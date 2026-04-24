Как заставить чиновников заботиться о народе: польский рецепт может пригодиться в Украине
Секрет невероятного успеха Польши в последние десятилетия экономист Павел Себастьянович видит в очень простой вещи. Там размер зарплаты чиновников жестко привязан к размеру минимальной пенсии — и поэтому растет реальное благосостояние народа. В Украине же чиновники получают, как и их польские коллеги, а пенсии — в 10 раз меньше, чем у соседей.
Что такое клетка для Левиафана?
Яркая демонстрация от нашего соседа — Польши.
В чем секрет польского успеха? Как они достигли ВВП более одного триллиона долларов? Польские политики посадили Левиафана в клетку. Они установили сетку зарплат, жестко привязанную к уровню жизни самых незащищенных слоев населения.
Минимальная зарплата в Польше — 57 672 грн.
Минимальная пенсия в Польше — 24 140 грн.
Зарплаты в госаппарате:
- референт: (~56–73 тыс. грн);
- специалист: (~77–111 тыс. грн);
- главный специалист: (~94–139 тыс. грн);
- начальник отдела: (~118–181 тыс. грн);
- директор департамента: (~174–261 тыс. грн).
Обратите внимание — директор департамента в Польше получает 10 минимальных пенсий. У нас это было бы 25 тыс. грн.
Высшие должности:
- премьер-министр: (~266 400 грн);
- министр: (~230 800 грн) — 10 минимальных пенсий!!!;
- депутат Сейма: (~168 000 грн);
- судья районного суда: (~172 тыс. грн);
- судья апелляционного суда: (~264 тыс. грн);
- судья Верховного суда: (~347 тыс. грн);
- судья Конституционного трибунала: (~482 тыс. грн).
Еще раз!!!
Минимальная пенсия у них — 24 140 грн (у нас — 2595 грн).
Минимальная зарплата — 57 672 грн (у нас — 8647 грн).
Министры в Польше получают 10 минимальных пенсий. У нас это было бы 25 тыс. грн, а не 250 тыс. грн! Судья ВС у нас бы получал 36 тысяч, а не 300 тысяч.
То есть украинский чиновник установил себе зарплаты, как в Польше, а минимальную пенсию для украинцев — в 10 раз меньше, чем у поляков. Молодцы!
Зарплата наших чиновников никоим образом не зависит от результата их труда — уровня жизни украинцев. Вот вам и секрет украинского упадка и польского успеха.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.