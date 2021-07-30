Реформы вместо бомбы. Почему отказ от ядерного статуса Украины не был ошибкой

Про ядерное оружие. Молодые люди рассуждают сегодня о том, что было бы неплохо иметь ядерное оружие, и тогда мы бы жили совершенно по-другому. Позиция эта говорит о том, что сегодняшние молодые "ястребы" совершенно не помнят в силу возраста время распада СССР.

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Оставим в стороне разруху в стране, где невозможно было поддерживать не только ядерное оружие, но и производить колбасу. Я служил в армии в середине 80-х, армии у нас не было уже тогда. А в конце 80-х и начале 90-х не только военная сфера, но вся экономика показала свою полную несостоятельность.

В этом все убедились не только глядя на пустые прилавки, но еще по одной причине — СССР открыл свое общество, свое инфопространство для западного мира.

Мы увидели не только видеомагнитофоны и кино про американский образ жизни, но и персональные компьютеры, а позже и мобильные телефоны, как свидетельство полного краха не только в производстве колбасы, но и краха образа жизни, краха советской системы. Политики откалывающихся от СССР республик хотели отказаться от наследия совка.

Это же был "конец истории", т.е. полная победа западного образа жизни. И ради этого образа жизни политики были готовы просто слушаться Запад. А Запад хотел понизить риски и уменьшить количество стран, владеющих ядерным оружием.

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В 1990 году, еще в составе СССР, Украина приняла декларацию о суверенитете, куда руховцы-прозападники настояли внести два пункта — нейтральности и безьядерности. Еще раз — не кто-то нам навязал, а мы сами взяли на себя обязанность быть нейтральными, внеблоковыми, безьядерными.

Запад подхватил эту волну и объявил, что он признАет независимость республик Украина и Беларусь только после того, как они откажутся от ядерного оружия. Будапештский меморандум охранял нашу независимость и неприкосновенность на условии нашей нейтральности.

[ + – ] Будапештский меморандум охранял нашу независимость и неприкосновенность на условии нашей нейтральности. На снимке президенты Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук в Будапеште.

Вот это надо понять — ни общество, ни политики уже не верили в какие-то военные угрозы, потому что железный занавес рухнул, противостояние СССР-США прекратилось, зачем это ядерное оружие нужно? С кем воевать? Зачем нам ракеты?

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Украина заключила с НАТО соглашение "Партнерство ради мира" в феврале 1994 года, а в декабре 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Над текстом в течение 1994 года работали представители трех стран — Украина, Россия, США.

И никто не был против мира и партнерства. Что же случилось дальше?

Читаем Википедию "В 2005 году после Оранжевой революции и прихода к власти президента Виктора Ющенко сотрудничество с НАТО приобрело формат "Ускоренного диалога", который призван был стать первым шагом на пути вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора. В начале 2008 года Альянс получил письмо за подписями президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО".

Другими словами, Украина в этот момент, взяв курс на евроатлантическую интеграцию, прекратила/утратила свой нейтральный статус, свою внеблоковость. Руководители Украины своими руками разорвали Будапештский меморандум и утратили гарантии нашей безопасности со стороны, как США, так и России.

Это же делал и Янукович, чтобы шантажировать Россию по газовым вопросам. А Будапештский меморандум и свою внеблоковость украинские президенты вспоминали и доставали во время Тузлы и потери Крыма.

Нам всем, стоявшим на оранжевом майдане, и на майдане 2013/2014 это все нравилось, поскольку мы все хотели жить, как в Европе. Кто там вникал в какую-то нейтральность и внеблоковость? Кто там слушал НАТО и Россию о том, что они оба против вступления Украины в НАТО?

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Меркель заявляла "Пока ваше членство в НАТО будет нам угрожать больше, чем ваше нечленство, мы будем выступать против".

Теперь вопрос — что было бы в случае сохранения ядерного оружия в Украине? Во-первых, Запад не принял бы нашу независимость. Во-вторых, технически, обслуживая ядерное оружие, мы были бы навсегда привязаны к России. Поэтому жалеть о том, что произошло, бессмысленно.

Так что же нам делать? Что делать нам, выбравшим путь в ЕС и НАТО? Точнее, что делать украинским политикам, украинскому госаппарату в сложившейся обстановке?

Ответ прост, как и большинство ответов на сложные вопросы: нужно становиться этим самым Западом, этой самой либеральной демократией.

Скучно, правда? Нужны экономическая свобода и верховенство права, нужно обуздывать чиновничество, уничтожать сословную организацию, свои привилегии, свои источники богатства. А это, как заявил американец Блинкен, около 40 млрд долларов в год. Так может ли госаппарат отказаться от такого жирного пирога?

А что делает вместо реформ наш госаппарат? Об этом нам рассказал пан Арахамия — мы будем шантажировать весь мир своей голой задницей, своими десятками миллионов нищих людей, угрозой со стороны России, но не сдадим своих прокуроров, судей, свою держпродспоживслужбу, свою держпрацю и еще тысячи подобных кормушек, образующих материальную основу неэффективного феодально-сословного госаппарата.

Кормите нас, содержите нас, защищайте нас, а то мы бомбу сделаем!

Вот такой детский сад пришел к руководству нашей страной, придется Западу потерпеть до следующих выборов.

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