидают военного решения вопроса о принадлежности острова в ближайшие годы. Китай, много лет считавшийся крайне удобным экономическим партнером США и ЕС, начал свою геополитическую игру. Поднебесную больше не устраивает роль младшего партнера, мировой фабрики, бездонного источника сырья и дешевой рабочей силы.

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Китайская народная республика стремится занять справедливое, по ее мнению, место на вершине "пищевой цепочки". Ведь на стороне Пекина – тысячелетняя история стабильного (хотя и с некоторыми перерывами на оккупацию кочевниками) развития, постоянно сопровождавшегося хотя и ползучей, но неустанной экспансией.

Если прокрутить на видео карту Китая за последние пять тысяч лет, то видно, что территория его зародившейся в долинах рек Янцзы и Хуанхэ цивилизации, постоянно росла. Упоминавшиеся выше Средневековья (периоды упадков государственности, сопровождавшиеся либо нападениями и завоеваниями кочевников или распадом империи на большое количество мелких "княжеств") иногда продолжались дольше, чем вся эра возвышения западной цивилизации на основе технической революции, что длится лишь около двух веков. Это только эпизод в великой истории Поднебесной.

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Что же тогда говорить о нескольких десятилетиях "рабства", когда китайские власти предоставили доступ к своему рынку транснациональным корпорациям, поверившим, что действительно могут превратить Поднебесную в гигантскую сырьевую базу. Теперь пришло время пробуждения.

Нарастив экономические мышцы за счет унизительного сотрудничества с Западом, Китай начал свою экспансию, интенсивность которой только растет.

Следует отметить, что речь идет о полноценной экспансии, которая происходит в:

Южно-Китайском море, где ВМС Китая вопреки решению Трибунала в Гааге от 12 июля 2016 года, продолжает претендовать на морские территории, которые Филиппины считают своей суверенной территорией. Китай претендует на международные воды, что противоречит интересам других государств региона.

На границе с Индией – где на горных хребтах Гималаев в прошлом году произошла самая большая за последние десятилетия стычка (именно рукопашный бой) между военными КНР и Индии.

По направлению острова Тайвань. Китайские ВВС постоянно нагнетают ситуацию вокруг острова. Тайвань уже несет значительный экономический ущерб из-за необходимости держать свои войска в постоянной боевой готовности. Многие эксперты уверены, что к 2024 году произойдет хотя бы попытка интервенции китайских войск на остров. Также в случае с Афганистаном речь идет о смешанной экономико-политической экспансии.

Все это сопровождается масштабным перевооружением вооруженных сил и флота Китая. Происходит наращивание количества кораблей, самолетов и других видов техники.

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Экономическая экспансия Китая касается всего мира.

Мы ее проанализируем более подробно. Она была неизбежна, ведь, хотя правящая в Китае Коммунистическая партия называет существующий в стране строй "социализмом с китайской спецификой", на самом деле можно смело говорить, что в этой стране функционирует смешанная экономика, где наравне с рынком есть и огромная доля государства.

Да, там есть некоторые ограничение, высокие налоги, огромные социальные программы, но ведь подобные примеры можно найти у многих странах, которые считают себя государствами с рыночной экономикой. Сейчас "чистых" систем в мире не найдешь. Сами процессы в реальной экономике — производстве, сфере услуг, финансовой сфере Китая происходят по законах самого натурального рынка. Такая структура экономической системы нуждается в экспансии.

Вечный поиск новых рынков сбыта и поставщиков сырья – ключевые элементы функционирования рыночной экономики. Стагнация равнозначна рецессии. Стояние на месте – это шаг назад. Без новых рынков экономика обречена на убывание.

[ + – ] В Китае действует смешанная экономика, где наравне с рынком есть и огромная доля государства.

Так как раньше Китай не решался прямо вступать в конфликт с великими государствами, то его экспансия как вода в реке, просачивалась туда, где было свободно, двигалась по пути наименьшего сопротивления, поэтому сначала основным объектом экспансии стала Африка. Особенно центральная и южная – территория, до колонизации находившаяся на стадии родоплеменного строя. Край богат природными ресурсами и рабочей силой, но совершенно не защищен, беден и без инфраструктуры.

С начала XXI века. Китай влил десятки миллиардов долларов в построение транспортной, энергетической и другой инфраструктуры, одним из первых спешил на помощь в случае бед, связанных с природными катаклизмами, военными лихолетьями и вспышками смертельных эпидемий. Затребовал политическую лояльность, возможность ведения экономической деятельности и обычно контроль за самой стратегической инфраструктурой.

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Также Африка привлекательна для Китая отсутствием мощных и реально действующих институтов гражданского общества. Гораздо легче договориться с авторитарными лидерами, которым Китай если и не гарантирует неприкасаемость их власти, то точно обещает ее не обрушивать. Еще в начале своего правления лидер Китая Си Цзиньпин заявил о том, что Китай не "экспортирует революции", чем противопоставил свою страну США.

Вместе с тем Китай обладает значительной денежной массой. Поднебесная ставит перед лидерами государств простой выбор: работать с ним, получить значительные суммы кредитов и прямых инвестиций, но уступить часть суверенитета, однако не уступать ни пяди своей власти или идти на сотрудничество с демократическим миром, однако для сохранения имиджа "играть в демократию".

