Внутренний враг. Как армия бесполезных чиновников тормозит развитие страны и экономический рост

Послушал интервью экономического советника президента Олега Устенко. Услышал про курс на борьбу с "Северным потоком-2" и про требование от Германии компенсации за то, что те решили покупать газ дешевле. Бороться будут до конца, т.е. до того момента, когда по трубам "Северного потока-2" пойдёт газ. Это когда у нас под ногами миллиарды кубов газа. Но глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что через 10-15 лет газ никому не будет нужен. (Для справки — Китай увеличил потребление газа в три раза за последние 10 лет, чего-то китайцы не знают).

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Далее речь зашла о бедности. Устенко повторил глупость, сказанную когда-то главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, что высокая зарплата отдельных менеджеров не влияет на уровень жизни в целом. Хочу этот момент оспорить. Поскольку у нас витренок-коболевых не несколько, а армия, как минимум, из 100 тысяч нахлебников.

Мы все помним, что у нас госпредприятий 3500 штук. За прошлый год они показали убыток 50 млрд грн. а ведь на каждом из них есть свой коболев, и, наверное, какой-то менеджмент, какие-то набсоветы. Славнозвісна Державна Зернова Корпорація год за годом демонстрирует убытки.

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Уже все забыли, что ей когда-то руководил Роман Насиров, что там разворовали китайские три миллиарда долларов. А сколько 3500 госпредприятий набрали кредитов под гарантии государства? А сколько в их пользовании земли, помещений, оборудования, которое сейчас используется в целях личного обогащение? Я думаю, эта сумма превысит бюджет Пенсионного фонда Украины.

А что с 60% банковского сектора, который находится в руках государства?

Кто-то представляет, какие зарплаты в набсоветах госбанков? У менеджмента госбанков? А ответственности никой нет. И kpi никаких нет.

Действительно, а для чего нужен государственный банк? Только для одного — обогащаться банковским коболевым.

Недавно нам стало известно, что в Госпродпотребслужбе работает 10 000 человек. Служба, которая не несет никакой пользы для страны, и никакой ответственности за разрушение бизнесов, судеб, жизней, как и другие контролирующие органы.

Армия ненужных чиновников разъедает, как ржавчина, страну изнутри. И каждый из них одновременно одну руку запускает в бюджет, другую — в карман частного сектора. В такой ситуации никакой экономический рост невозможен. Возможно только качаться на волнах мировой конъюнктуры, мировой инфляции.

Минфин никогда не публикует данные по бюджетным программам. Распорядители бюджета в этом году попросили на своё безбедное существование 600 млрд грн. Кто знает, сколько им дали.

МЭРТ никогда не публикует, какие госпредприятия какой убыток/ущерб принесли государству. Мы только знаем, что их 3,5 тысячи штук, и у каждого, наверно, есть директор с заоблачной зарплатой. Примерный убыток госпредприятий за прошлый год 50 млрд грн.

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Но Гетманцев считает, что "налоги должны платить все", в смысле ФОПы и все остальные крепостные, которых нужно амнистировать. Ведь убыток госпредприятий и бюджетные программы надо чем-то покрывать…

Также Олег Устенко считает, что страна должна двигаться в сторону либерализации, и что налоги должны снижаться. Но непонятно — почему не идёт, и почему не снижаются? Нельзя двигаться одновременно в стороны свободи и несвободы. Нужно выбрать.

Новое, что я услышал от Устенко — это то, что Зеленский хочет добиться экономического роста (?!) Серьезно? Два года репрессий против предпринимательства — пострадали все, от микробизнеса до самых крупных, а он хочет экономический рост? Тогда гоните в шею Гетманцева. Гетманцев — это про застой.

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