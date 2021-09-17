Трое из ларца. Кто виноват в украинской бедности и почему воз реформ и ныне там

Кто виноват в том, что сегодня, в XXI веке, по данным ООН более половины украинцев — 19 миллионов человек — живут в бедности? В чьих руках это — исправить ситуацию? Что за спаситель должен спуститься на землю?

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Никаких чудес ждать не надо. Все в тех же руках, что все, всегда и везде. Нет, не в божьих. Три первых лица отвечают за то, насколько богато или бедно живут граждане страны — президент, премьер, министр финансов.

Семь послемайданных лет нам рассказывают про покращення. И коррупцию победили остаточно, и судебную реформу провели. И что?

Два президента — Порошенко и Зеленский создают видимость борьбы с кем-то в судейском корпусе. Победить судейскую мафию невозможно. На каждый шаг вперед там откатят на три назад. Премьеры — от Арсенюка и Гройсмана и до Гончарука и Шмыгаля рассказывают, как надо управлять страной. Какие успехи, господа?

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Вчера Шмыгаль рассказывал о приложении Дия, в котором можно растамаживать машинки. Машинки, Карл! Целый премьер!

Я вам сейчас расскажу, чем должен заниматься премьер. У нашего извечного северного соперника есть такой проект, называется СПГ "Ямал". За полярным кругом построили станцию сжиженного газа. Потому что там -80, а для сжижения нужно -120, т.е. добавить надо всего -40.

Казалось бы, а как и куда оттуда этот газ возить? Россияне заказали в Южной Корее 16 ледоколов-газовозов. Повторю прописью: шестнадцать ледоколов-газовозов, чтобы возить и на Запад, и на Восток сжиженный газ.

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В проект вложились и французы и японцы, стоимость проекта 40 млрд долларов. Вот какого рода по уровню проектами должен заниматься премьер! А не в машинки играться.

Сколько там в России уже построено иностранными инвесторами автомобильных заводов? В машинки там играют по-другому — автозаводов больше двадцати. В 2020 году в Россию пришло 24% ВВП прямых иностранных инвестиций, в Украину 7,5% (WTF?). 24% от их ВВП, и 7,5% от нашего.

Напомню, что у Порошенко и Яценюка на двоих в парламенте было большинство. Могли принять какие угодно законы, создать какие угодно условия. И что? Пшик! Это и есть первые и прямые виновники бедности большой части украинцев.

У Зеленского с Гончаруком-Шмыгалем тоже монобольшинство в парламенте! Меняй в стране все, что хочешь! Хоть Конституцию меняй. И что? Такой же пшик! В машинки играют.

Кроме президента и премьера не могу не отметить третью ключевую фигуру виновника — министра финансов. Именно этот человек отвечает за налоговую и таможенную политику. Именно этот человек может как поднять страну в рейтинге экономической свободы на первые места, так и опустить ее туда, где мы сейчас находимся.

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От Яресько до Марченко — все они виновны в бедности наших сограждан. Все они блокировали экономические реформы — и налоговую, и дерегуляцию, и создание фондового рынка.

Мне удивительно, как президент, премьер или министр финансов Украины могут выступать где-то в Давосе, в Европарламенте, или на встречах с иностранными послами. Да я бы сквозь землю провалился, если бы занимал такой пост, а за моей спиной было 19 миллионов несчастных, бедных людей, вынужденных весь свой небольшой доход отдавать на еду, коммуналку и налоги. Позорище!

Шмыгалю написали Стратегию-2030, которую приняли, кстати, на Кабмине. Только ни одного шага в сторону выполнения стратегии не сделано. Сегодня в Украине экономикой управляет Гетманцев! Ноу-хау, кстати, украинское. Премьер и министр финансов самоустранились от экономики, все отдали на откуп налоговому консультанту. Какой результат? Пенсия 1800 грн, а зарплата судьи Вовка 312 000 грн.

Вот и весь результат остаточного покращення.

Но знаете, что самое страшное? Не то, что у них не получилось. А то, что они и не стремились! Ни у кого из них не было даже намерения, не было никаких идей, как вытащить из бедности свой народ! Вот что ужасно!

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