Хотя бы внешне соблюдать некоторые демократические традиции, что чревато потерей власти в долгосрочной перспективе. "Арабская весна" и проблемы африканских лидеров лишь еще раз подтверждают эти тезисы. Истинная роль западных демократий в этих событиях доподлинно неизвестна, но сами идеи свободы и сменяемости власти на 100 % идут с Запада. В это время Китай просто спокойно следит за этими событиями и собирает политические дивиденды.

Гигантским комплексным проектом является инициатива "Один пояс – один путь", провозглашенная лидером КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Она должна объединить вокруг строительства масштабного транспортного коридора около 60 стран мира из Евразии и Африки.

Символизм проекта в том, что идеологическими корнями он уходит в Античный мир, чем лишний раз напоминает древность истории Китая и историческое единство современного государства со всеми цивилизациями, возникающими на этих территориях.

Другой стороной идеологической парадигмы этого проекта является постулат о равном доступе к распределению ресурсов. Этим Китай демонстрирует свое видение новой модели международных отношений, в которой если кто и получает больше, то инициатор, локомотив внедрения проекта, но не гегемон. Такой "коммунизм" Китай, по крайней мере, декларирует в своей модели биполярного мирового порядка.

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И наконец этот проект объективно экономически выгоден для всех участников. На протяжении тысячелетий все страны, через которые проходил шелковый путь преуспевали, становились региональными лидерами, в конце концов формировали великие цивилизации – Римскую и Византийскую империи, Арабский халифат, Персидскую и Османскую империи. Это только крупнейшие представители стран, контролировавших Шелковый путь. Впечатляющий список, не правда ли?

Как ни странно, объектом экспансии стала и Западная Европа. Первоначально она была прекрасным рынком сбыта.

Концепция "нет в мире комнаты, в которой нет ничего китайского", удалась на ура. Однако теперь Пекин хочет большего. Франция и Германия из пользователей китайской сырьевой базы превращаются в младших партнеров, становятся инструментом в борьбе с мировым гегемоном Поднебесной.

Что же предлагает миру Китай? Каким будет мир при победе Поднебесной. Последние века – это был период идей всеобщей свободы, равноправия, экономики, построенной по инициативе. Ее воплощениями поочередно были Нидерланды (с революции в которых все и началось в XVI в.), Великобритания и США. Соединенные Штаты – самое воплощение пассионарности.

Государство, основанное пассионариями, пропагандировало идеи вечной активности и поиска во всех отраслях. Идеи свободного рынка, личной свободы, демократического способа управления обществом, либерализма и социальных лифтов, на которых базируется американская мечта – это все плоды пассионарного мышления. Однако, что делать пассионариям в мире, где система качественно работает и ничего менять не нужно?

Также проблема в том, что пассионарии – это хотя и сверхактивное, но все же меньшинство. А как быть инертному большинству в таком мире? Люди, желающие жизненной стабильности и спокойствия, были обречены оставаться в мире вечного поиска и совершенствования. Именно для них вариант образа жизни, предлагаемый "левыми" является наиболее оптимальным.

Ранее единственным сверхгосударством, которые возглавляли коммунисты, был СССР. Но в нем с самого начала были заложены внутренние противоречия, которые, наконец, уничтожили его. Теперь на эту роль претендует Китай, который всегда был воплощением стабильности и размерности жизненного течения. Не зря ведь фраза "иногда просто стоит подождать на берегу реки… " была произнесена именно в Китае. Сунь цзы, Конфуций, Лао Цзы. Недаром все они родом из Китая.

Китай — воплощение стабильной общественной системы. Он не настаивает на копировании своей модели. Его основным лейтмотивом является благосостояние, стабильное экономическое развитие. Он предлагает сотрудничество всем странам, независимо от их политического режима, религиозной принадлежности или расового состава.

В международных отношениях морали Китай стал либеральнее самих западных демократий, пытающихся насаждать религиозную толерантность на грани атеизма религиозным странам, либеральные ценности консервативным обществам и свободу слова и совести традиционалистским абсолютным монархиям.

[ + – ] Каким будет мир при победе Поднебесной? Фото: Christophe Meneboeuf

Китай декларирует план построения зажиточного общества всеобщего благосостояния к 2050 году. Китайские власти готовы ради достижения этой цели использовать рыночные методы. Идеологические отделы активно трансформируют под эти реалии идеологию и на данный момент этот симбиоз плановой и рыночной экономики под названием социализм с китайской спецификой — работает.

Официальный Пекин пока не настаивает на экспорте образцов своей системы. Прагматизм превыше всего. Китайцы сами не являются догматиками и не требуют приверженности к определенной идеологии от своих партнеров. Они предлагают сотрудничество на основе общих интересов, не выражая претензий к образу жизни. Таким образом,, демонстрируя уважение к своим потенциальным партнерам. Разве не это залог успешного сотрудничества?

Поэтому в глазах элит многих стран сотрудничество именно с Китаем, не предполагающее существенных трансформаций в их государствах, выглядит довольно заманчивым. В то же время большинству населения стран мира, так называемым обывателям, импонирует идея всеобщего равенства (которое Китай обещает построить к 2050 году) в безбедном обществе (Пекин уже провозгласил преодоление крайней бедности в Поднебесной).

В XIX в. взрывной Запад нанес унизительный и болезненный удар по китайскому мировоззрению. Теперь Поднебесная готова нанести ответный удар по суетливому и бессмысленному бытию Западной Цивилизации.