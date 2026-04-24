Как заставить чиновников заботиться о народе: польский рецепт может пригодиться в Украине

Что такое клетка для Левиафана?

Яркая демонстрация от нашего соседа — Польши.

В чем секрет польского успеха? Как они достигли ВВП более одного триллиона долларов? Польские политики посадили Левиафана в клетку. Они установили сетку зарплат, жестко привязанную к уровню жизни самых незащищенных слоев населения.

Минимальная зарплата в Польше — 57 672 грн.

Минимальная пенсия в Польше — 24 140 грн.

Зарплаты в госаппарате:

референт: (~56–73 тыс. грн);

специалист: (~77–111 тыс. грн);

главный специалист: (~94–139 тыс. грн);

начальник отдела: (~118–181 тыс. грн);

директор департамента: (~174–261 тыс. грн).

Обратите внимание — директор департамента в Польше получает 10 минимальных пенсий. У нас это было бы 25 тыс. грн.

Высшие должности:

премьер-министр: (~266 400 грн);

министр: (~230 800 грн) — 10 минимальных пенсий!!!;

депутат Сейма: (~168 000 грн);

судья районного суда: (~172 тыс. грн);

судья апелляционного суда: (~264 тыс. грн);

судья Верховного суда: (~347 тыс. грн);

судья Конституционного трибунала: (~482 тыс. грн).

Еще раз!!!

Минимальная пенсия у них — 24 140 грн (у нас — 2595 грн).

Минимальная зарплата — 57 672 грн (у нас — 8647 грн).

Министры в Польше получают 10 минимальных пенсий. У нас это было бы 25 тыс. грн, а не 250 тыс. грн! Судья ВС у нас бы получал 36 тысяч, а не 300 тысяч.

То есть украинский чиновник установил себе зарплаты, как в Польше, а минимальную пенсию для украинцев — в 10 раз меньше, чем у поляков. Молодцы!

Зарплата наших чиновников никоим образом не зависит от результата их труда — уровня жизни украинцев. Вот вам и секрет украинского упадка и польского успеха.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

