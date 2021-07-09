Китайський Ілон Маск. Як електрокар зробив мільярдером вихідця із села без електрики

Автопром Піднебесної поповнився новинкою. Схоже, розгін до сотні кілометрів менш, ніж за 4 секунди і 1000 км пробігу на одному заряді вже стає китайським стандартом. Хоча мало хто з водіїв використовує і такий розгін, і такий пробіг без заправки.

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До речі, ця ж новинка продається і без акумулятора, тому що виробник побудував уже понад 160 станцій швидкої заміни батареї, яка відбувається за 3 хвилини. Ім'я компанії — NIO.

[ + – ] Електрокар компанії NIO

Засновник NIO Лі Бін, він же Вільям Лі — такий псевдонім він узяв для спілкування із західним світом. Він першим серед китайських конкурентів сектору вивів свою компанію на Нью-Йоркську фондову біржу, наразі його статки, за оцінкою Forbes, — $ 6,7 млрд.

[ + – ] Засновник NIO Лі Бін, він же Вільям Лі

Вільям народився в 1974 році в селі, де й електрики не було. Школа, університет, перші стартапи, свій веб-хостинг, портал з продажу автомобілів BitAuto і перше розміщення IPO на Нью-Йоркській біржі.

У 2014 р на хвилі інтересу до електромобілів він заснував стартап NextEV, щоб робити автомобілі майбутнього. Пізніше назву змінили на NIO.

[ + – ] На хвилі інтересу до електромобілів Лі заснував стартап NextEV, щоб робити автомобілі майбутнього. Пізніше назву змінили на NIO.

Лі розумів, що для виробництва машин потрібен капітал у кілька мільярдів доларів, і він почав зустрічатися з інвесторами. Уже не знаю, яким даром переконання володіє Лі, але його партнерами стали Xiaomi, Baidu, Alibaba, Tencent — усього 56 інвесторів, які вклали $ 2 млрд.

З 2016 року компанія представила свій дводверний спортивний автомобіль EP9 у галереї Saatchi в Лондоні, а пізніше шість EP9 були продані інвесторам за 2,5 млн фунтів кожен.

EP9 встановив п'ять світових рекордів швидкості проходження кола на трасах перегонів, у тому числі на Північній петлі Нюрбургринга в Німеччині.

[ + – ] Спортивний електроавтомобіль NIO ET7

[ + – ] У грудні 2017 р NIO відкрила прийом замовлень на свій перший електричний позашляховик ES8

У 2018 відбулося розміщення акцій і залучення ще $ 1 млрд. У грудні 2017 р NIO відкрила прийом замовлень на свій перший електричний позашляховик ES8 із запасом ходу 350 км за ціною $ 65000. У 2018 почалося виробництво позашляховика ES6 меншими розмірами, вартістю від $ 50 000 і запасом ходу від 410 км.

При цьому, компанія приносила одні збитки. У 2017 р. — понад $ 770 млн, у 2018-му — $ 1,4 млрд, у 2019 — $ 406 млн. Конкуренти дихали в спину. У 2019 в Китаї працювало 500 стартапів електромобілів. А Tesla почала будівництво власного заводу в Китаї.

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У кінці 2019 р NIO офіційно попередила інвесторів, що протягом наступних 12 місяців у неї просто можуть закінчитися гроші і доведеться подавати на банкрутство.

Але в казки хороший кінець. На допомогу прийшла держава. Точніше, місцеві держкомпанії вирішили підтримати інноватора і виділили $ 1 млрд. Допомога прийшла вчасно.

У 2020-му справи пішли краще, продажі виросли, NIO пройшов сертифікацію в Європі. Перші машини відправляться в кінці цього (2021-го) року в Норвегію.

Першоджерело.