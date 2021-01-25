Самый главный олигарх. Почему в Украине нужно реформировать госаппарат, а не народ

Привыкли мы ругать олигархов и олигархический консенсус. Создается впечатление, что это главная беда Украины. Не знаю, как к вам, но ко мне ни один олигарх с проверкой не приходил. И на тысячи предприятий приходят не олигархи, а трудовые, пожарные и эко-инспекторы.

Письма счастья рассылают не олигархи, а налоговая служба. Скрутками и контрабандными потоками торгуют не олигархи, а, опять же, чиновники.

Судебными решениями торгуют не Коломойский с Ахметовым, а тысячи судей и прокуроров. ФОПов вывели не протесты не олигархи. КИКи и БЕПСы, "вина" и "дiлова мета" придуманы и приняты не олигархами. Так, может, мы не там ищем виноватого? И, если диагноз поставлен неверно — может, потому и лекарство трудно найти?

Говорят — олигархи правят Украиной. Кто конкретно управляет МВД? Кто из олигархов звонит Авакову и указывает, как распорядиться бюджетом в 100 млрд? Кто конкретно управляет Пенсионным Фондом и Минсоцем? Кто звонит Тарану и указывает, как потратить 100 млрд, выделенные на ВСУ? Кто подает бюджетные программы в Минфин, олигархи? Кто руководит генералами СБУ? Прокурорами? Судьями? Черными нотариусами и реестрами? Геокадастром? И где, вообще, тут олигархи?

На что конкретно они влияют? Они решают свои финансовые вопросы только через госаппарат. Госаппарат с них собирает ренту точно также, как со всего населения. Не Пинчук и не Ахметов приходят ко мне с проверками, не Порошенко мне присылает письма счастья из налоговой, не Фирташ торгует уголовным делами и судебными решениями, не Бойко саботирует реформы в армии.

Даже цены на газ не они устанавливают. Конечно, они в доле многих процессов, но не от них зависит наша жизнь. Да, они богаты и влиятельны, но не влиятельнее какого-то областного прокурора или мэра крупного города.

Самый главный олигарх в нашей стране — госаппарат. Госаппарат в каждой стране самый сильный игрок. Каждый шаг, каждый импульс, каждое намерение — расширение полномочий и увеличение финансирования. Все под себя. Собирает ренту и с пересичных, и с олигархов.

Тем не менее, многие люди в Украине все равно считают, что именно олигархи влияют на их жизнь. Попробую зайти с другой стороны.

Качество госаппарата в Украине такое, что на него может, в той или иной степени, на том или ином уровне, повлиять любой гражданин.

Можно дать взятку судье и купить его решение. Можно дать взятку прокурору и натравить его на конкурента. Можно дать взятку голове сельсовета и приватизировать участок земли. Можно дать взятку группе депутатов горсовета и пробить для себя спецусловия в строительстве. Можно пролоббировать правки в закон и создать сертификационный центр, мимо которого не может пройти ни один импортный автомобиль и ни одна единица импортного медоборудования.

И эти возможности созданы не для пяти олигархов, а для любого, кто обладает деньгами и фантазией.

Существует огромный спектр возможностей влиять на госаппарат. И олигархи — лишь видимая и удобная для коммуникации часть тех, кто влияет на государство.

Вопрос в том, как это влияет на жизнь украинцев? Кто создает условия повседневной жизни?

Это не олигархи протащили тотальную фискализацию, это придумали чиновники, а поддержали средние бизнесмены. И все другие антирыночные ограничения Гетманцева пролоббировали не олигархи.

Конечно, олигархи существуют. Но меня лично интересует другой вопрос — что конкретно сдерживает развитие страны? Что конкретно сдерживает рост экономики? Что сдерживает рост предприятий? Что сдерживает рост количества новых предприятий и количества рабочих мест? Почему Украина не может развиваться с той же скоростью, с какой развивались ныне успешные страны?

Инновация — это идея плюс возможность реализации. Идей у нас полно, украинцы очень креативны, а вот с реализацией хуже. Она зависит от условий ведения бизнеса. А условия создает кто?

