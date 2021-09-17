"Трое из ларца". Хто винен в українській бідності і чому віз реформ і нині там

Хто винен у тому, що сьогодні, у XXI столітті, за даними ООН більше половини українців — 19 мільйонів чоловік — живуть у бідності? У чиїх руках це — виправити ситуацію? Що за рятівник повинен спуститися на землю?

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Ніяких чудес чекати не треба. Усе в тих же руках, що все, завжди і всюди. Ні, не в божих. Три перші особи відповідають за те, наскільки багато чи бідно живуть громадяни країни — президент, прем'єр, міністр фінансів.

Сім післямайданних років нам розповідають про покращення. І корупцію перемогли остаточно, і судову реформу провели. І що?

Два президенти — Порошенко і Зеленський створюють видимість боротьби з кимось у суддівському корпусі. Перемогти суддівську мафію неможливо. На кожен крок вперед там відкотять на три назад. Прем'єри — від Арсенюка і Гройсмана до Гончарука і Шмигаля розповідають, як треба управляти країною. Які успіхи, панове?

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Учора Шмигаль розповідав про програму Дія, у якій можна розмитнювати машинки. Машинки, Карл! Цілий прем'єр!

Я вам зараз розповім, чим повинен займатися прем'єр. У нашого одвічного північного суперника є такий проект, називається ЗПГ "Ямал". За полярним колом побудували станцію скрапленого газу. Тому що там -80, а для скраплення потрібно -120, тобто додати треба всього -40.

Здавалося б, а як і куди звідти цей газ возити? Росіяни замовили в Південної Кореї 16 криголамів-газовозів. Повторю прописом: шістнадцять криголамів-газовозів, щоб возити і на Захід, і на Схід скраплений газ.

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У проект вклалися і французи, і японці, вартість проекту 40 млрд доларів. Ось якого роду рівня проєктами повинен займатися прем'єр! А не в машинки гратися.

Скільки там у Росії вже побудовано іноземними інвесторами автомобільних заводів? У машинки там граються по-іншому — автозаводів понад двадцять. У 2020 році в Росію прийшло 24% ВВП прямих іноземних інвестицій, в Україну 7,5% (WTF?). 24% від їхнього ВВП і 7,5% від нашого.

Нагадаю, що в Порошенка та Яценюка на двох у парламенті була більшість. Могли ухвалити будь-які закони, створити будь-які умови. І що? Пшик! Це і є перші і прямі винуватці бідності великої частини українців.

У Зеленського з Гончаруком-Шмигалем теж монобільшість у парламенті! Міняй у країні все, що хочеш! Хоч Конституцію міняй. І що? Такий же пшик! У машинки грають.

Крім президента і прем'єра, не можу не зазначити третю ключову фігуру винуватця — міністра фінансів. Саме ця людина відповідає за податкову і митну політику. Саме ця людина може як підняти країну в рейтингу економічної свободи на перші місця, так і опустити її туди, де ми зараз.

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Від Яресько до Марченка — усі вони винні в бідності наших співгромадян. Усі вони блокували економічні реформи — і податкову, і дерегуляцію, і створення фондового ринку.

Мені дивно, як президент, прем'єр чи міністр фінансів України можуть виступати десь у Давосі, в Європарламенті, або на зустрічах з іноземними послами. Так, я б крізь землю провалився, якби займав таку посаду, а за моєю спиною було 19 мільйонів нещасних, бідних людей, змушених весь свій невеликий прибуток віддавати на їжу, комуналку і податки. Позорище!

Шмигаль написав Стратегію-2030, яку ухвалили, до речі, у Кабміні. Тільки жодного кроку в бік виконання стратегії не зроблено. Сьогодні в Україні економікою керує Гетманцев! Ноу-хау, до речі, українське. Прем'єр і міністр фінансів самоусунулися від економіки, усе віддали на відкуп податковому консультанту. Який результат? Пенсія 1800 грн, а зарплата судді Вовка 312 000 грн.

Ось і весь результат залишкового покращення.

Але знаєте, що найстрашніше? Не те, що в них не вийшло. А те, що вони і не прагнули! Ні в кого з них не було навіть наміру, не було ніяких ідей, як витягнути з бідності свій народ! Ось що жахливо!

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