Внутрішній ворог. Як армія непотрібних чиновників гальмує розвиток країни й економічне зростання

Послухав інтервʼю економічного радника президента Олега Устенка. Почув про курс на боротьбу з "Північним потоком-2" і про вимогу від Німеччини компенсації за те, що ті вирішили купувати газ дешевше. Боротися будуть до кінця, тобто до того моменту, коли по трубах "Північного потоку-2" піде газ. Це коли у нас під ногами мільярди кубів газу. Але глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що через 10-15 років газ нікому не буде потрібен. (Для довідки — Китай збільшив споживання газу втричі за останні 10 років, чогось китайці не знають).

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Далі йшлося про бідність. Устенко повторив дурість, сказану колись головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, що висока зарплата окремих менеджерів не впливає на рівень життя в цілому. Хочу цей момент оскаржити. Оскільки в нас вітренок-коболевців не кілька, а армія, як мінімум, із 100 тисяч чаферів.

Ми всі памʼятаємо, що в нас держпідприємств 3 500 штук. За минулий рік вони показали збиток 50 млрд грн. Але ж на кожному з них є свій Коболєв, і, напевно, якийсь менеджмент, якісь наглядові ради. Славетна Державна зернова корпорація рік за роком демонструє збитки.

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Уже всі забули, що нею колись керував Роман Насіров, що там розікрали китайські три мільярди доларів. А скільки 3 500 держпідприємств набрали кредитів під гарантії держави? А скільки в їхньому користуванні землі, приміщень, обладнання, яке зараз використовується в цілях особистого збагачення? Я думаю, ця сума перевищить бюджет Пенсійного фонду України.

А що із 60% банківського сектору, який перебуває в руках держави?

Хтось уявляє, які зарплати в наглядових радах держбанків? У менеджменту держбанків? А відповідальності ніякої немає. І kpi ніяких немає.

Дійсно, а для чого потрібен державний банк? Тільки для одного — збагачення себе банківським Коболевим.

Нещодавно нам стало відомо, що в Держпродспоживслужбі працює 10 000 осіб. Служба, яка не приносить ніякої користі для країни, і ніякої відповідальності за руйнування бізнесів, доль, життів, як і інші контролювальні органи.

Армія непотрібних чиновників розʼїдає, як іржа, країну зсередини. І кожен із них одночасно одну руку запускає в бюджет, іншу — в кишеню приватного сектора. У такій ситуації ніяке економічне зростання неможливе. Можна тільки гойдатися на хвилях світової конʼюнктури, світової інфляції.

Мінфін ніколи не публікує дані за бюджетними програмами. Розпорядники бюджету в цьому році попросили на своє безбідне існування 600 млрд грн. Хто знає, скільки їм дали.

МЕРТ ніколи не публікує, які держпідприємства який збиток/шкоду принесли державі. Ми тільки знаємо, що їх 3,5 тисячі штук, і в кожного, напевно, є директор із захмарною зарплатою. Приблизний збиток держпідприємств за минулий рік 50 млрд грн.

Але Гетманцев вважає, що "податки повинні платити всі", в сенсі ФОПи й усі інші кріпаки, яких потрібно амністувати. Адже збиток держпідприємств і бюджетні програми треба чимось покривати…

Також Олег Устенко вважає, що країна повинна рухатися в бік лібералізації, і що податки повинні знижуватися. Але незрозуміло — чому не йде, і чому не знижуються? Не можна рухатися одночасно в сторони свободи і несвободи. Потрібно вибрати.

Нове, що я почув від Устенка — це те, що Зеленський хоче домогтися економічного зростання (?!) Серйозно? Два роки репресій проти підприємництва — постраждали всі, від мікробізнесу до найбільших, а він хоче економічного зростання? Тоді женіть в шию Гетманцева. Гетманцев — це про застій.

Першоджерело.