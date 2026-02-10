Империя наносит удар: как Россия покорила Грузию и чем это похоже на опыт Украины

Россия коварством заманивает меньшую страну под свое управление, обещая ей защиту. Знакомый сюжет? Но речь на этот раз пойдет не об Украине середины XVII века, когда Российской империи еще никто и не знал, а о Грузии на рубеже XVIII и XIX веков. Россияне брали успешный опыт по завоеванию разных народов и "ставили его на конвейер". Сколько много общего на самом деле есть у разных, на первый взгляд, слабо связанных между собой народов. Фокус исследовал, как Россия поглощала Грузию более двухсот лет назад.

Грузия: христианский оазис в Азии

О Грузии мы узнаем еще от античных греков — именно эта маленькая горная страна является той самой легендарной Колхидой, куда отправились аргонавты в поисках золотого руна. Уже в IV веке нашей эры раннесредневековое грузинское государство принимает христианство, сделав свой выбор на следующие тысячелетия — быть чужими среди своих на Кавказе; неким островком европейской цивилизации среди азиатских народов. Постепенно Кавказ исламизировался, а грузины построили мощное средневековое царство, но все изменилось с приходом сюда османов. Грузины становятся раздробленными и зависимыми от могущественных соседей. Кавказ стал "яблоком раздора" между Османской империей и Персией.

О Грузии мы узнаем еще от античных греков: именно эта страна является легендарной Колхидой, куда отправились аргонавты в поисках золотого руна Фото: Pexels

Борьба между собой таких мощных империй на самом деле подарила шанс местным народам на суверенитет. Но в случае с грузинами это привело к тому же побочному эффекту, что и с украинцами — раздробленности государства. В XVIII веке на Кавказе существовал шарик государств на месте некогда могущественного грузинского царства. Именно в этот период в регион впервые заходят русские.

Первые русские войны на Кавказе

В 1722 году после победы в Северной войне над Швецией Российская империя напала на Персию и нанесла ей несколько существенных поражений на Кавказе. Тогда Россию интересовал выход к Каспийскому морю, поэтому грузинские территории оказались в стороне от этой войны, которая сосредоточилась на территориях современного Дагестана, который так и входит в состав Российской Федерации и Азербайджана.

Однако уже в следующем десятилетии россияне вышли отсюда. Проблемой стала логистика. Тяжелые горные переходы и не менее сложный климат региона истощал российскую армию. В условиях, когда в Санкт-Петербурге решили сконцентрировать свои силы на европейской политике, императрица Анна решила вывести войска с Кавказа. Россияне ушли из этого региона, чтобы вернуться через несколько десятилетий.

В это время грузинские царства внимательно следили за русскими перемещениями. В этой горной стране веками мечтали выбраться из мусульманского капкана в который они попали и оказаться в Европе, которую христиане грузины считали своей цивилизацией. Именно вероисповедание в то время считалось основой цивилизационной идентичности. И именно это и сыграло чрезвычайно злую шутку с грузинами, которые поверили в вечную мантру россиян о добром православном царе, который основной своей миссией в жизни видит защиту христиан. В свое время за столетие до событий в Грузии на этот же крючок повелся Богдан Хмельницкий теперь же пришло время грузин.

В 1753 году Имеретинское царство во главе с царем Соломоном I (Западная Грузия) и Картли-Кахетское царство, которое возглавлял Ираклий II заключили военно-политический союз. Но их усилий было мало, чтобы полноценно противостоять Персии и Османской империи. И надежды склонялись в направлении мощной христианской империи на севере, которая на самом деле отнюдь не спешила бросать свои силы на Кавказ. Она тогда была занята завоеванием Украины.

На Кавказ в Санкт-Петербурге обратили внимание накануне новой войны против Османской империи в 1768 году. Этот регион был нужен россиянам для доступа к торговым путям и для эффективного контроля за Черным морем. Один из крупнейших транспортных коридоров региона Дариале был одновременно воротами на Южный Кавказ (или из него) для войска и торговым путем еще со времен скифов. Кавказ мог стать либо плацдармом для Османской империи (что и было в течение XV-XVIII веков) или Персии для выхода в Евразийскую степь. Или же путем России к Ближнему Востоку, Передней Азии и той же Персии. Так маленькие, иссеченные горными хребтами царства и ханства региона оказались на перепутье геополитических интересов великих империй.

Союзы с русскими

Грузины обеспечили проход через Дарьяли войск графа Тотлебена, которые помогли грузинам воевать против османов. Россияне обещали лишить грузин османского влияния в будущем мирном договоре за помощь в этой войне против турок. Но в 1774 году в Кучук-Кайнарджицком мирном договоре в основном речь шла о Северном Причерноморье, а о Грузии упоминалось вскользь. Фактически россияне оставляли страну на растерзание разъяренным османам и персам, которые предпочитали воспользоваться войной других двух гегемонов.

В то же время с запорожцами, которые тоже помогали империи в войне царское правительство поступило еще хуже — их вольности были полностью отменены, а Сечь уничтожена летом 1775 года. Не последнюю роль в этой операции сыграла наивная вера казаков в милость православного царя. Грузин эта история не насторожила. Хотя была ли у них альтернатива?

