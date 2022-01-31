Когда насилие — норма. Что общего у расстрела в Днепре и полицейского произвола на протестах ФОПов

Недавнее убийство в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев, точно так же, как и полицейское насилие во время протестов ФОПов, говорят только об одном — в силовых структурах не ведется никакой системной работы по реформированию самих правовых основ существования этих органов. Для чего существуют? Кому служат?

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Личный состав полиции выходит на протесты, как на драку. Стенка на стенку. Никто не обучает полицейских, что они не бандиты, вышедшие против бандитов, что они не имеют права никого избивать, особенно, если человек безоружен и не оказывает сопротивления. Если человек уже лежит. Если уже ведут его к автозаку.

В полиции личный состав натаскивают на протестующих граждан, как на зверя. Никто не объясняет полицейскому, где предел его полномочий. Помните стоящих на снегу на коленях протестантов Саакашвили? А Майдан 2013/2014? Людей бросали в автозаки, а в райотделы привозили искалеченные переломанные тела.

Во время моей службы во времена СССР в 80-х прошлого века у нас тоже была дедовщина, но офицеры никогда не принимали участия в унижении солдат. Также работала правовая защита. При мне в армии нескольких дедов отправили в дисциплинарный батальон (аналог тюрьмы в армии).

При мне следователи нашли убийцу, который насиловал и убивал женщин, приезжающих к военнослужащим. Т.е. тогда, в советское время, была слабая, но хоть какая-то защита от беспредела.

Но слушая свидетельства о происходящем в Нацгвардии сегодня, я вижу, что там есть и дедовщина, и офицеры-преступники, и при этом нет никакой правовой защиты.

Где там наши славные военные звезды-прокуроры? Все жалобы военнослужащих возвращались к тем, на кого они жаловались. Т.е. власть Порошенко/Зеленского абсолютно не озабочена происходящим в силовых структурах, и такие расстрелы, избиения будут продолжаться. Будут вылазить на поверхность все новые и новые случаи.

Это пороховая бочка, которая рано или поздно рванет.

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