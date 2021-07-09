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Китайський Ілон Маск. Як електрокар зробив мільярдером вихідця із села без електрики

Засновник компанії NIO Лі Бін першим серед китайських виробників електрокарів вивів своє дітище на Нью-Йоркську фондову біржу, наразі його статки, за оцінкою Forbes, — $ 6,7 млрд.

Павло Себастьянович
Павло Себастьянович
Підприємець
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Автопром Піднебесної поповнився новинкою. Схоже, розгін до сотні кілометрів менш, ніж за 4 секунди і 1000 км пробігу на одному заряді вже стає китайським стандартом. Хоча мало хто з водіїв використовує і такий розгін, і такий пробіг без заправки.

До речі, ця ж новинка продається і без акумулятора, тому що виробник побудував уже понад 160 станцій швидкої заміни батареї, яка відбувається за 3 хвилини. Ім'я компанії — NIO.

Електрокар компанії NIO
Електрокар компанії NIO

Засновник NIO Лі Бін, він же Вільям Лі — такий псевдонім він узяв для спілкування із західним світом. Він першим серед китайських конкурентів сектору вивів свою компанію на Нью-Йоркську фондову біржу, наразі його статки, за оцінкою Forbes, — $ 6,7 млрд.

Засновник NIO Лі Бін, він же Вільям Лі
Засновник NIO Лі Бін, він же Вільям Лі

Вільям народився в 1974 році в селі, де й електрики не було. Школа, університет, перші стартапи, свій веб-хостинг, портал з продажу автомобілів BitAuto і перше розміщення IPO на Нью-Йоркській біржі.

У 2014 р на хвилі інтересу до електромобілів він заснував стартап NextEV, щоб робити автомобілі майбутнього. Пізніше назву змінили на NIO.

На хвилі інтересу до електромобілів Лі заснував стартап NextEV, щоб робити автомобілі майбутнього. Пізніше назву змінили на NIO.
На хвилі інтересу до електромобілів Лі заснував стартап NextEV, щоб робити автомобілі майбутнього. Пізніше назву змінили на NIO.

Лі розумів, що для виробництва машин потрібен капітал у кілька мільярдів доларів, і він почав зустрічатися з інвесторами. Уже не знаю, яким даром переконання володіє Лі, але його партнерами стали Xiaomi, Baidu, Alibaba, Tencent — усього 56 інвесторів, які вклали $ 2 млрд.

З 2016 року компанія представила свій дводверний спортивний автомобіль EP9 у галереї Saatchi в Лондоні, а пізніше шість EP9 були продані інвесторам за 2,5 млн фунтів кожен.

EP9 встановив п'ять світових рекордів швидкості проходження кола на трасах перегонів, у тому числі на Північній петлі Нюрбургринга в Німеччині.

Спортивний електроавтомобіль NIO ET7
Спортивний електроавтомобіль NIO ET7
У грудні 2017 р NIO відкрила прийом замовлень на свій перший електричний позашляховик ES8
У грудні 2017 р NIO відкрила прийом замовлень на свій перший електричний позашляховик ES8

У 2018 відбулося розміщення акцій і залучення ще $ 1 млрд. У грудні 2017 р NIO відкрила прийом замовлень на свій перший електричний позашляховик ES8 із запасом ходу 350 км за ціною $ 65000. У 2018 почалося виробництво позашляховика ES6 меншими розмірами, вартістю від $ 50 000 і запасом ходу від 410 км.

При цьому, компанія приносила одні збитки. У 2017 р. — понад $ 770 млн, у 2018-му — $ 1,4 млрд, у 2019 — $ 406 млн. Конкуренти дихали в спину. У 2019 в Китаї працювало 500 стартапів електромобілів. А Tesla почала будівництво власного заводу в Китаї.

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У кінці 2019 р NIO офіційно попередила інвесторів, що протягом наступних 12 місяців у неї просто можуть закінчитися гроші і доведеться подавати на банкрутство.

Але в казки хороший кінець. На допомогу прийшла держава. Точніше, місцеві держкомпанії вирішили підтримати інноватора і виділили $ 1 млрд. Допомога прийшла вчасно.

У 2020-му справи пішли краще, продажі виросли, NIO пройшов сертифікацію в Європі. Перші машини відправляться в кінці цього (2021-го) року в Норвегію.

Першоджерело.