Я предлагаю взглянуть на проблему экономической отсталости Украины вот с этой стороны — что мешает миллионам предпринимателей быть активнее? Что мешает инвестициям, росту количества предприятий и рабочих мест? Что заставляет украинцев уезжать из страны?

Если вы спросите об этом предпринимателей — никто из них не скажет, что им мешают олигархи. Предприниматели зажаты со всех сторон условиями ведения бизнеса, сформированными чиновниками. Т.е. условия жизни в стране прописаны чиновниками удобно для самих себя, но неудобно для граждан.

После развала СССР в руках украинской бюрократии и партноменклатуры появилась часть национального богатства СССР, которую они энергично начали превращать в личное богатство.

Предприимчивые, беспринципные, жуликоватые повалили в госаппарат, который за последние 30 лет распух от 50 тыс человек до 300 тысяч. Росло не только количество чиновников, но и финансирование, и полномочия.

Страна стала на рельсы капитализма, но структура госаппарата осталась прежней. И поскольку функции управления хозяйством уже отпали, то госаппарат перестроился на бурную имитационную деятельность, не приносящую никакой пользы гражданам страны. Деятельность, целью которой стало личное обогащение.

Отличительная особенность сословного устройства — абсолютная безнаказанность, круговая порука.

И, вот именно это устройство государственной машины и сдерживает развитие Украины, сдерживает экономический рост, рост количества предприятий и рабочих мест.

И, соответственно, сдерживает рост благосостояния граждан. А благосостояние бюрократии непрерывно растет.

Госаппарат — самая могущественная сила в стране. И в Украине, и в США, и в Китае. И качество этого аппарата влияет на то, будет ли страна развиваться, богатеть, либо богатеть будет только сам госаппарат и те, кто купил себе право богатеть.

Конечно, я не отрицаю и возможность разбогатеть в Украине честно, не связываясь с госаппаратом. Но, даже в "честном бою" мы проигрываем соседям — отечественные системы отчетности, регулирования, кредитования проигрывают соседним странам, куда и устремляются наши граждане, избавляясь от удушающей хватки госаппарата.

Думаю, об олигархах уезжающие граждане вспоминают только, когда включают украинские СМИ. А там везде страшные олигархи. И, конечно же, "плохой народец", недооценивающий вред, наносимый олигархами.

Если сегодня исчезнут Коломойский и Медведчук — ничего не изменится в нашей жизни. А, если исчезнет половина госаппарата — это сразу почувствуют и люди, и экономика.

Глава налогового комитета, министр соцполитики, начальники налоговой и таможни, премьер, президент за последний год нанесли удары по экономике, по своим гражданам более болезненные, чем все олигархи вместе взятые.

Суммарный доход чиновников, включающий и дерибан земель и госсобственности, и участие в управлении нацбогатством, и воровство прямо из бюджета, и вымогательство c граждан — этот коллективный олигарх даст фору любому отдельному олигарху.

Поэтому, опять же, на мой взгляд, любая реформа должна начинаться с госаппарата. С его сокращения и лишения его избыточных полномочий. С увеличения ответственности чиновников за произвол и за бездействие. С четких критериев эффективности.

Яркий пример — налоговая милиция, работающая на свой карман, ликвидацию которой обещают уже лет 15. И, опять же, не олигархи продлевают жизнь налоговой милиции, а молодые чиновники, удачно вписавшиеся в систему.

Олигархи имеют то влияние на политику страны, которое им предоставляет госаппарат. Законодательная, исполнительная, судебная ветви власти продают услуги и должности, таково качество нашего госаппарата.

Госаппарат — то место, где принимаются ключевые для страны и для олигархов решения. Если бы госаппарат был вторичен и не имел значения, для чего тогда туда отправлять своих? Именно госаппарат должен стать главной точкой приложения сил реформаторов.

Для роста благосостояния людей, для роста количества предприятий и рабочих мест, для роста экономики и национального богатства необходимо "сбросить эти цепи", извините за пафос, убрать чиновников, контролеров, регуляторов из жизни рядового гражданина, из жизни предпринимателя.

Хватит реформировать народ, нужно реформировать госаппарат.

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Публикуется с согласия автора.