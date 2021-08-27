Дна нет. Кто зарабатывает на украинском кризисе и есть ли из него выход

Есть ли дно?

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Сейчас модно говорить о том, что Украина достигла дна, хуже уже некуда, поэтому у нас нет другого выхода, как двигаться в сторону улучшения. Ну, в смысле, мы такие бедные, что беднее быть не может, и теперь движение возможно только в сторону покращення.

Также модно говорить и о том, что сейчас система сама рухнет, все развалится, и у страны не будет другого пути, кроме как к процветанию.

У меня для вас плохая новость — падать можно бесконечно. Дна не существует. Вам ведь рассказывают сегодня про повышение средней заработной платы? Рассказывают. И она действительно растет. В долларовом эквиваленте.

Но на эту выросшую зарплату вы купить можете меньше, чем на ту низкую 7 лет назад. Т.е. увеличив ВВП, увеличив среднюю зарплату, первые лица постмайданной страны уронили наше благосостояние еще ниже, чем оно было до Майдана.

Нет такой точки падения, когда хуже уже невозможно. Потому что в обществе всегда есть люди, которые зарабатывают на этом падении, на беззаконии, на вседозволенности.

На обесценивании гривны, на укреплении гривны, на размещении евробондов, на захвате черноземов, на убытках госпредприятий, на прибыли госпредприятий, на военном имуществе, на добыче содержимого недр.

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Кто-то ведь сеет и пашет и зарабатывает на общественной собственности. В минобороны 400 000 га, в минагро 400 000 га… Пашут. В недрах Украины по разным подсчетам от 2 до 11 трлн долларов ископаемых, и кто-то сегодня это добывает и зарабатывает на этом.

Землю можно использовать бесконечно. Разрабатывать недра можно лет 100, а может и 1000. Поэтому дна нет.

Вот в таком состоянии, когда часть общества, которой доверено управление страной, пользуется общественным благом с целью личного обогащения — государство Украина будет падать, показывая при этом рост чуть ниже инфляции.

Просто посмотрите на лица управляющих госсобственностью, послушайте их речи — они похожи на страдающих от падения?

Госаппарат будет зарабатывать на наших ресурсах, на наших недрах, на нашей общественной собственности бесконечно. Уедут украинцы, приедут пакистанцы и афганцы. Уедут пакистанцы — приедут китайские роботы. А госаппарат всегда будет на этом зарабатывать.

Виноваты будут олигархи, Россия, Америка, Китай, отсталый народец, а госаппарат будет на всем зарабатывать. Дна нет.

Сегодня госаппарат — это инструмент личного обогащения первых лиц страны и их окружения. Инструмент личного обогащения чиновничьих сословий. Пока госаппарат не будет преобразован в инструмент преодоления бедности, в инструмент достижения всеобщего процветания — Украина будет падать.

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Падение может продолжаться бесконечно, пока к управлению страной не придут люди, цель которых это падение остановить. Цель которых — направить использование общественных ресурсов на повышение благосостояния беднейших слоев населения.

Это тот первый минимальный шаг, который должны сделать люди, пришедшие к власти — обеспечить рядовым гражданам безбедное существование только за счет изменения управления природными ресурсами и госсобственностью.

Ну, а экономическая политика, способная удвоить и утроить ВВП — это отдельный разговор.

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