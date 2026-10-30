Уничтожить все мужское население: как Москва стала царством и при чем здесь геноцид татар

"Казань взял, Астрахань взял…" — шутливая фраза из культового советского фильма. Фраза, за которой в реальной жизни стоит сорок один день осады столицы независимого государства, жестокий штурм с подкопом под неприступные стены и несколько дней истребления всего мужского населения после штурма. Фокус разбирался, кто такие казанские татары и как они попали под московское иго.

В начале XVI века Казанское ханство было остатком некогда могущественной Золотой Орды, за контроль над которым боролись Московское великое княжество и Крымское ханство. Город Казань расположен в среднем течении Волги, что позволяло его правителям контролировать торговлю на этой реке, так же как в свое время киевские князья контролировали торговлю на Днепре. Само ханство занимало территории, граничащие с современными российскими республиками Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Мордва и Марий Эл. Оно находилось на пересечении важных торговых путей и обладало относительно плодородными почвами, поэтому было лакомой добычей для соседей. Если на севере располагались слаборазвитые племенные союзы финнов и венгров, а с востока и запада находились такие же остатки Золотой Орды, то с Великим княжеством Московским дело обстояло совсем иначе.

Осада Казани. Летописная миниатюра Фото: Wikimedia Commons

Золотая Орда и её наследие

По сути, Московское государство — это тоже обломок Золотой Орды. И с Казанским ханством у него сложилась довольно интересная и многогранная история. Само ханство основал опальный наследник престола Золотой Орды Улу-Мухаммед, который проиграл борьбу за трон другим своим родственникам. Золотая Орда фактически уже прекратила своё существование, поэтому, собрав верных себе воинов, он двинулся на север против течения Волги, где утвердился в качестве местного правителя, установив свою власть над местным племенем волжских булгар и другими племенами тюрков и фин-угров, которые проживали в регионе и были покорены внуком Чингисхана ханом Батыем ещё в середине XIII века, когда он покорил и большинство русских княжеств. Поэтому, "собирая монгольские земли", Улу-Мухаммед двинулся дальше на бывшие славянские владения Золотой Орды и покорил и их, заставив главный город этих славян — Москву — платить дань Казани. Когда же местные жители восставали, Улу-хан совершал карательные походы. После последнего из них в 1445 году он неожиданно скончался.

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Волжские булгары поддерживали тесные контакты с Русью ещё со времён глубокого средневековья. Они приняли ислам раньше, чем Русь — христианство, поэтому некоторые ученые даже считают, что в определенной степени они находились на более высокой цивилизационной ступени, чем само Киевское государство на протяжении X века. Вероятно, именно благодаря посредничеству булгар Владимир Великий размышлял над принятием ислама, однако в конечном итоге отдал предпочтение византийскому христианству.

В 1236 году монголы завоевали это государство, подвергнув его разграблению и разрушению. Впоследствии та же участь постигла и Киев. Монгольские правители не желали самостоятельно так далеко удаляться от любимой ими степи, поэтому передавали власть ("ярлыки на княжение") местным правителям. Среди них со временем среди славян благодаря исключительной лояльности и рабскому служению выдвинулась Москва, о чём "Фокус" писал отдельно. Поэтому для монгольского принца середины XV века и булгары с финно-уграми, и славяне, и другие племена лесистого и холодного северного региона были одинаковым наследием его предков-чингизидов. Именно так к ним всем и относился Улу-Мухаммед.

Зарождение московской агрессии

Однако после его смерти воинственность Казани пошла на убыль. Зато Москва сумела воспользоваться династическими противоречиями внутри Казанского ханства и в целом в тюркско-татарском мире, возникшем на обломках Золотой Орды. Это позволило Москве избавиться от господства татарских ханов и к концу XV века подчинить все славянские земли бывшей Руси, которые ранее не вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Противостоять ему Москва не смогла. Пределу амбициям объединить под своей властью земли бывшей Руси временно положил украинский князь Константин Острожский, победив московитов в битве под Оршей в 1514 году. Поэтому в Кремле решили заняться остатками Золотой Орды и повернули на восток.

Воины Казанского ханства. Старинная гравюра Фото: Wikimedia Commons

Казань была существенно ослаблена внутренними противоречиями между татарской знатью и местным населением, а также династической борьбой внутри самой ханской семьи, где разных претендентов поддерживали разные соседи. Самым могущественным конкурентом Москвы было Крымское ханство, подданные которого часто совершали опустошительные набеги на московские земли. В Бахчисарае не были против восстановления былого могущества Золотой Орды уже под своей властью.

Московские же купцы называли Казань "райскими землями". Для них контроль над городом означал ключ к рынкам Востока, что сулило невероятное обогащение. Это понимали и в княжеских палатах, поэтому отчаянно пытались поддержать своих кандидатов на Казанский трон. Не гнушались при этом и военной поддержкой: всего за столетие московиты совершили двадцать пять походов на Казань. Они строили свои крепости на важных логистических артериях, по сути зажимая ханство в "тиски". Однако на прямое завоевание не решались — боялись спровоцировать ответные действия Крымского ханства и особенно Османской империи, которая стояла за ним.

Царь против хана

Ситуация изменилась с вступлением на престол ещё юного Ивана IV в 1547 году. Амбициозный митрополит Макарий короновал его, то есть провозгласил наследником римских цезарей, императором — правителем многих разных народов, а не славянским князем. Император — лидер христианского мира — должен был распространять христианство среди других народов. Это легитимизировало его власть. Лучшим кандидатом для такого распространения было Казанское ханство, которое тогда переживало очередной династический кризис.