Российская империя решила взять восточную часть Грузии, а именно — Картли-Кахетское царство под свой протекторат только в 1783 году. Летом этого года в Георгиевской крепости был подписан трактат между Павлом Потемкиным, который представлял Российскую империю и представителями царя Ираклия Иоанне Мухранбатони и Гарсеваном Чавчавадзе. Согласно ему Ираклий должен был признать высшую власть императора (то бишь императрицы), но российский двор гарантировал суверенитет грузинскому царству. Династия Багратиони сохраняла свой статус, для этого даже Ираклию должны были быть предоставлены царские знаки отличия от империи. Это дополнительно должно было подтвердить его легитимность. Россия обязывалась не только защитить земли Грузии, а способствовать возвращению царству ранее отобранных у него территорий. Такое себе повторение Переяславской Рады с очень похожими условиями. Однако последствия здесь были еще хуже, ведь империя уже четко знала, как действовать дальше.

Через несколько месяцев в январе 1784 года в Тифлисе прошла торжественная церемония присяги царя Ираклия России, взамен ему вручили столь желанные царские награды.

И на этом все. Русские просто оставили Картли-Кахетское царство на произвол судьбы. Ираклий ожидал, что Россия поможет ему завоевать Имеретинское царство, трон которого пустовал после смерти Соломона, вместо этого ему было прислано на помощь лишь 700 воинов и то ненадолго.

В Имеретии началась гражданская война за трон. В ней принимала активное участие Османская империя. Царство же Ираклия стало жертвой нападений Персии и ее сателлитов из числа многочисленных местных ханств. Эйфория от союза с православной империей быстро развеялась и грузинам пришлось договариваться с местными мусульманскими правителями. В 1795 году основатель династии Каджаров в Персии Ага Мухаммед-хан разгромил войска Ираклия и разрушил и разграбил Тифлис. В частности, были разрушены православные церкви и жестоко казнены все, кто сопротивлялся завоевателям. Россия же отделалась дипломатическими нотами в Персию, где выражалось "глубокое беспокойство".

Аннексия вместо поддержки

После смерти Ираклия в 1798 году, его сын Георгий оказался в затруднительном положении внутренних интриг (его мачеха Дареджан стремилась свергнуть пасынка с трона, взамен поставив на правление своего сына) и не менее сложном внешнем положении. В этих обстоятельствах он надеялся на силу русского оружия с чем и обратился к новому российскому императору Павлу I. Однако в Санкт-Петербурге уже имели свой план относительно Грузии. В декабре 1800 года Павел I издал манифест, по которому Картли-Кахетия превращалась в российское наместничество. Другими словами об аннексии Восточной Грузии.

Церковь Святой Троицы в Тбилиси Фото: Pexels

Правда, сам император недолго прожил после этого манифеста. Его же сын Александр хотел, чтобы все выглядело красиво в глазах Западных государств, в частности Великобритании, которая тоже имела свои интересы на Кавказе. Поэтому он тоже издал свой манифест об аннексии весной 1801 года, но приказал собрать собор грузинской знати в городе Сион, чтобы та утвердила аннексию. При этом посланный для такой деликатной миссии генерал Цицианов приказал окружить место собора российскими войсками. Все для максимального содействия "свободному голосованию". Именно таким образом еще Московское царство проводило выборы гетманов в Украине во второй половине XVII века. Поэтому россияне продолжали действовать по наработанным "методичкам".

После Сионского Собора Картли-Кахетия превратилась в обычную российскую провинцию, разделенную на губернии, возглавляемые российскими военными. Династия Багратиони, вопреки обещаниям была детронизирована, а все противники аннексии высланы в Россию.

После этого генерал Цицианов начал методичное поглощение царств Западной Грузии. Его целью был выход к Черному морю. Самегрело, Гурия и в конце концов Имеретия одна за другой признали вассальную зависимость от Российской империи в течение 1803-1804 годов. Последний царь Имеретии Соломон II пытался организовать восстание против оккупантов, однако был арестован и отправлен в Россию. Он смог сбежать по дороге и закончил свою жизнь в эмиграции. Умер в турецком городе Трапезунде.

Патриотическое шествие на улицах Тбилиси Фото: Pexels

Интересно, что русские даже не рассматривали завоевание Грузии как нечто отдельное от их Кавказской кампании. Все эти процессы были элементами захвата полосы земли между Черным и Каспийским морями. Наконец в Гулистанском договоре (1813 г.), который ознаменовал завершение русско-персидской войны (1804-1813 гг.), персы признали за Российской империей всю территорию Кавказа, где грузинские территории подавались как часть перечня. Так были завершены формальные процедуры аннексии.

Так завершилось очередное завоевание, осуществленное Российской империей. Оно настолько напоминало завоевание Украины, что иногда, если заменить собственные названия, получалась та же история. Действительно в Петербурге действовали по написанным ранее и неоднократно проверенным сценариям. Вопрос только в одном: могли бы эти страны как-то избежать аннексии, даже если бы читали историю других своих товарищей по несчастью? Однако ответ на него теряется в пучинах исторических процессов.