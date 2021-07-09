Китайский Илон Маск. Как электрокар сделал миллиардером выходца из деревни без электричества

Автопром Поднебесной пополнился новинкой. Похоже, разгон до сотни километров менее, чем за 4 секунды и 1000 км пробега на одном заряде уже становится китайским стандартом. Хотя, мало кто из водителей использует и такой разгон, и такой пробег без заправки.

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Кстати, эта же новинка продается и без аккумулятора, потому что производитель построил уже более 160 станций быстрой замены батареи, которая происходит за 3 минуты. Имя компании — NIO.

[ + – ] Электрокар компании NIO

Основатель NIO Ли Бин, он же Уильям Ли – такой псевдоним он взял для общения с западным миром. Он первым среди китайских конкурентов сектора вывел свою компанию на Нью-Йоркскую фондовую биржу, сейчас его состояние, по оценке Forbes, – $6,7 млрд.

[ + – ] Основатель NIO Ли Бин, он же Уильям Ли

Уильям родился в 1974 году в деревушке, где и электричества не было. Школа, университет, первые стартапы, свой веб-хостинг, портал по продаже автомобилей BitAuto и первое размещение IPO на Нью-Йоркской бирже.

В 2014 г. на волне интереса к электромобилям он основал стартап NextEV, чтобы делать автомобили будущего. Позже название сменили на NIO.

[ + – ] На волне интереса к электромобилям Ли основал стартап NextEV, чтобы делать автомобили будущего. Позже название сменили на NIO.

Ли понимал, что для производства машин нужен капитал в несколько миллиардов долларов, и он начал встречаться с инвесторами. Уж не знаю, каким даром убеждения обладает Ли, но его партнерами стали Xiaomi, Baidu, Alibaba, Tencent — всего 56 инвесторов, вложивших $2 млрд.

В 2016 г. компания представила свой двухдверный спортивный автомобиль EP9 в галерее Saatchi в Лондоне, а позже шесть EP9 были проданы инвесторам за 2,5 млн фунтов каждый.

EP9 установил пять мировых рекордов скорости прохождения круга на гоночных трассах, в том числе на Северной петле Нюрбургринга в Германии.

[ + – ] Спортивный электроавтомобиль NIO ET7

[ + – ] В декабре 2017 г. NIO открыла прием заказов на свой первый электрический внедорожник ES8

В 2018 произошло размещение акций и привлечение ещё $1 млрд. В декабре 2017 г. NIO открыла прием заказов на свой первый электрический внедорожник ES8 с запасом хода 350 км по цене $65000. В 2018 началось производство внедорожника ES6 размерами поменьше, стоимостью от $50 000 и запасом хода от 410 км.

При этом, компания приносила одни убытки. В 2017 г. – более $770 млн, в 2018 г. – $1,4 млрд, в 2019 – $406 млн. Конкуренты дышали в спину. В 2019 в Китае работало 500 стартапов электромобилей. А Tesla начала строительство собственного завода в Китае.

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В конце 2019 г. NIO официально предупредила инвесторов, что в течение следующих 12 месяцев у нее попросту могут закончиться деньги и придется подавать на банкротство.

Но у сказки хороший конец. На помощь пришло государство. Точнее, местные госкомпании решили поддержать инноватора и выделили $1 млрд. Помощь подоспела вовремя.

В 2020-м дела пошли лучше, продажи выросли, NIO прошел сертификацию в Европе. Первые машины отправятся в конце этого (2021-го) года в Норвегию.

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