На протяжении XVI века большинство правителей этого государства вступали на престол, будучи несовершеннолетними. На этот раз на престол вступил трехлетний Утямиш-Гирей. Царь Иван лишил его этого права, поддержав лояльного Москве Ядигара, который к тому же принадлежал к династии правителей соседнего Астраханского ханства. "Разделяй и властвуй" — здесь московиты действительно удачно переняли принцип взаимодействия с варварами римских (а позднее византийских) правителей. Его, а также другого лояльного к себе претендента Шаха-Али московиты отправили с войском на Казань в 1550 году.

Взятие Астрахани русскими войсками. 1554 год Фото: Wikimedia Commons

Обманчивый мир из рук врага

Сопротивление интервентам возглавила мать малолетнего Утямиш-Гирея Сююм-Бике. Эта женщина, стоящая во главе воюющего государства, вошла в героический эпос мусульманского мира в целом. Однако юный царь, словно вдохновившись своим новым титулом, действительно действовал строго по "методичке" Цезаря. Он умело манипулировал "кнутом" и "пряником", наступая там, где чувствовал слабость противников, и предлагая им компромисс там, где видел силу. Обещая мир, Иван IV побудил татарскую знать выдать ему Сююм-Бике с сыном, а на трон возвести ставленника Москвы Шаха-Али. Опасаясь московской мощи и так и не получив ожидаемой поддержки от Крымского ханства и Османской империи — своих единоверцев, казанские беи согласились на это позорное предложение. Они не знали, что Иван IV войдет в историю под прозвищем "Грозный", поэтому за четыре века до знаменитой фразы Уинстона Черчилля казанские беи сначала выбрали позор.

Московский царь окрестил потомка Чингисхана, дав ему имя Александр. Остаток своей жизни он и его несчастная мать провели в московском плену. На трон Казани вступил верный слуга московского царя Шах-Али. Казалось, трагедии удалось избежать.

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Но новый правитель развязал в Казани настоящий террор. Возможно, под влиянием Кремля он решил физически уничтожить всех, кто ранее выступал против Москвы. Это вызвало восстание, возглавившее бывший слуга Кремля Ядигар. Иван IV, словно ожидая такого развития событий, сместил Шаха-Али и двинулся на Казань со сто пятьдесяттысячным войском, которое к тому же сопровождалось мощной артиллерией.

Тридцать тысяч защитников Казани сопротивлялись, как могли, но через сорок один день численное и ресурсное превосходство нападающих дало о себе знать. Осадой руководил дьяк с многозначительной фамилией — Иван Виродков. Еще раньше он построил целую деревянную крепость из бревен, спущенных по течению реки, а для штурма города по его приказу возвели двенадцатиметровую башню, на которой, в свою очередь, установили штурмовые пушки. Царские инженеры проделали подкоп и разрушили укрепления города. Когда московиты ворвались внутрь, они ещё несколько дней после этого рыскали по городу с целью казнить всех мужчин, не щадя при этом также женщин и детей. Была уничтожена центральная мечеть города и её имам Кул-Шариф. Турецкий исследователь истории тюркской цивилизации Восточной Европы доктор Динчер Коч назвал резню, организованную Иваном IV в Казани, одной из самых жестоких в истории.

Геноцид и переписывание истории

При этом въезд царя в город долгое время отмечался в регионе на государственном уровне, а сейчас его пытаются возродить. Все дело в том, что Москва проводила в разрушенном ханстве геноцидальную политику. Окончательно территория Казанского государства была покорена в течение следующих пяти лет. Татары в городе были помещены в своеобразные "гетто". В последующие десятилетия их ждало принудительное крещение, а регион массово заселялся жителями Московии. Сейчас татары составляют лишь чуть больше половины населения региона. Рафис Кашапов, премьер-министр Независимого правительства Татарстана в изгнании, отмечает, что со времени оккупации Казанского ханства в середине XVI века число этнических русских выросло в пятнадцать раз, а число татар осталось прежним — яркие последствия этнополитики Кремля.

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В годы империи завоевание Казани всевозможно отмечалось в самом регионе. В центре города воздвигли памятник его завоевателям. Зато защитников называли разбойниками, дикарями и грабителями Русской земли, тем самым экстраполируя стереотипы о нападениях половцев и татар на русские земли на Казанское ханство, которое за столетие до завоевания совершило лишь восемь нападений на Московское княжество, причём в основном на их же пограничные крепости, построенные на территории ханства.

Сейчас среди местных учёных идёт дискуссия: стоило ли сопротивляться Москве или, возможно, стоило сдаться и избежать столь жестокого завоевания. Однако, во-первых, казанцы сдались Москве, выдав на растерзание царю своих правителей. Но взамен столкнулись с репрессиями. А во-вторых, пример аннексированного спустя два столетия Крымского ханства указывает на неизбежность судьбы. Хотя поначалу поведение имперской администрации в Крыму было довольно мягким, геноцид местных татар был лишь растянутым во времени процессом, апогеем которого стало полное выселение коренного народа в годы Второй мировой войны.

Икона "Благословенное воинство Небесного Царя", написанная в память о Казанском походе 1552 года Фото: Wikimedia Commons

История завоевания Казанского ханства до сих пор не завершена. Пока эти земли находятся под контролем Кремля, не может быть и речи об объективном исследовании истории региона, ведь независимые историки не будут иметь ни доступа к архивам с местными первоисточниками, ни возможности провести надлежащие полевые исследования. Впрочем, в похожей ситуации до недавнего времени находились и украинцы, которых кормили тезисами о "воссоединении народов", в то время как истребление московскими войсками казацкой столицы было запретной темой для исследователей.

В подобной ситуации сейчас находится Татарстан, центральные улицы столицы которого заполнены памятниками её разрушителям, а её строителей называют разбойниками и дикарями, а современному обществу навязывают нарратив о мирной капитуляции, которая на самом деле привела к резне, настоящему геноциду образца XVI века.