Экономика патриотизма. Смогут ли Гетьманцев и Шмыгаль жить по-новому?

Гетманцеву и Шмыгалю прикажут жить по-новому.

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После мюнхенской речи президента Зеленского фейсбук ожидал киевскую речь, такую же по накалу, как и мюнхенская. Но Зеленский со спичрайтерами подвели, вторая речь получилась слишком спокойной, слабенькой.

Офис президента это уловил и тут же написал новую речь, где есть слова про экономику, налоги, проверки — про то, что действительно волнует граждан. Давайте послушаем президента:

"Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей экономики, уменьшения налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Патриот … и тот кто вкладывается в нее деньгами, создает на ней рабочие места.".

Ну хорошо, предприниматели из контрабандистов и уклонистов вдруг превратились в патриотов. Но мне интересно, к какой категории граждан относятся те, кто препятствует инвестициям? К какой категории граждан относятся те, кто увеличивает налоговую нагрузку?

Каким образом Зеленский будет "запускать программу", если вся его партия три года голосует за увеличения налогов, за торможение экономики, за уничтожение предприятий, за выдавливание трудоспособного населения из страны? Кто будет этим драйвером?

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Зеленский призвал политиков "отбросить свои амбиции ради нашего государства". У меня вопрос — а что это за политики, чьи амбиции не укладываются в "ради нашего государства"? А ради какого тогда государства работают эти политики?

Сегодня правительство собирает крупный бизнес, но зачем? Что-то пообещать? Или послушать? Бизнес-ассоциации давно высказались по поводу инициатив Гетманцева, что правительству непонятно? Вместо конкретных дел опять собрания и песнопения?

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